10 mujeres con la que cualquier cuarentón desearía pasar la cuarentena

Los gustos por el séptimo arte, los musicales y también literarios, son diversos e infinitos por suerte. Hay momentos especiales para cada persona y esos lapsos de tiempo que queremos inmortalizar o sentir más apasionadamente se potencian cuando el condimento es el apropiado.

Es indudable que una compañía adecuada en un determinado momento es fundamental. ¿Quién no quisiera pasar aunque sea unos minutos de su miserable vida con la mujer de sus sueños? Y hablo de la inalcanzable, esa woman con la se nos cae las babas con el sólo hecho de verla en la tele o el simplemente de escuchar su nombre.

Quiero hablar desde el punto de vista de mi género, de mi sindicato, el de hombres heterosexuales, por eso me gustaría dejarles una lista de las más deseadas, las más soñadas, las que la mayoría de nosotros daríamos el alma al más allá para pasar una cuarentena con ellas a solas. Empecemos en orden decreciente.

10) Susana Romero

¿A quién no le gustaría salir de la ducha en toalla y que Susana, sentada en la cama en Victoria Secret, nos mire con esos ojitos negros , carita seria y sexy debajo de su sensual y famoso flequillo, como nos quitamos el toallón en cámara lenta? Que nos bañe, nos seque y que luego nos vuelva a enjuagar. Luego jugar a ser Olmedo y ella la sensual secretaria.

Para los ochentosos será una cuarentena soñada.

9) Maru Botana

¿Quién no se imagina a Maru apretando otra cosa en lugar de la manga con crema chantillí ? No hay que ser muy morboso pensar que es una mujer excitante debajo del delantal. Ni hablar cuando lava los pepinos, pela bananas o agarra la manija de la Pastalinda.

Un bombón.

8) Pamela Anderson

Jugar a que te falta el aire y que Pamela salga del ropero con música de Baywatch en biquini y te apoye las gomas para hacerte boca a boca no tiene precio. Lo peligroso es que nos pueda dar una descompensación real, pero vale la pena, créame.

7) Fiscal Claudia Rios

La mejor madurita de Mendoza, canchera, sexy, bronceada todo el año, un angelito de chocolate blanco. Los reos se pelean para verla, hasta reinciden para que ella los impute nuevamente.

Jugar a que rompemos la cuarentena y que nos lleve detenidos, que nos haga una requisa por la ropa y nos encuentre el paquete escondido.

Tremenda joya para una cuarentena soñada.

6) La Tigresa Acuña

Hacer ejercicios en éste prolongado lapso de tiempo es fundamental, en este caso colgamos una bolsa del ventilador del techo, nos ponemos un calzoncillo rojo estilo Rocky Balboa y hacemos guantes con la tigresa, sabemos que los juegos de mano terminan mal y eso es precisamente lo que queremos, pasar la cuarentena trenzados con esa musculosa y bella mujer. Doble efecto, no perdemos estado físico y aprendemos una disciplina deportiva. ¿Algo negativo?: sí, cuando comience el combate hay que aguantar los 12 rounds, de lo contrario podemos perder por Knockout. ¿Algo positivo?: sí, No hay control antidoping. Viagra, Cialis, Pepa Negra, y Red Bull, etc, están permitidos.

5) Gabriela Sabbatini.

Para los que les gusta el misterio, descifrar enigmas y amantes de lo ignoto. Podemos pasar la cuarentena arrancándonos los pelos averiguando cuál es el gusto sexual de Gabriela. Tratando de convertirla en heterosexual llegado el caso que descubramos lo contrario. Tiempo tenemos pero este caso necesitamos paciencia y suerte.

4) Lizy Tagliani

No vamos a negar que en épocas "normales" hay tipos que no levantan ni sospecha. Ni imaginarse a esas personas en momentos de confinamiento. La insensibilidad es algo que aborrezco por eso hay que pensar en los casos más desfavorecidos. Con la luz apagada el mundo puede ser muy diferente y con unos traguetes de abundante alcohol es incluso maravilloso.

Todo lo que suceda durante el encierro quedará en secreto, sepultado, pero cuidadito, no le dé la espalda, y nunca, never, se le ocurra atender a usted por la puerta trasera, lo va a lamentar.

3) Sol Pérez

Aquí el planeamiento y la imaginación están de más, sólo una cosa podemos hacer con ella. Es más, creo que no es recomendable para los mayores de 45, les daría un infarto a las horas de comenzar la cuarentena.

2) Las Xipolitakis

Aquí tenemos para todos los gustos, para los maníacos sexuales hay de sobra, para los que tienen sentido del humor, estar con ellas en una cuarentena es diversión asegurada, hablan como 2 cotorras, la mayoría son boludeces pero al menos se le hará el confinamiento más ameno. El problema es que a las 24 horas tendrá que hacerles entender qué es una cuarentena, que es una pandemia, qué es un virus, dónde queda China y lo peor de lo peor, que nunca entenderán nada.

Con una mentira usted puede zafar, dígales que usted es propietario de un submarino y que después de la cuarentena, ellas podrán manejarlo.

1) Por último, la medalla de oro de las compañías para una cuarentena:

Sus seres queridos, alguien que sea muy importante para usted y que usted lo sea también para ellos.Esa persona tan querida y amada que tenemos en nuestras vidas. No tome esto como algo superficial, sea consciente que cuando salimos de casa, ignorando una restricción a hacerlo ponemos en riesgo la salud de mucha gente.

Quédese en casa, ponga su inmenso granito de arena.