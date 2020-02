50 cosas que son de mala leche

Voy a dejar el detalle de 50 cosas que te transforman en un auténtico “hijo de puta”, pero no me refiero literalmente a la persona nacida de una suripanta, sino al humano que puede o podría haber hecho las cosas bien, pero no… no las hizo.

Es de hijo de puta no hacer un shampoo que se pare boca abajo. Ponerle kétchup a la ranura de monedas de los teléfonos públicos. Ser chofer de micro y avanzar rápido cuando ves que alguien se acerca corriendo. No poner bien los cartelitos de “Cuidado piso mojado”. Poner la sal en la azucarera. Hacerte la embarazada en la fila del banco para que te dejen pasar. Usar a tu sobrinito de anzuelo para levantar chicas. Saludar a la gente desde la ventana de un café como si los conocieras y cerrarle la cortina cuando se acercan. Robarle la mochila a los turistas. Asustar a los vagabundos de la peatonal cuando están durmiendo. Quedarte mirando para arriba por un tiempo para ver cuanta gente se queda mirando hacia arriba sin saber que está mirando. Poner un cartel que diga: depilación con rollon y cuando entran a preguntar gritar: Rolooonn te buscan. Dar siempre el vuelto en caramelos media hora. Sacarle la goma de borrar a los lápices. Encontrarse con Cacho Garay y saludarlo, nada más que para sacarle un trago o chiste. Averiguar el celular de tu enemiga/o y pasárselo a cada flaco que te cae pesado en el boliche como si fuera el tuyo. Comerte la última aceituna de la pizza. Pedir un café y antes de que te cobren, irte. Tener la guantera del auto ordenada. Estar loco de la cabeza y ser psicólogo. Pasar por la vereda cuando están regando. Abusar de echarle la culpa al gato cada vez que haces desastre. No devolverle la pelota a los vecinitos cuando se les cae a tu patio. Ser Direct TV y no grabar el final de la serie que venían esperando ver hace una semana. Cortar la luz cuando saben que no te queda carga en el celular. Ser chofer de taxi y cuando te hacen seña hacer “con el dedito” que no, y seguir de largo. Reírte a las carcajadas de tu amigo cuando se cae. Darle a tu familia brownies “locos” para ver que hacen. Ponerte a martillar a la hora de la siesta. Poner un aviso en el diario de que vendes algo re barato y en el número de tel poner el de tu ex, así lo joden todo el día. Decirle Alberto al nuevo novio de tu amiga, cuando sabes que se llama Julián. Llamar a las personas a las 8 de la mañana ofreciendo un plan de claro. Hacer chocotorta y no convidar, y anunciarlo. Vestirte de blanco para ir a un casamiento. Decirle a un tartamudo que es “hombre de pocas palabras”. Dejar la tapa del inodoro levantada. Invitar a todos tus amigos de facebook a jugar candy crush. Esconderle la hamburguesa a tu amigo cuando fue al baño. Hacer acento yanqui para levantar chicas y cuando te la levantaste despedirte con un: ¡Nos vemos negra! Etiquetar a tu amiga en la foto que se ve como el culo. Hacerle el sonido de “psssssss” a tu amiga que quiere ir al baño. Comerte todas la gomitas negras y dejar las verdes que nadie quiere y los caramelos de banana. Elegir la papa más grande del paquete. Esperar que vengan los testigos de Jehová para asustarlos por debajo de la puerta (por donde pasa el perro) Preguntarle para cuando espera a una mujer que no está embarazada. Gritar bien fuerte GOOOL cuando sabes que hay partido, nada más, que para generar confusión en los vecinos. Decirle: “se fue con la novia/o” cuando llaman equivocados. Ser taxista y dar mil vueltas para llevarte a un lugar. Que te manden por cerveza y caer con una “Barley wine”. Poner mal el cartel de “tire/empuje” y ver como la gente se lleva puesta la puerta.