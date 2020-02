Bitácora de una señora

El chisme es la radio del Diablo.

George Harrison

Lunes

06 44 hs.

Está fresquito, no me saqué el saquito en toda la noche. La cuadra está vacía ¿Cómo va a funcionar este país si todos duermen hasta cualquier hora? Voy a pasar el lampazo en la vereda.

07 32hs.

Ahí sale el de enfrente en la camioneta, seguro va para la feria… ¿Vendrá el pata de lana? Voy a pasar el lampazo de vuelta

08 14hs.

No, no vino el pata de lana. Cayeron unas hojas, voy a pasar el lampazo.

09 21hs.

Voy al mercadito, hoy como arroz con pollo. La de al lado parece que va a comer fideos, pobres todos los días fideos, eso le pasa porque el vago del marido no tiene un trabajo. Antes paso el lampazo, así cuando vuelvo está limpio y no hago nada.

10 43hs.

En el mercadito dicen que el hijo menor de los Flores se unió al Estado Islámico, no sé qué será eso, pero tienen razón; parece que la hija de la Lucrecia está embarazada y no se sabe quién es el padre; los nuevos de la primera cuadra trafican órganos, tienen una pinta…El hijo de la Paloma tiene plantas de cocaína en el patio, las trajo de Chile, por el padre que fue carabinero. Compré kerosene, así que le pongo al lampazo.

13 31hs.

Tuve que tirar la comida a la basura. Se me pasó el arroz y se me secó el pollo, eso porque miraba por la ventana a un tipo con una cara y una facha. Pensé que era el pata de lana. Era el de los Bomberos Voluntarios que andaba vendiendo números de rifa. Sí, vendiendo números de rifa ¿Y si hay un incendio?… el señorito vendiendo números de rifa. Voy a pasar el lampazo, así mojadito para que salga brillo. Desde acá se huelen las plantas de cocaína desde la casa de la Paloma.

14 45hs.

Llegó el de enfrente de la feria, qué pena que no se lo cruzó al pata de lana; yo no lo vi nunca a ese tipo, pero la Ángela Rojas dice que ella lo vio entrar varias veces, si ella lo dice… Qué linda quedó la vereda recién lampaceada.

15 34hs.

Aparecieron los de la esquina, parece que el tipo la faja a la mujer, yo nunca escuché nada, pero si escucho algo ni me meto ni llamo a la policía…Cosas de ellos… Cuando mi finado esposo se ponía así de bravo yo me encerraba en la pieza y él se quedaba afuera tomando vino e insultándome, yo no decía nada. Voy a pasar el lampazo. No me gusta el olor a kerosene.

17 42hs.

La verdad es que me gustaría que pasaran mis hijos, pero cada uno tiene su familia ¿Se habrá secado el lampazo? Ahí viene el hijo de la Paloma, mejor cierro las puertas, no vaya a ser que le de un coso de la falopa y me quiera hacer algo. Los de la esquina son muy raros, siempre van callados, ¿eran ellos los que traficaban órganos? Mira que sacarles las tripas a la gente, ¿para qué será? Para la brujería seguro, ya le voy a preguntar a la Ángela Rojas.

19 30hs.

Para la cena me tomo un té con unas galletitas y me veo el canal Volver. Antes paso el lampazo, así está la vereda limpia para mañana. Ahí viene la Ángela, así que me pongo a hablar con ella un ratito.

21 30hs

Recién se va la Ángela. Me voy a acostar; nunca lo vi al pata de lana, pero me parece que es el bombero que vende rifas. El olor de las plantas de cocaína desde lo la de la Paloma es insoportable ¿ Los brujos de la esquina me habrán hecho algún trabajo?, con una foto mía adentro de un sapo con la boca cosida. Capaz que quieran venir y me sacan los pechos…. Mejor que se lo saquen a la hija de la Lucrecia, la que está embarazada ¿La del al lado comerá fideos de vuelta mañana? Me tengo que tomar el Clonazepán, un mg dijo el doctor, cada seis horas. Dejo la luz de la cocina y del velador de la pieza encendidas, no me gusta sentir el olor a kerosene en la oscuridad.

23 48hs

¿La vereda se habrá ensuciado?