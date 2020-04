Importante estudio científico define: qué tipo de droga sería tu pareja

Les traemos los últimos estudios de la UNLC (Universidad Nacional de La Consulta) elaborado por los científicos Michael Bolton Cordillera (físico nuclear), Steaven Casa Segal (astrofísico), Nick Gallo (físico culturista) y Elízabeth Masseratti (manso físico cosita del papi) en conjunto con los psicólogos Susano Helipopskyvenson (Escuela de Freud) y Jenderson Valparaissen (Escuela Enet N°5) sobre la comparación de las personalidades de las parejas con las drogas más conocidas y utilizadas en el país.

El cabal conocimiento de falopa y minas/tipos de estos profesionales ha generado este maravilloso estudio que puede devengar en cosas tan geniales como poder decirle a tu mujer “callate cocaína me tenes las bolas al plato” o a tu marido “sos un pendejo paco que me tiene la ostra seca” y también cosas tan hermosas como “sos adictiva” o “te quiero comer entero”.

Así que les traemos las personalidades para cada tipo de drogas, si queres podes etiquetar a tu pareja en facebook y decirle qué droga es. Vamos a usar la versión femenina (por el carácter de machista del autor de la nota), pero está claro que se puede utilizar para ambos sexos.

Pareja cocaína

Tu pareja está todo el día al palo, subida a la moto, a diez mil por hora. Es una mina fina, profesional, careta, viene de familia bien. Duerme cuatro horas por día, tiene tres laburos, va a gimnasia de lunes a sábado, tiene clases de piano, filosofía, manualidades, oratoria y dactilografía... el mismo día.... todos los días. Se rasca, algo le pica, esta sacada, hace ruidos con la garganta, se pica la nariz, se la toca, se muerde el labio. Esta durita. Tiene gustos caros, cuesta un huevo mantenerla. Cuando por fin logra bajar un cambio se aplasta y no hay nada que la levante.

Pareja alcohol

Tu pareja te marea, te tiene a las vueltas, te dan ganas de estar con ella todo el tiempo, haga calor o frío, mientras más se produce, más te gusta. Tiene la tez de piel bien marcada: es blanca, negra o amarilla. Es muy divertida para salir en grupo, ir a bares y boliches populares, como así también para acompañar una cena. No le gusta salir de día. Le gusta bailar y conversar. Pero de pronto... así de un segundo para otro, te vuela la cabeza y queres escaparte de toque. Y todo ese momento divertido y de amor se vuelve un infierno de descontrol y malestar físico. Pierde el control, se le traba la lengua y no puede mantenerse en pié. Es tan intensa que hace que te olvides de las cosas y luego de pasar una noche con ella, al amanecer estas fusilado... no servís ni para repuesto de choto. Te duele todo.

Pareja marihuana

Tu pareja es súper relajada, todo le chupa un huevo, tiene la cabeza en Disney y solamente quiere reír y ser feliz. Sabe bocha de botánica, herbicidas y luz solar. Es prácticamente una ingeniera agrónoma. Se cuelga mirando flores y pajaritos, pasa horas contemplando un paisaje... natural o de una pantalla en la vidriera de Frávega. Le encanta la música y los recitales. También el fútbol. Parece como que acaba de salir se una sesión de masajes todo el tiempo. Es lenta y no hilvana las ideas. Tiene la boca espesa y los ojos colorados. Está como en un estado de eyaculación permanente. Es muy divertida y se ríe de cualquier cosa. Come muy poco, pero de pronto le da mucho hambre y se pega un atracón de siete hamburguesas de una.

Pareja heroína

A las pocas horas de haberla conocido ya estas garchando, luego del garche ya están planeando irse a vivir juntos y pasado el segundo round sexual te está preguntando por los nombres que les van a poner a los hijos que van a tener. Es precipitada y apurona. Se te viene a vivir a casa a la semana de haberla conocido y a los quince días tenes todo el placard de ella dentro del tuyo y te usa el cepillo de dientes. Te ahoga, te asfixia, estas colorado de la falta de aire y libertad. Te ha quitado hasta la saliva. Te tiene exhausto, no das más, es hiper demandante, pero esta tan rica que no la podes dejar ni un segundo. El cansancio mental al poco tiempo se traduce en cansancio físico. Te va consumiendo de a poco y no sabes cómo dejarla.

Pareja meta-anfetamina

No tiene ganas de comer, no tiene ganas de tomar nada, no tiene sueño, ni cansancio, ni bajón... simplemente está. Es bastante inapetente, insulsa, pero tiene energía de más, no le gusta salir a comer, pero si a agitar, romper cosas y flasharla. Está al palo, pero no esquizofrénica. Alteradita, pero con disimulo. Esta despierta como un animal enjaulado, al salto, no se le pasa una, le cuenta las chispas al esmeril. Le gusta el riesgo y jugar al límite. Maneja rápido, cruza la calle por cualquier lado y siempre juega en “difícil” a los videos. Puede recitar el Martín Fierro para atrás en dos minutos. Es muy lúcida e inteligente, rápida para los números y la física. Es tranquila, pero si la sorprendes puede terminar colgada de la lámpara de la casa. Le tiene miedo al agua y no puede nadar.

Pareja ácido / lsd

Chiva mucho, al punto de estar colorada y agitada todo el día. Es mucho más relajada que la pareja marihuana y se tilda muchísimo más. Sobre todo con el cielo, las constelaciones, el sol, las estrellas y los colores. Es muy naturista. Ve cosas donde no las hay. Suele abrir los ojos como una maníaca. Estar con ella es un viaje, es más... ama viajar. Su voz es espectacular, te hace sentir cosas, es perfecta. Al punto que parece que vieras convertida su voz en colores. Es brillante, colorida y suave... muuuuuy suave. Habla giladas y tiene alucinaciones fuertes. Puede ver enanos, elefantes, animales rosados y unicornios. Le gustan las sinfónicas y los ruidos raros y sostenidos.

Pareja paco

Es una tilinga que se operó las tetas, adelgazó un par de kilos, se internó en el gimnasio y aprendió a hablar, transformándose en una riquísima en pocos meses, pero... en el fondo es una mina de mierda. Guarda rencor por cada no que le dijeron los giles como vos, así que ahora se viene a vengar y a atormentarte. Te quema la cabeza, te arruina la vida, te saca toda la guita, te clavas, le regalas todo, te funde, te caga, te mete los cuernos con tu mejor amigo, te deja solo y sin un mango. Es un gato barato encubierta en un molde de modelo top.

Bueno queridos amigos, el estudio era mucho más complejo, incluía drogas como el poper, el éxtasis, las chauchas y la cáscara de banana, pero decidimos presentarles las más significativas. Si quieren leer el estudio completo hagan click acá...