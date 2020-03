Dínamo en Estado Primitivo presenta a Kapys And The Haters

Antes que nada: Estos son tiempos difíciles, complicados y por ende hay que cuidarse, hay que cuidar a la familia y respetar al prójimo. Quédense en sus casas, respeten la cuarentena, no acaparen mercaderías, lávense las manos…Tengamos mucho cuidado.

Estamos viviendo un hecho inédito y si actuamos con conciencia y respetamos las premisas del gobierno podremos salir adelante.

No somos uno, somos todos, respetémonos, respetemos; cuidémonos, cuidemos.

Seamos solidarios para el bien común.

Ahora si.

Bienvenidos a una nueva emisión del segmento de Dínamo en Estado Primitivo, en esta ocasión les presentamos al Kapys and the Haters, el proyecto solista de una eminencia del Punk mendocino.

Vamos con una breve entrevista.

¿Cuál es el nombre de la banda y la razón de por qué se llama así?

El nombre es KAPYS AND THE HATERS y su significado “Kapys y los odiosos” es porque el odio y el rencor es totalmente necesario, para madurar y crecer.

¿Cuál es fue el mejor recital y el peor recital?

Todavía no toco como solista, debido a que es un proyecto nuevo, aunque va grabé un CD hace mucho, pero no está bueno la idea porque falta asentar los temas.

¿Cuáles son las bandas que te inspiran?

Bandas que me sirven de inspiración hay muchas, me gusta el punk californiano: Knnox, Rancind, Lawagon, Misfits. También me gusta mucho el Psicho Billy: Mad sin, Vodoo zombie, Horror pops, Demet are go etc

¿Quiénes son los integrantes de la banda?

Integrantes propiamente dichos no hay, soy yo solista. Aunque el CD tiene invitados: Pablo Virga (Dale duro Otto). Octavio Riale (Vino Chino) Paulo Peralta (Paranoia/Paranadie).

¿Como es la movida punk en Mendoza?

La movida de punk en grande, hay muchas bandas pero está todo muy dividido. H ay muchas etiquetas y estrellas estrelladas. A mi me gusta Paranoia/Paranadie, Hemorroides, Garrafa social.

Acá abajo les dejamos el tema Especismo.

Y ahora un full álbum de Paranoia, la banda que integra Kapys.

