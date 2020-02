Dínamo en estado Primitivo presenta a Urband Power Trío

Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de Dínamo en estado Primitivo, que en esta ocasión presenta a Urband Power Trío. Después de unas merecidas vacaciones volvemos y somos millones.

¡Vamos con una entrevista a la banda!

¿En qué año se inició la banda?

La banda se formó en 2013 en Las Heras, provincia de Mendoza. Comenzó como un proyecto solista de Matías Rodríguez y luego mutó en un trío.

En sus comienzos recorrimos parte de la provincia presentando nuestra primera PRE-producción “Vuelve”. Con esta formación anduvimos por muchos escenarios con un objetivo en común: “Ser luz”.

¿Cómo surgió el nombre Urband?

El nombre URBAND, surgió de la idea de armar una banda urbana, y así poder tocar con bandas del ámbito del rock local, y se nos ocurrió invertir banda urbana y surgió Urband y como los integrantes somos tres le pusimos URBAND POWER TRÍO.

¿Quiénes son los integrantes de URBAND POWER TRIO?

Somos Matías Rodríguez voz y bajo, David Nañez guitarra y coros y Fernando Defeliche en batería.

¿Algún toque que recuerden?

Un toque significativo para recordar fue el Remar rock Music festival, donde Matías después de un tiempo armó un proyecto nuevo, y las ganas de volver a cantar después de cuatro años de no hacerlo. Esta fue la primera aparición de Urband.

Tenía ya todo armado y una semana antes del evento los músicos que me acompañarían decidieron bajarse y me quedé solo, cuenta Matías actual vocalista y bajista de la banda. Recuerdo ese día frente a muchas personas tenía un miedo y una crisis tremenda, porque me sentía solo con una guitarra y contra el mundo en un evento tan grande pero decidí creerle a Dios y subir a cantar.

Cuando estaba por cantar la primera canción, vi un grupo de personas que subieron al escenario y se colgaron los instrumentos, y cuando empecé a tocar toda una banda sonaba detrás mío, algunos músicos amigos se enteraron de lo que me había pasado y decidieron acompañarme esa noche y ahí pude ver que detrás de lo que hoy es URBAND POWER TRIO había algo más y que no era algo común, y así empezó todo. Estos son cosas y momentos que no se olvidan nunca.

¿Qué artistas nacionales o internacionales fueron de inspiración para URBAND POWER TRIO y cómo surgió el estilo musical que hoy distingue a la banda?

Tenemos varias influencias musicales como Foo Fighters, Divididos, Carajo, AC/DC etc.

David y Fernando tenían ya mucha música encima y yo, me sume a esta influencia del Rock&roll, y así fuimos fusionando la esencia letras y forma de tocar de cada uno para lograr el sonido e identidad de URBAND POWER TRÍO.

