Tips para aprovechar tu encuentro sexual al máximo

Después de pensar, y re pensar aquellas cosas que nos gustan a las nenas y a los nenes, y hacer una exhaustiva encuesta a algunos conocidos, paso a dejarles un par de tips para aprovechar cada encuentro sexual al máximo.

Voy a proceder a contarles algunos lugares donde se puede desencadenar una calentura que tiene que terminar en un encuentro de buen sexo; y que se debería hacer en esos mismos casos.

El Telo

Primero vamos a situarnos en el famoso y muy concurrido albergue transitorio, aquel edificio de muchas habitaciones que las personas utilizamos para ir y garchar lujuriosamente. Entramos y nos encontramos con una cama (cuadrada, redonda), un par de sillones tal vez, muchos espejos, y en el mejor de los casos un lindo y muy reconfortante jacuzzi. Nos vamos a concentrar en la cama. Abren la puerta, obviamente ya sabiendo en común acuerdo que van a hacer ahí, caminas dentro de la habitación y como al hombre le entramos primero por los ojos hay que utilizar esto como herramienta principal para el juego. Te recomiendo lo mires, te contornees frente a él, la cara de puta no puede faltar, y mientras te mira, desvestite. Afuera remera, chau pantalón, y así en ropa interior, buscalo. Ya lo tenés en tus manos. Sentalo en la cama, sacale la remera, camisa o lo que lleve puesto, con tu mano y un muy leve empujoncito mostrale que queres que se recueste. Besalo, rozalo con tus pechos en el de él, tocalo, sentilo, manejalo.

Hombres, ¡ojo! Ese también es el punto exacto donde nos encanta que nos agarren de la cintura nos den vuelta, y ya ustedes encima nos saquen lo que nos queda de ropa, nos chupen enteras y nos cojan fuerte, duro, y tierno según el momento lo indique.

El auto

El auto es el gran telo móvil de muchos. No voy a decir que de vez en cuando una experiencia en el auto esta buena, pero muchachos, que no se les haga costumbre.

Si sos de los que les gusta mandar, este es el momento en donde debes hacerlo. Si ya están cachondos, ni lo pienses, si todavía no, estacionate, besala y entren en calor. Abalánzate sobre ella, tocala, decile que queres que haga. Reclina el asiento, acostala y hace lo tuyo papito.

Ahora te hablo a vos bella dama, si ves que los dos quieren, y el está esperando llegar a otro lugar para empezar a hacer lo que ambos desean, nunca viene mal una buena previa. Si se te escapa una mano justo en su entrepierna, y empezás a tocarlo, solo es cuestión de que te mire para saber si es eso lo que estaba esperando. Así que seguí jugando, y hacelo que disfrute. No pidas permiso, despréndele el pantalón, bajalo, sacalo a fuera, miralo con deseo, miralo a él a los ojos, y chúpasela con ganas. Después de esto fíjense como quieren seguirla, si en el auto, o preferís llegar al telo, o hacerlo en el auto y también en el telo.

La Ducha

Si tu compañero/a se encuentra en la ducha, tanto para él como para ella, que mas sexi que sorprenderlo/a desnuda o con todo el amigo súper erecto.

Si sos él quien entra, ponela contra la pared, que encorve su espalda y metela toda. Si sos ella, trata de ser lo más sexi que puedas, miralo, tocalo, y chupale la pija, que del resto se va a encargar él.

Imagínate estar en casa, todos se van a dormir y se quedan solos, o, ya viven solos, se hace de noche luces apagadas, uno ya acostado, el otro se levanta por un vaso de agua, únicamente alumbra la luz de la heladera, te acercas y la/o agarras por la espalda, besos, caricias, se quitan la ropa en el tiempo que les parezca, él te agarra de la cola y te sienta sobre la mesada, abrís las piernas para que se coloque bien pegadito a tu cuerpo, vos encárgate de desprenderle el pantalón y bajarlo, aprovechas justo ahí para hacerle un paja, mientras no dejas de besarlo, hasta que vos misma lo manejas para colocarlo justo en la entrada, dándole el ok, para que sepa que ya la queres toda adentro.

La Oficina

Ya es tarde, te quedaste sola en la “ofi”, está por terminar tu jornada laboral, y de pronto entre él, el machote con el que garchas siempre, el que te gusta. Te quedas anonadada por su presencia, no lo esperabas, o tal vez si, ¡picarona! Que mas excitante que hacerlo sobre el escritorio del jefe, así que es justamente es ahí donde se dirigen. Te agarra como si no pudiera controlar el deseo, te apoya en el escritorio, te besa, te saca la remera, te desprende el pantalón, lo saca, te mira, desprende el suyo, te toca, te chupa la concha, te mira, te besa de vuelta, te recuesta sobre el escritorio, y te enviste tantas veces que no sale otra cosa de tus cuerdas vocales que gemidos. Te da vuelta, boca abajo te vuelve a recostar sobre la madera que ya esta tibia, tu cola expuesta para que el haga lo que desee, y te posee, esta vez te genera un poco de dolor, duele, pero te gusta, lo dejas, es suya, tu cola es suya. (experiencia sexual verídica)

El Ascensor

Y puede también que después de haber hecho el amor en la oficina, la locura no haya terminado, y el ascensor fue un escenario ideal para terminar con una noche de sexo excelente. Entran al ascensor, un par de miradas cómplices, y uno de los dos lo detiene. Ese cubo suspendido en el aire, se vuelve en dos segundos un sauna. La transpiración, los gemidos se hacen cada vez más sonoros, los espejos se empañan, eso no tiene que durar más de 10 minutos, pero la locura es inmensa. Terminan, se arreglan la ropa, y salen de ascensor como si no hubiese pasado nada. Dejemos que el conserje después saque sus propias conclusiones.

La Pileta

Tarde de verano, calor, muchos grados de temperatura, después del almuerzo no existe mejor idea que refrescarse en la pelopincho de casa. Te calzas la bikini, el un short, y los dos al agua. Y como todas las mentes perversas y calentonas que están leyendo esto, ya sabemos que sigue. Es más que obvio que solos en el agua, no existe otra opción de no ponerla ahí. Despacito, sin hacer mucho quilombo, bombacha hacia un costado, pito afuera, y mamita sentate arriba de él. Mové tu cintura con calidad, tiene que sentirte. Sabemos que tal vez el resto de la familia está en el comedor, durmiendo, o alguien seguro está por llegar a casa, asique la adrenalina lo hace más candente. Cógelo vos, adentro y afuera, mantenelo en movimiento para que te sienta, la presión que ocasiona al estar sumergido en el agua lo hace diferente, disfrútalo y que acabe rapidito.

La Playa / Río / Dique

La última experiencia sexual que voy a contarles, tal vez no todos lo han vivido, pero vale, río, playa, dique, o donde te lo imagines. Esto fue en la playa de Río de Janeiro, allá por el tiempo donde se vivía la final del mundial. Todo era una locura, el clima espectacular, y todo se prestaba para todo. Toalla en la arena, los dos sentados uno al lado del otro, muchos besos de por medio, nos recostamos bajo el cielo oscuro con los pequeños destellos de millones de estrellas, las olas que movían constantemente el agua hasta la playa haciendo que apenas nos tocaran las puntas de los pies. Él se subió encima, ya estábamos desnudos de la parte de abajo, con algo tapo su trasero, y comenzó a hacérmelo, esta vez no lo hacía de fuerte, sino pausado y saboreando cada vez que entraba y salía, sentía como me mojaba y mi humedad más loco lo volvía. No hubo momento donde dejara de besarme, pero me la metió un rato largo, seguido, cambiaba el ritmo de la forma justa para que me hiciera suspirar.

Podemos siempre tener predeterminados los lugares, momentos, decidir cuando, como y con quien, y es a lo que estamos acostumbrados. El sexo es lo más normal, sin sexo no habría placer alguno, por eso, no lo pienses tanto, si estas con quien te gusta y las ganas de coger las tienen, cógelo, que la vida es una. Dicen que uno se puede enamorar después de tener buen sexo con esa persona que ya te gustó.

Aprovecha cada encuentro sexual al máximo, gritale, y no te guardes ningún gemido.

Porque todos sabemos que….

El sexo, entre otras cosas, mueve el mundo, y a cierto nivel entendemos algo; bien sabido es que basta uno para el orgasmo; pero se precisan dos, sin embargo, para el beso.