Los cuarentenalotudos

La cuarentena y el aislamiento obligatorio es algo serio y todos debemos cumplir para sobreponernos a este momento complicado como sociedad, y ojalá todos entendieran eso. Cada uno trata de cumplirla y pasar el tiempo a su manera, y el mío, entre otras cosas, es escribiendo. Así que espero que esta nota la tomen con humor, y que puedan reírse y sentirse identificados con alguno de las características que voy a describir sobre las maneras de pasar el aislamiento de una forma más amena y pasable. Mientras lo cumplan cualquier método que sea saludable es bienvenido, y sobre gustos no hay nada escrito, así que, si hacen algo que a otro no le pinta y los juzga por eso, díganle que no sea tan amargado y deje vivir a los demás como se les canta la vida. Dicho esto, paso a dejarles a los personajes que solemos encontrarnos en esta cuarentena:

Los tik-tokers

Tik-tok, la nueva app por excelencia en edición de videos, llegó para quedarse, al menos para pasar la cuarentena. Esta app era uso exclusivo de los centenials (los nacidos entre el 2000 y 2015 aprox.), pero todo eso cambió en estas semanas de aislamiento obligatorio, y podemos encontrar a adultos +30 haciendo las mismas boludeces que hacen sus hijos. Hay opiniones en contra y a favor del uso de esta nueva app, a mí personalmente me gustan y me dan gracia los vídeos, pero hay otros/as que creen que es inmaduro y hasta sienten vergüenza ajena de las personas grandes que hacen videos con ella. Mi opinión de todo este acalorado debate es que cada uno es dueño de hacer lo que quiera, y el que quiera hacerlo para pasar el tiempo es libre de hacerlo, y al que no le guste que no rompa la paciencia y deje vivir a los demás. Si tiene tiempo libre y le gusta entretener a sus amigos/as, les recomiendo descargar esta app.

Los fitness

No sé ustedes, pero yo estoy 24/7 echado en el sillón, silla o en la cama, pero hay muchos/as que aprovechan y hacen rutinas deportivas para mantener el cuerpo en forma (y no como yo que lo mantengo en forma… redonda). Suelen subir historias en Instagram/Facebook haciendo sus rutinas y motivando a los vagos, como yo, a hacer lo mismo que ellos, cosa que me hace sentir culpable mientras me morfo la cuarta medialuna con serenito casero para bajarlas. Mis respetos a estas personas, que demuestran que no hay excusas y siempre se puede hacer ejercicios, y es solo cuestión de voluntad.

Los chefs

Desquitan su energía y tiempo con su horno. Aprovechan el tiempo de sobra para cocinarse media lunas, tortitas, pastas, postres y hasta el famoso “senrenito casero”. Miro las historias de las comidas que hacen diariamente y me gustaría (sueño) vivir con ellas, seriamos una buena pareja, él/ella cocina y yo como todo lo que haga, nos complementaríamos perfectamente.

Los frikys

Pasan gran parte de su tiempo en frente de una pantalla. Llevan vistas 4 series de 5 temporadas cada una, 10 películas, y se terminaron 7 juegos en su Xbox/play, y van por el octavo. Casi que no sienten el aislamiento o la cuarentena, prácticamente ocupan su día en la tecnología, casi como lo hacían antes de la cuarentena, pero ahora sin culpa de tener que levantarse temprano para laburar, socializar o cumplir responsabilidades.

Los sociales 2.0

Hacen todo lo posible para mantenerse en contacto o relacionarse con alguien, ya sea en whatsapp o haciendo videollamadas, zoom o Skype. Tienen organizados los horarios para cada “juntada virtual”, ya sea con amigos, familiares, compañeros de trabajo o videollamadas hot con el chongo/novio/garche fijo. Además, suelen estar publicando regularmente cadenas y acertijos chotos en las historias de whatsapp/Instagram/facebook, ni hablar de la cantidad de memes y stickers que mandan y/o publican en las mismas redes sociales.

Los pelotudos que salen infringiendo el aislamiento

Estos son los seres más despreciables, forros, irresponsables y poco empáticos que hay. Se pasan la cuarentena por donde no sa el sol y salen a dar vueltas o andar como si nada pasara. Les chupa un huevo todo y se creen rebeldes y vivos por incumplir lo que ahora es ley obligatoria.

Las mamas cuarentenials

Ocupan gran parte de su tiempo en el cuidado de las bendiciones, ya sea haciendo las 10281203 fotocopias que le dejaron las maestras (que deben putearlas hasta en guaraní), haciendo que se levanten a un horario relativamente adecuado para cumplir con dichas tareas y demás responsabilidades. Se volvieron maestras y doctoradas en paciencialogia, cuentan hasta 1.000 cada vez que el nene le desordena la casa por cuarta vez en el día, ni hablar si tienen más de uno/a y se arman las batallas campales o luchas de ufc en el living por el control remoto o a Tablet. Terminan el día con el parpado tiritando de estrés para dormir y esperar otro día igual de estresante, y ahora con segunda temporada hasta después de pascuas.

Los productivos

Aprovechan el tiempo al máximo y le sacan jugo a cada hora de entre casa. Se levantan temprano para hacer home office y desocuparse temprano, algunos son fitnes, otros ocupan su tiempo en leer libros, hacer cursos virtuales gratis que largan algunas webs para pasar el tiempo, y si les sobra el tiempo se ponen a remodelar y hacer refacciones en sus casas que tienen pendientes por falta de tiempo y ahora tienen de sobra.

Los acogota-gansos

Acá es donde entramos la mayoría de los hombres (y las mujeres seguramente, pero hablaré desde mi experiencia). A falta de coito o donde meter el pirulin (además de las recomendaciones de no mantener contacto físico con cualquier persona), nos pasamos los días y noches autosatisfaciéndonos como si fuésemos adolescentes virgos de secundaria. Algunos prefieren el mañanero, otros el siestero, y también puede ser una Vladimir.. antes de dormir, como para que nos de sueño, o quizá las tres. De alguna manera hay que descargar la energía (y otra cosa), y la industria del cine para adultos es la mejor manera de auto satisfacernos. Hoy los sitios webs nos habilitan una cantidad inmensurable de videos de toda variedad, y encima algunos sitios habilitaron de manera gratuita su sección premium para bajar la curva (si, la curva en ambos sentidos) así les podemos dedicar unas cuantas historias a Mia Khalifa, Alexis Texas, Elsa Jean, Lana Rhoades, Abella Danger, Dillion Harper, etc.

Y eso son todos los personajes que me he encontrado en este aislamiento, espero que les haya entretenido y se hayan sentido identificado con uno o más. Y lo último que quiero decir es que sigan cumpliendo con todas las recomendaciones de los profesionales, sigan en casa, yo sé que la situación se ve complicada, pero si cooperamos todos juntos podremos salir, y por sobre todo cuidarnos y cuidar al que tenemos al lado. ¡Buena suerte y les deseo lo mejor!

Escrito por: El Gordo "Lasagna" para El Mendoza Escribe.