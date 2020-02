Diccionario Chileno – Argento

La semana pasada les di Consejos para viajar a Chile, pero me faltó el idioma, bien se supone que es el mismo suele pasar que al chileno no le entendemos una chota, porque aparte de hablar rápido y pegoteado, te cambia el final del verbo por “i”, por ejemplo: “¿Qué querí tú?”, “¿Dónde estái?”, “Vos sabi….”. A todo eso se le suman un montón de términos que no conocemos, que con la intención de facilitarles la comunicación básica durante su estadía en el vecino país, he ordenado en esta lista:

Propina: No es un ser mitológico, existe y del otro lado se usa mucho, hasta por si te tiras un pedo. Allá la ley es que el 10% del consumo corresponde a la misma. El chileno lo ha naturalizado, así que no seas pericote de alcantarilla, reencarnación del maestro Splinter, no por ser sensei y págala si no querés quedar como el tuje. Vayas a donde vayas, restaurant, pibe de las bolsas del súper, estacionamiento, dónde sea que te den un servicio…deja propina.

Autoservicio: Aplicado en su máxima expresión quiere decir que nadie te va a atender nunca, jamás de los jamases, sólo si necesitas saber un precio o pagar. Así que saquen, pruébense y no sean tan salames de querer robar porque hasta las hebillas del pelo tienen chips con alarma.

La micro: También conocido como “la microbús”, va con artículo y todo, y no sé porque en femenino, debe tener problemas de identidad de género. Es lo que nosotros llamamos colectivo, hacen el recorrido urbano y salen unos $500 chilenos.

El colectivo: Son autos negros de patente amarilla, roja, verde o azul o dependiendo del sector al que vayan. Hacen recorridos fijos por unos $550 chilenos compartiendo el coche con pasajeros desconocidos, si querés que se desvíe como un taxi pagás los cuatro pasajes.

El bus: Ese si es el colectivo de larga distancia.

La pega: No es que al tipo le va re bien, bueno más o menos porque está hablando del trabajo.

Previa: Que sucede primero o va delante de otra cosa, en Chile sólo tiene ese significado. La “previa” como juntarse a escabiar hasta las 4:00 a.m. y salir rotos al boliche dos horas antes de que lo cierren allá no existe, no se puede hacer. Los horarios de ingreso de a los locales bailables terminan justamente a esa hora y las 5 a.m. te corren, a lo sumo pueden encontrar un after de dudosa reputación, pero no es recomendable, así que no sea argento y salga temprano.

Carrete o carretear: cuando salís de joda.

Al seco: Así dejan los vasos siempre seguro, acá le decimos fondo blanco.

Caña: Cuando usted ha bebido de manera indiscriminada la noche anterior, al otro día por levantarse se siente como un residuo de ser humano, nosotros le decimos resaca o jodete por borracho.

Copete: ellos lo usan para pedir un trago, acá para el estado deplorable en que se termina después de pedir demasiados.

Curao: así les van a decir a todos ustedes cuando terminen borrachos. Traten de no terminar “Sobre la pelota” o sea colocados.

Pagar piso: Si en el medio o final de la noche te preguntan si querés eso, la respuesta correcta es “ni en pedo” porque si caes le vas a estar garpando las consumiciones a todos.

Garabatos: Si les dicen que hicieron eso, no es que le hicieron dibujitos sin sentido sino que agarraron a alguien a las puteadas.

Cachuchazo: si no me hicieron caso y se pusieron pesados o medio chotos es lo mínimo que van a ligar, o sea un coscacho o cachetón.

Chela: Dícese del fermento de cebada popularmente conocido en nuestro país como birra.

Frankfurter: como es base de la supervivencia post salida les aviso que así les dicen a los panchos (al igual que los ingleses).

Manjar: Adaptación pobre del dulce de leche.

Néctar: Versión re contra artificial y empalagosa del jugo de frutas.

Palta: alimento básico que integra todas las comidas, encabeza la pirámide nutricional casi superando al agua.

Chalas: si piden eso no van a elevar su espíritu porque les van a dar un par de ojotas u sandalias.

Championes: ¿Alguien me puedes explicar por qué corno le dicen así a las zapatillas?

Perros: no es el cuadrúpedo mejor amigo del hombre, en este caso es el que ¿muerde? La ropa del mismo para que se seque: un broche.

Polera: es una remera, no son salames que venden abrigo en verano. También le dicen “peto” y si pensás que Beatle es uno de los 4 de Liverpool, en este caso para ellos también es una polera.

Gallo: ni el bicho ni la marca de arroz, hace referencia a lo que nosotros llamamos chabón (esa, me salió verso sin esfuerzo).

Cabra/cabrita: otra vez no hacen referencia al bicho, sino a una mujer joven, también se le puede decir cabro a un nene.

Flaite: Persona que usa vestimenta deportiva de imitación, suele incluir gorra, muy similar al autóctono chimba.

Cuico: en contraparte del anterior así denominan al que tiene o más comúnmente aparenta tener dinero: un cheto.

Copuchenta: dícese de la persona metiche o chismosa, en argentina existe una de esas en forma de vieja en casi todas las cuadras y son “cahuín” (chusmerío).

Guatón: No te hagas el sota que sabes que viene de tener guata, te están tratando de gordo.

Guagua: mini humano también conocido como bebé.

Pololo: eso que cuando no tenés te quejas y si conseguiste renegás más aún: novio/a.

Maraca: Si usted pide una no va a ser considerado gay, ya que es una mujer que vende su cuerpo por dinero.

Hueco: ahí si lo están tratando de gay y si te dicen “fleto” también.

Tirar: Si el que le dice eso está bueno acepte, quiere tener sexo.

Motel: Telo, saber eso siempre es útil.

Callampa: Si bien puede significar hongo como para nosotros, espero que no les “valga callampa” (poco), porque la denominación no científica sería pene, así que a ese no se lo coman ¿o sí?

Pico: para nosotros es la herramienta, eso sería la “picota” para ellos. Al término en cuestión nunca jamás lo digan, ni frases como “dame un pico”, van a pensar que quieren sexo oral…se están refiriendo al aparato reproductor masculino. No es lindo descubrirlo esperando el semáforo, al exclamar a toda boca “¡debe ser hora pico!” y que todos se caguen de risa.

Cachureo: ¿Se acuerdan del programa que se llamaba así? Bueno significa que no tiene valor, como mucho sentimental y por eso se guarda.

Arto: esta es muy conocida, es mucho, aunque también pueden usar como sinónimo “caleta” y ahí sí que no la cazabas.

Choro: ¿suena parecido a chorro? Sí, porque tiene el mismo origen, acá también hablamos de una persona que se enoja fácil, de clase baja, delincuente. Pero con esta palabra vas a tener que prestar atención porque según donde se use, puede referirse a algo está demasiado bueno, agrada mucho, también se puede decir que esta sarpaaaaaado o a la cachufleta de la mujer.

Filete: no es el pedazo de carne (¿no sonó bien no?) sino que es algo copado, puede usarse como sinónimo “bacán”.

Fome: que es un embole.

Cachai: Es una consulta, para saber si usted ha tenido la capacidad intelectual de entender la frase rápida, apretujada y falta de algunas letras que se le dijo antes.

Hasta el día de hoy no hay un significado definido para “Wea” y “Po”, tal vez sean muletillas, un relleno, algunos dicen que es “cosa o huevada” y “pues”. Pero la verdad es que nadie lo sabe con seguridad, tal vez….tal vez permanezcan como un misterio sin resolver.

Gracias a la colaboración de la Bolibritney y de los lectores que comentaron, si hay errores en alguna definición y quieren ampliar este ejemplar de bolsillo…garabateen o COMENTEN.