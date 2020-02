Cannabis colectiva ¿cuántos somos?

¡Hola gente! Somos Cannabis colectiva, por ahora un grupo anónimo de preguntones sobre el tema del cannabis recreativo en Mendoza.

Hemos observado que invisibilizar el consumo de cannabis es el primer mecanismo del gobierno para no tomar cartas en el asunto y no formalizar una actividad que en pleno 2020 no consideramos delictiva, ni que genere molestias, ni perjudique a otros.

Es por esto, que hemos desarrollado una encuesta totalmente anónima, para quienes fumamos cannabis. También tenemos una breve encuesta para los no fumadores, que va a salir luego de los resultados de la primera.

¿Queremos saber realmente porqué esta todo mal con el porro? ¿Nos ayudas a averiguarlo? Respondé la encuesta acá: