Los serie-lotudos: Vi Puerta 7 y te cuento de que se trata

En un barrio del conurbano bonaerense se encuentra “Ferroviarios futbol club”, el cual participa en la primera división de la liga argentina de fútbol, donde hechos extra futbolísticos entre barras bravas, dirigentes y otras personas que se van sumando a la historia provocará que se desencadene una serie de eventos delictivos y violentos que hará que el club no sea el mismo de siempre.

¿De que se trata esta serie y que es con lo que se van a encontrar?

Héctor “Lomito” Baldini es un jefe de la barra brava del club donde mantiene negocios turbios y mafiosos con algunos dirigentes. Lomito tendrá una pelea con el otro jefe de la barra brava llamado “Pulpo”. Toda esta pelea provocará que el presidente “fogonero” (apodo del club) tome medidas para mantener al margen los hechos de violencia dentro del club. Y acá es cuando aparece nuestro personaje principal Diana (Dolores Fonzi).

Diana es una especia de trabajadora social la cual trabaja para una ONG del barrio. Ella, por hechos que van sucediendo en la historia, la llevan a ocupar el cargo de seguridad de Ferroviarios futbol club. Ella luchará y tratara de erradicar definitivamente el gran problema que tiene el club de las barras bravas y los negocios turbios que hay con ellos.

Mi opinión sobre la seria para lo que NO la han visto (sin spoiler)

La propuesta de una serie que hablara de las barras argentinas me pareció excelente e indudablemente me convenció para verla.

La historia en líneas generales esta buena. Mi sensación al verla fue cambiando a medida que iba avanzando la trama. La historia al principio no me convencía, pero me fue atrapando con el pasar de los episodios, y al final me gustó mucho y me terminó atrapando.

Para los que se quedan echados en el sillón y andan buscando una seria para ver un viernes a la noche les digo que es una buena serie argentina. Las tramas y subtramas entre personajes las hacen entretenida y no son muy complicadas.

Mi recomendación: Es una gran opción si no tenes nada pensado para ver, muy recomendable para tener en cuenta. No es una serie que uno se vuelve loco/a para verla, pero es atrapante y corta como para hacer una maratón (8 episodios).

Mi opinión para los que SI la vieron (con spoiler)

Al principio la veía un poco simplista, no tocaban en profundidad el tema de las barras y la forma de pensar que tenía Diana para enfrentar a las barras era muy ingenua, como si solo por el hecho de querer confrontarlos los iba a erradicar fácilmente, sin consecuencias para nadie… Como en la parte que busca al dueño del bar para que haga la denuncia en contra de Hector Baldini y sus secuaces, y él (lógicamente) se niega rotundamente porque sabe que si lo hace le prenden fuego el bar, la casa y seguramente se tenga que ir de la provincia para que no le pasa nada a su familia. Aahhh pero ella le dice “cagón” como si no lo hace porque no le da la gana. Después con el pasar de los episodios entiende que las cosas no son tan fáciles como creía y que si quiere ganar tendrá que actuar por afuera de la ley, y eso me atrapó bastante. El final fue muy acertado, aunque no la resolución (tema que tocaré más adelante).

Lo que me gustó: Mi actuación favorita fue la de Santiago Quesada como Mario, creo que fue el personaje con más profundidad argumentativa. El dilema de dejar su trabajo honesto para unirse a la barra fogonera, luego los problemas familiares con el padre por lo mismo, el pseudo hogar de pertenencia que encontró en Ferroviarios a falta de una contención (tema que me parece muy importante y delicado), el lazo cuasi fraterno con Fabián, la transformación del pibe humilde y honesto a un delincuente mafioso es excelente.

La familia Baldini me gustó bastante. Mónica Ayos como la hermosa esposa, milf y cheta de clase alta (Infartarte el lomazo que tiene a sus 47 años). El papel de Melissa Giostra como la hija mili-pilicareta que juega al jockey y su romance prohibido con el Tucu.

Lo otro que quiero destacar es la actuación esporádica de mi amor platónico Alina Moine, como la periodista deportiva rubia que aparecía en la tele y/o conferencias de prensa.

Lo que no me gustó: La resolución del problema con Lomito me pareció un poco estúpida. El que haya resuelto todo el problema con ponerle 2kg de droga en el auto me pareció medio choto. Fue una solución muy simple y poco real (ojalá fuese tan fácil el problema como para solucionarlo así). Aunque creo que el mensaje que quisieron dar es el que la única manera de ganarle a esta mafia es jugando sucio y jugando con sus reglas (todo por fuera de la ley), y por ese lado está bien. Tampoco me gustó el hecho de que Diana no tuvo consecuencias ni problemas por enfrentarse con el peor cáncer del futbol como lo son los barras. Por un momento pensé que iban a matar a la novia como consecuencia de todo lo que estaba haciendo, pero no, nunca la golpearon a ella (Diana), nunca la amenazaron ni sufrió ningún tipo de perdida. Nunca la vi verdaderamente amenazada, cuando sabemos que mínimamente (en la vida real) los barras son capaces de prenderle fuego la casa, matar y/o abusar de ella.

Lo otro que no me gustó es el personaje de Juan Gil Navarro como Santiago, el tesorero de club. La historia de un tipo rubio macrista con cara de vivir en Nordelta que en un pasado era amigo de niños con el Lomito, y que luego llegó a ser tesorero del club no me cerró porque el actor no era para ese papel (aunque hizo una actuación aceptable). Nunca me dio la impresión de ser un tipo mafioso, con negocios turbios y que encima usaba la icónica frase que tenía grabada Grondona en su anillo (todo pasa).

***

En síntesis: La serie está buena, no para volverse loca para verla, pero si es una buena opción para tener en cuenta.

Puntuación: Recomendable. Le doy un 6/10 en la escala de tu hermana.