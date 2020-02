Mal humor: actitudes que fomentan este estado

Actitudes que alientan al mal humorado hay miles, pero estas son las que más me molestan a mí. Porque es al pedo damas y caballeros, soy un caliente nato, todo me hace enojar. Detesto las actitudes de muchas personas, cuando no funcionan las cosas, cuando me pasan cosas, etcétera, etcétera…

Como estoy idiota y quiero ir a los bifes, me paso por los huevos la introducción y voy al hueso con las actitudes que alientan al mal humorado. Me da por el forro de los huevos:

La gente que corrige en Facebook.

La gente que escribe mal en Facebook.

Que venga el sifón sin gas.

Los que empujan en el bondi.

Los que no dicen “gracias” cuando tenés un acto de cortesía con ellos.

Que se rompa el cierre del pantalón.

Los hijos de puta que te quieren pasar por arriba con el auto.

Las viejas que se quejan en las colas.

Que no funcione el 4G.

Que bloqueen la línea por falta de pago.

Las viejas que se quejan en todos lados.

Las vehículos que van sin luces.

Las viejas.

Los malditos que no saben usar el cajero automático.

Los cajeros automáticos que se traban.

Los mismos putos cajeros que además de trabarse no tienen plata.

Los monos que escuchan cumbia al palo en el bondi.

La cumbia romántica ñoña.

Los choferes del bondi que creen que llevan cajas de pasaje.

La gente que va con niños insoportables a los restaurantes.

Cuando suena el teléfono y es una publicidad.

Los bípedos que le sacan el silenciador al escape.

Los mismos opas que bajan el auto o la moto.

Los trapitos.

Los inmundos que tiran basura en la calle y no en los tachos.

Las acequias que se tapan por culpa de esos opas.

Las ratas esas que llaman caniches.

Los pelotudos que opinan sin saber.

Los empleados de bancos y entes públicos que atienden mal.

Los bancos y los entes públicos.

Las feminazis hablando del patriarcado.

Los hippies con OSDE y su hipocresía.

Los racistas hablando mal de los negros de piel.

Los negros de actitud.

Los falsos que van a la iglesia y en la vida son unos forros.

Las facturas impagables.

Cuando no la sabe chupar.

Pisar caca descalzo.

El pelotudo con el síndrome de la camioneta imparable.

EL pelotudo con el síndrome de la moto zigzagueante.

El politólogo pelotudologo.

La cerveza caliente.

La cerveza sin gas.

El asado arrebatado.

El que toma vino con soda.

El que viene con vino de mierda y dice que es bueno.

El fernet vittone.

Que laves el auto y lo caguen los pájaros.

Cuando detectas un mueble o una esquina con el meñique del pié.

El viejo que cambia huevos por baterías el domingo a las 9 de la mañana.

El municipal que te manguea a fin de año.

Los testigos de Jehová que te quieren meter su religión.

La alarma para despertarse.

En definitiva todo.

Fin.