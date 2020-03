Cannabis Colectiva ¿somos 800 personas las que fumamos cannabis en Mendoza?

Hola, somos (*) Cannabis Colectiva, hace unos días, compartimos con ustedes una encuesta para quienes fuman cannabis, hubo varios valientes que se animaron a responder y algunos, aunque no pedimos ningún dato, temían que no fuese 100% anónima, la sombra de la ley atemorizando a los consumidores.



En la nota anterior, sosteníamos que invisibilizar el consumo era un mecanismo del gobierno para no tomar cartas en el asunto. Bien, tomamos las cartas y ahora resulta que somos 798 (al menos) quienes nos expresamos para que esto cambie, son justamente tiempos de cambio de paradigmas y nos motiva saber que contamos con tu voz.



Al parecer ninguno de nuestros encuestados se siente un criminal, de hecho, la estadística arroja una línea transversal entre una múltiple cantidad de disciplinas y solamente 8 personas entre los encuestados se encuentra sin trabajo.

Si te tomas el tiempo de ver los resultados, notarás que tu médico puede fumar cannabis, que un estudiante puede fumar cannabis, que tu profe puede fumar cannabis o que hasta un jubilado fuma cannabis. Entonces, ¿Porqué nos tratan como criminales?



La encuesta también nos reveló que el 95.2% de los encuestados tienen el deseo de no sufrir los perjuicios de estar al margen de la ley. Nosotros escuchamos tu voz y vamos a ir a indagar a los responsables de que fumar marihuana sea tratada como un delito.



Te compartimos los resultados de la encuesta para que saques tus propias conclusiones y al final, te dejamos un video que se hizo viral esta semana y nos ayuda a reflexionar sobre este tema.

Transcripción:

Me hacen sentir un criminal y la policia me lo quita para fumarselos ellos.

Alguns vez fumé y no pienso que sea criminal por eso ni lo sean quienes consumen periódicamente.

Sí esta comprobado que puede generar problemas. Ej: accidentes de transito, accidentes de trabajo, problemas de salud, iniciacion en drogas duras o peligrosas, delitos menores, etc.

A veces, me han revisado varias veces y a punto de quedar marcada.

No pero estoy consciente de que es un delito y estoy dispuesto a afrontar las consecuencias legales cuando corresponda

Siento que me pueden criminalizar, pero no me siento criminal

hay desinformaciòn que deriva en prejucios, y en criminalizaciòn, pero NO me siento criminal, de ninguna manera

No me siento un criminal pero como cultivador se q estoy infringiendo la ley y para la “justicia” soy un criminal

No fumo, pero no considero que sea un acto criminal en lo más remoto!

No consumo pero no me molesta para nada

NO LO SOY, pero me hacen sentir que si

Por mi no. Para el gobierno argentino, si lo somos!

en algunos casos la policia y la justicia te hacen sentir un delincuente

No. Consumo me parece que como toda droga es nociva

Estigmatizado, tal vez. Pero nunca un criminal. Digo, no he matado a nadie.

Ya sabemos que no sos un criminal ¿De qué trabajas?

