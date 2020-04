¡Feliz 10 años Mendo!

Hace 10 años inaugurábamos formalmente el Mendo con una publicación en un perfil de Facebook... era la tapa de un diario llena de memes y chistes mendocinos, sobre costumbres y farándula autóctona. La historia de estos 10 años es conocida por todos los que nos leen y los que no la conocen pueden googlear o buscar acá mismo.

10 años pasaron desde que comenzamos esta joda con el Ingeniero Conep. Nunca nos preocupó el tiempo, porque siempre supimos que esto lo íbamos a hacer hasta cansarnos de escribir, o sea... esa sería fecha de vencimiento de este proyecto, cosa que no ha pasado hasta el momento. En esta cruzada se sumaron muchas personas con el mismo amor por las letras que nosotros.

El Mendo se fue formando por todos aquellos que generaron y generan contenidos, acá no hay imprescindibles, si hay inolvidables, pero al mendo lo hacemos hoy ahora los que estamos vigentes.... y acá estamos. La moda, las tendencias, la vorágine de la web va por otro lado, al mendo no lo hacen las lecturas, ni los números, ni las visitas, al mendo lo hacemos nosotros, porque no escribimos por ustedes, lo hacemos por y para nosotros. Pero es extremadamente reconfortantes saber que nos leen, que están ahí, que están detrás de las pantallas sintiendo al leer lo mismo que nosotros al escribir.

Tenemos miles de anécdotas, hemos conocido a cientos de personas y unido a millones, fuimos pioneros de una manera de contar las cosas en la provincia, los primeros en muchísimas modas, los que abrieron pasos a nuevas generaciones de creadores de contenidos. Nos ha pasado de todo, el Mendo nos ha cambiado la vida y le ha cambiado la vida a muchas personas. Les hemos hecho vibrar con variopintos sentimientos, de todo tipo.

Todo lo que somos, lo que sentimos, lo que nos pasa, lo escribí hace unos años para la presentación del Mendo en la Feria del Libro, no pretendo ser recurrente, pero es imposible no recordar tantas cosas que nos pasaron y nos siguen pasando.

10 años de generar contenido, de compartir con ustedes textos inéditos, de impulsar a la gente a escribir y a leer, de crear espacios donde escritores amateurs comparten en letras sus sentimientos, algo tan pasado de moda pero tan romántico hoy en día.

¿Y qué nos hace sentir El Mendo? ¿Qué es el Mendo? Arrancamos contando los fundadores, luego los escritores y finalmente los lectores...

Los creadores

Ver nacer, crecer y desarrollarse un proyecto que nos tuvo como iniciadores es una gran satisfacción. Los tiempos y las modas cambian, hoy más que nunca cada vez a pasos más agigantados y veloces. Es verdad que "El Mendo" ya no es lo que era, pero de eso se trata, cambios y evolución. Quienes nos siguen desde el principio saben que fuimos los primeros en iniciar el humor mendocino a través de un blog. En épocas donde no existía la palabra "meme" ni el whatsapp para viralizar información nunca antes chequeada, nosotros estábamos ahí generando contenido que salía de nuestra cabeza. En fin, es grato saber que aún queda una llama de El Mendolotudo y sobre todo darse cuenta que posiblemente jamás se extinga.

Ing Conep

Para mí el Mendo es mi cable a tierra, es mi refugio en las letras, es donde comparto lo que más me gusta, mi hobby; leer y escribir. Mis notas en El Mendo son la versión literaria de todo lo que soy físicamente. Es mi yo en letras.

Dr. Bomur

El equipo

Hace 10 años existe el Mendo y existo yo dentro del Mendo. Mis notas casi siempre fueron clasificadas como "libro de quejas", hace 10 años tenía muchas cosas que decir y encontré aquí un excelente medio para expresar mis ideas, a veces en forma de historias, otras catarsis puras sin dirección ni remitente. Pero mucho más me dió. Humor ácido como el de Conep, anécdotas increíbles de Bomur, reflexiones lisérgicas de la Srta Dipietro, el interior del cerebro gorila del Angel Gris, la crítica mordaz de Celso Jaker, y no eran nada las notas comparadas con las juntadas donde cada personaje además se encarnaba en unas personitas adorables.

Pasó el tiempo, para todos. Entró sangre nueva, con diferentes modos de ver las cosas, con menos pelos en la lengua si esto podía ser posible. Seguí conociendo personas increíbles, enriqueciendo mi entorno con gente tan diferente que nunca hubiera encontrado fuera de este universo raro.

Ahora el Mendo es muy distinto. Las cosas han cambiado hasta un lugar muy lejano a su escencia original. Ya la parte literaria no me tiene como miembro... Pero la parte humana es maravillosa, hice amigas, hice conexiones muy lindas con gente valiosa. Y aquí donde están ellos me quedo. Hasta que me echen ☺

Dra. Lí

El mendo es para mí el lugar que me ayudó a expresar mis bizarreadas por escrito, me dió un personaje, y la posibilidad de crecer en las redes sociales, hacer amigos y cagarme de risa de la vida.

Feliz década Mendo, por mil más.

Mc Flais

Quería desearle un feliz cumpleaños al diario que me acompañó en los últimos años más importantes de mi vida. Como una lectora, fiel seguidora y también como la humilde escritora que hoy puedo ser. Que me permite desahogarme y hacer catarsis incorrectamente, y también me hizo encontrarme con gente hermosa que siente y vibra como yo. Vida eterna a las letras que hacen bien, y a todos ustedes que nos leen y nos dejan ser. ¡Gracias jefe por el espacio! ¡Los quiero!

Pol Vora

Nunca me caracterice por la seriedad o la disciplina. Siempre tuve un montón de cosas en la cabeza que no encontraban lugar y no sabía dónde meter: desamores, nostalgias, historias indebidas, paco emocional y algún que otro residuo de niñez traumática. Un día un tipo que parecía más un vendedor de autos usados que un escritor, me dijo que yo, podía escribir en un pasquín lleno de deformes, y que quizás podría tener algún que otro talento. Al día de hoy nunca lo encontramos, pero a ese Batman boludo sin disfraz, le debo algunas de las cosas y personas más lindas que me sucedieron en la vida. Ese pasquín cumple 10 años, y estoy más que orgullo de decir que yo fui parte, y que a veces lo sigo siendo. Gracias por llevarme a tu equipo Bomur, y felices 10 años de este hermoso coso que es el Mendolotudo.

Dionisio Barloa

Feliz Cumple Mendo, como era de esperar para aumentar sus lectores el pasquín encontró la manera que sea más divertido leerlo que lo que nos ocurre alrededor. Hace años que no comparto mis ideas con ustedes, ya que hace años que no escribo. Es mas Mendoza ya no forma parte de mi vida sino de mi corazón y mis recuerdos. Emigré y me prometí que no volvería salvo que Mendoza sea independiente, soy un ferviente creyente del #MendoExit .

Fui parte del Mendo en una época donde no estaba mal opinar diferente, donde la progresía no era impuesta, y se la ejercía. Una época donde la tiranía del idioma no existía.

Deje de escribir cuando me di cuenta que los pseudo progres se iban a morir de un ataque de literalidad, y donde la ironía se había devaluado.

Sigo guardando en mi corazón esa época, y espero que vuelva. Que pueda escribir cosas incorrectas sin terminar con una denuncia en el INADI.

Feliz Cumple Mendo y por otros 10 años mas.

Desde la distancia con un tinto en la mano y un asado en la parrilla los saludo.

Torombolo

El Mendo es... fue, será mi espacio de libertad. El Mendolotudo me brindó ese lugar en el que pude dejar salir cada uno de mis demonios, en el que pude descubrir una pasión oculta en cada célula de mi cuerpo; escribir.

Escribir me provoca la misma sensación orgásmica que el tópico en el que me desenvuelvo. Miedo a lo desconocido, confianza en lo que va apareciendo, entusiasmo por acabar y éxtasis final en cada frase lujuriosa.

Con sus idas y venidas, peleas y afecto, son 10 años de una inmortalidad perfecta y menduca.

Gracias Dr Bomur por encontrarme y gracias Mendo por dejarme encontrar.

Calypso/ Ana de Sade

Mendo querido, de estos diez años de vida he tenido el lujo de estar casi la mitad entre tus líneas. Cuantas cosas pasamos juntos, alegrías, tristezas, cuantas puteadas nos comimos y cuantos agradecimientos recibimos.

Mendo querido, es para mí un gusto formar parte de tus filas, de tu gente que es maravillosa, porque por ahí nos mandamos a la mierda, pero los quiero.

Mendo querido, espero que empieces estos diez años con lo mejor, con tus glorias y derrotas seguís acá con nosotros, lo que es un hecho. Quiero agradecer a tu creador, Bomur, si no fuera por vos, manfloro ¿Qué sería de este pasquín de dos pesos?

Mendolotudo, gracias por tanto y perdón por tan poco.

Pericles Gonzalez

Es hora de decir la verdad. El Mendo es una logia antisistema integrada por agentes secretos que usan su seudónimo como clave para acceder a las más oscuras revelaciones de la agenda Iluminatti. A través de exigentes rituales iniciáticos hemos sido elegidos para guiar a un número ilimitado seguidores hacia un mundo de igualdad, libertad y verdad.

Lobesia Botrana

El mendo puede ser un sitio literario, un medio de comunicación, una web de humor, un sitio de opiniones/criticas, un espacio para las letras en general, un lugar para mostrar lo que artísticamente hacemos, un rejunte de fachos y/o virgos, o “una porquería, pero bien hecha” como seguramente diría Bomur. El mendo puede ser todo eso o más, o quizá no les parezca que sea nada de lo mencionado y sea otra cosa. Pero para mí el mendo es una comunidad de personas heterogéneas que los une una cosa: las letras. No importa lo que seas, de donde vengas o como pienses, acá siempre sos bienvenido/a, y te puedo asegurar que, en ningún lugar de Mendoza o Argentina, vas a encontrar un sitio literario que te abra las puertas como El Mendo para mostrar tus letras o lo que quieras decir con total libertad.

Cristian Wonders

Curiosamente ayer estaba leyendo la última entrada de mi diario íntimo, fechada en agosto del 2016, tres años y medio atrás. Y mencionaba con alegría que hacían unos meses (febrero de ese año, para ser exacta), que había entrado al staff del Mendo a escribir regularmente, para mí era una locura, no me había pasado antes que alguien se interesase por lo que yo escribía.

Conocía al Mendo desde hacían varios años, me reía con las notas de los primeros transgresores, y gracias a varios a quienes puedo llamar colegas, me desarrollé en muchos géneros, erotismo, terror, opinión incluso, y muchos más. Conocí mucha gente y muchos genios.

Gracias. Gracias a quienes nos abrieron las puertas y a quienes se animaron a publicar a escritores mendocinos, a demostrar que talento local hay, y de sobra. Gracias Mendo, gracias por hacerme conocer un mundo el cual no tenía idea de que existía. ¡Feliz cumple, y por muchos más!

Betsty Bennet

Empecé en un papel, seguí en un documento de texto de alguna 486, después siguió la vorágine de internet y el encontrarnos con los blogs: las lecturas y escrituras amateurs. Y ahí quedé, estancado en lo que parecía la eternidad.

Hasta que el Mendo despegó.

Y mis letras que eran de unos pocos, fueron de muchos. Y cada vez más.

Y mis miedos de exponerse, que eran muchos, fueron cada vez menos.

Y la pasión se compartió.

Y los amigos fueron creciendo.

Y la vida fue pasando.

Y acá estamos 10 años después. Con más o menos letras. Pero seguimos.

Feliz cumpleaños, querido pasquín. Gran parte de mi trunca vida artística, reposa en tus anaqueles. Que sea para siempre. Para toda la eternidad.

Diem Carpé

Vivimos sumergidos en una vorágine de quehaceres y responsabilidades que nos hacen olvidar la belleza de las cosas simples del diario vivir.

En el libro de los abrazos, Eduardo Galeano dice que un hombre, en las costas de Colombia, pudo subir al cielo y desde ahí contemplo que somos un mar de fueguitos. Donde no hay dos fuegos iguales y cada persona brilla con luz propia, donde hay gente de fuego sereno y gente de fuego loco que llena el aire de chispas con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.

Para mí eso es El Mendo, el lugar donde los fuegos que escriben se juntan con los que leen cumpliendo la tarea de que no se pierda la costumbre de leer y escribir por un fin que no sea otro más que por el placer de hacerlo, y entre todos nos encargamos de que sigamos encendidos.

Felices 10 años.

Marcio Nieto

El Mendo me permitió destapar detrás de Mía todo lo que siento y pienso y no digo. Que soy intolerante, pesada, malhablada, puteadora y malcogida. Me permitió no ruborizarme al hablar de que las mujeres nos hacemos la paja, nos gusta el porno lésbico y que los tipos no saben chuparla. Y así encontré a MIL mujeres más asintiendo lo que yo decía. Y a MIL hombres puteándome en 54 idiomas porque pensaron que el GPS clitoriano lo tenían bien calibrado. La vida me llevó a dejarla de a poco a pesar de todas las satisfacciones que trae "esconderse" detrás de un personaje para "mostrar" lo que una piensa. Qué paradoja ¿No? Gracias por hacerme parte, por los me gusta, por los comentarios, por los abrazos y besos en las fiestas. Y no me voy a morir sin cogerme a Bomur. Sepanlo. Ya tengo turno para el cinto gástrico, madarfacars. Love.

Mía Crucett

No sé si ustedes saben que yo no vivo en Argentina desde 1999, emigré como lo hicieron muchos compatriotas, cada uno por diferentes motivos. No quiero hablar de eso ahora, no viene al caso, sólo quiero que sepan los motivos por lo cual muchos de nosotros, desde afuera, no podemos olvidar nuestra tierra: la familia, los amigos, las vivencias, anécdotas, el amor a su provincia; ¿que raro no? Nada material.

El Mendolotudo es algo que me hace estar caminando todavía por una calle de tierra, de tener los pies adentro de una acequia o de sentir olor a viento zonda por ejemplo. Gracias Mendolotudo, por haberme dado la oportunidad de aportar mi granito de arena y de no dejarme ir de Mendoza del todo, al menos de alma.

GG El Capataz

El mendolotudo fue todos estos años un cable a tierra estando lejos, casi como volver a los asados con amigos de la época de la facultad, con historias desopilantes pero profundamente mendocinas. Como lectora es un espacio donde recordar qué nos hace cómo somos, desde los efectos de los viajes de 15 a disney en las varias generaciones, hasta las formas de histeriquear, pasando por la idiosincrasia típica menduca. Cada uno de los miembros del staff aparecía siempre como el amigo o la amiga que viene a darnos lecciones de la vida, supuestamente teniendo todo claro, cuando en en el fondo, porque lo conocés y porque ya le tenes cariño (y has leído sus otras notas) sabés que está tan perdido como vos, pero que se hace el interesante porque finalmente de eso se trata, de pasar el rato y compartir una birra o un fernet. Aunque sea de lejos. Y en medio de la coyuntura política, y de las crisis económicas de siempre, y de la farándula de turno, el mendolotudo apareció como un espacio seguro al que volver cuando ataca la nostalgia, y lo ha sido por 10 años. Gracias chicos, felicitaciones, y que sean muchos más.

Sara Berlín

Algunos lectores que se animaron

En lo particular me gusta mucho, ahora más que nada me viene espectacular, y es totalmente entretenido recibir a diario el tipo de contenido que tienen estas notas 😌 Son lo más 😚

Mar

Feliz cumple Mendo

En las letras está el secreto,

Vuestra escritura yo respeto,

Soy el vampiro y les prometo,

Que si no entiendo algo,

Ni a gancho me meto.

Bruno Vampy

Recuerdo cuando Carlos Fernando Conep estaba recién empezando a escribir, y que hacían tapas parecidas a la revista Barcelona... y me hicieron participar en una producción disfrazado de talibán y mas aun cuando participe en la radio hablando de vivoras exoticas y aparecio la vivora larga... la Vivorochota.. jajaja mientras estaba gran barni haciendo tragos de vodka con pepino y Ornela Ferrara cegándose de risas... tengo fotos... y las innumerables fiestas que fuimos... Fernando Carlos Conep sos un genio... Richard Bomur todavía compartimos el odio por Lopez... esto te lo puedo hacer re contra detallado.. jajajaja

Facu Corvalan

El Mendo para mí significa muchas noches de lectura en mis épocas de insomnio. Conseguir una mejor amiga de la cual me levanto con risas de la más profunda tristeza. Significa noches de fiesta donde ibas a ver quién era detrás de un perfil de tu personaje preferido. Que te den ganas de escribir solo para poder ver mi nombre con la terminación "lotuda". Siento que el Mendo es como yo.... criticado y odiado pero al final el más querido y del que no se puede dejar de hablar. Feliz aniversario y por mas éxitos.

Ferchu Hilton

Feliz cumple mendo... ¡gracias por éstos 10 años! Y por muchos más. En lo personal me he reído mucho con sus notas, están muy buenas. Ojalá hagan la segunda parte de la nota del boliche nonquen. Y de otros boliches más.

Javier

Recuerdo que los conocí por una fotocopia que decía elmendolotudo pegada en una parada del bondi. Unos visionarios uach

Marina Luz Martinez

Lo que siempre ha sido... Un pasquín de cuarta... Pero que desde sus principios ha sabido atraer a la gente con notas, relatos, historias y demás publicaciones que han hecho a los largo de tantos años!!!

Fede Martinez