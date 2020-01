Cómo vienen los astros para 2020

Hoy es un día especial. Si bien los Reyes Magos no fueron los primeros astrólogos, son los más famosos por haberse guiado a través del cielo hacia el lugar en donde nació alguien a quienes muchas personas consideran un dios encarnado, engendrado por un espíritu divino en un vientre virgen. Fue una profecía que no incluía día, año y lugar, pero esos tres astrólogos sabían que los planetas, por su ubicación, anunciaban el nacimiento del rey que había sido anunciado.

Católicos o no, es innegable la influencia de ese nacimiento en la historia de la humanidad, pues marcó un antes y un después que determina el tiempo de nuestros calendarios.

2020 es un año intenso, lo vengo diciendo desde hace tiempo. Claro que hay distintos grados de intensidad que influyen en diferentes aspectos de la experiencia, ya que una misma influencia astral no le toca a todos de igual manera.

A los que me siguen y piden consejos astrológicos les hice un blog en donde tienen todo bien detallado como les gusta, pero a los efectos prácticos clasifiqué toda la información y la ordené en función de su interés.

Es importante que sepan que estas influencias son en relación al signo solar, pero sobre todo, al ascendente. Pueden encontrar en internet varias páginas en las cuáles calcularlo sin tanto problema, porque es un poco complicado calcularlo de manera personal ya que hay que cruzar las coordenadas del lugar de nacimiento con la elíptica de la Tierra alrededor del Sol, determinada por la hora de nacimiento. Si no saben la hora de nacimiento, no se puede calcular el ascendente, que en un mismo día, cambia cada dos horas. Como base puedo decirles que a los que nacieron entre las 7 y las 9 su ascendente les coincida con su signo solar, pero no es exacto ya que el sol cambia su horario de salida en las diferentes estaciones. Para más seguridad, tómense el tiempo y calcúlenlo porque la información del signo solar no es lo único que importa a los efectos astrológicos.

¿Quién va a disfrutar de estabilidad económica este año?

Sagitario y Tauro, van a ser los mejores socios comerciales; sobre todo para Cáncer y Escorpio, que van a estar enfocados en invertir.

¿Quién va a tener que cuidar su salud?

Capricornio, sobre todo si ya vienen con problemas. Escorpio puede sufrir estrés. Por el contrario, los Leo son los que más saludables van a estar.

¿Quién va a tener que cuidar a su pareja, si la tiene?

Sagitario y Libra. Así que cuidado con pasarse de vuelta con la intensidad laboral y poner tanta atención en cuestiones monetarias. Traten de que no se les junten con algún Géminis o algún Virgo, por las dudas.

¿Quién va a ser el más activo sexualmente?

Géminis, géminis, géminis. Imparables van a estar.

¿Quién va a ser el más infiel?

Virgo. Si un Géminis y un Virgo se encuentran jugueteando en este 2020, hay fiesta, fiesta y fiesta. Si están casados o de novios con alguno de estos, lo lamento por ustedes en este año.

¿Quiénes pueden conseguir pareja este año, si no la tienen?

Cáncer y por supuesto Géminis, aunque en este caso, quizás no sea muy estable.

¿Quiénes pueden tener problemas familiares?

Todos lo que tengan familiares en Aries o Capricornio, pero los que van a estar complicados

¿Quién van a estar insoportable todo el año?

Aries y no es joda. Si tienen una rencilla (de cualquier tipo, pero sobre todo laboral) con un ariano, desistan antes de que sea tarde; van a perder, están con el cuchillo entre los dientes.

Si la rencilla es entre un ariano y un capricorniano, ni se metan; pero observen porque va a correr sangre. Esos dos este año van a ir por todo o nada a clavar sus cuernos en donde sea para conseguir lo que quieren.

¿Quiénes pueden ampliar su familia?

Cáncer, Acuario y Escorpio.

¿Los más estresados del año?

Escorpio y Acuario.

¿Los más sociables del año?

Piscis, sobre todo en el ámbito profesional y familiar. Muchas reuniones de amigos, muchos encuentros esperados, muchos reencuentros con gente del pasado, mucho desajuste de horarios y derroche de dinero. La rutina no va a ser una palabra habitual para los piscianos en 2020.

Me pidieron un apartado en lo que tiene que ver con el trabajo y el dinero. Lo hago breve y después, los que quieran, pueden ampliar información con el link que les dejo abajo. Repito que calculo en relación al ascendente. No me gusta mucho hacer estas proyecciones por signos, porque no se trata de una influencia que esté afectada por un solo aspecto. Es un año muy movido y el aspecto económico no será la excepción. En términos muy, muy generales, las cosas se ven más o menos así:

Capricornio: Es el año de ustedes, todo lo que hagan les va a salir bien, pero no se confíen en la salud porque Urano va a estar creando situaciones que pueden afectarlos mientras Saturno esté ahí. En cuanto al dinero, la primera retrogradación de Mercurio desde el 18 de febrero hasta el 11 de marzo, no es muy aconsejable que tomen decisiones económicas o financieras. En téminos laborales, puede haber algún conflicto con superiores. Consejo: no generen conflictos laborales porque tienen fuerza pero este año Marte está muy activo y puede irse de las manos.

Acuario: El eclipse de luna en Cáncer los va a favorecer en temas económicos, es un buen año y aprovechen porque el año de acuario es 2021. No derrochen, ahorren porque es la mejor manera de prepararse para el año que viene, en donde las oportunidades van a ser espectaculares para concretar proyectos que vienen gestándose desde 2019.

Piscis: La salida de la retrogradación de Urano en Tauro el 11 de enero les genera una energía de movimiento económico, inversiones, compras. Es un año movido pero no para derrochar. Trabajo no les va a faltar.

Aries: Los arianos tienen un buen año en términos económicos y profesionales, pero van a estar también muy movilizados internamente, bastante iracundos y agresivos porque Marte (su regente) los va a estar impulsando desde espacios muy concretos. Los aspectos laborales pueden entrar en conflicto con las necesidades familiares. Es un año para que aprendan a compatibilizar o, en su defecto, fijar la prioridad.

Tauro: es un excelente año para las inversiones, para las sociedades, para la compra de moneda extranjera o electrónica. Urano los impulsa a acciones novedosas en la manera de ganar, de gastar y de invertir el dinero. Si no tienen trabajo, es un buen año para encontrarlo (si es lo que quieren), pero también es un buen momento para generar proyectos individuales que les permitan ganar dinero de manera independiente. Los que tienen un trabajo que no les gusta, es posible que sea un año en el que quieran cambiarlo y tomen acciones concretas para eso.

Géminis: les está yendo bien, pero este año la acción de Marte les puede crear algunos contratiempos en los que van a tener que desembolsar. Ya sea un tema por un tema de salud, judicial. No será un año de ganancias y no es aconsejable que inviertan o gasten sin pensar dos veces.

Cáncer: es uno de los planetas más estables económicamente durante el año 2020, su trabajo no sólo les va a redituar monetariamente, sino que les va a permitir lucirse en el entorno.

Leo: año para tranquilizarse. Pueden haber cambios laborales o de la manera en la que ganan el dinero, ya sea cambiando de trabajo o empezando uno nuevo.

Virgo: no es un año bueno para los virginianos en términos económicos. Es uno de los signos más tensos en ese tema durante el año, están atravesados por influencias muy buenas en otros planos, pero no en lo económico. Pueden pasar por conflictos de pareja que los lleven a una separación de bienes. Para compensar un poco, será un buen año con los hijos, para empezar nuevas relaciones y para prestarse atención a ustedes mismos. Si pueden mimarse un poco, háganlo; un pequeño gusto no va a influir mucho.

Libra: Marte les va a dar impulso y Júpiter fuerza. Será un año de muchas oportunidades aunque no serán muy atractivas desde lo económico. Van a tener que manejar algunos conflictos familiares. No será un año malo, pero tampoco es un año que les va a permitir acumulación económica.

Escorpio: vienen de dos años muy buenos. Este año no va a ser la excepción. Aparecen nuevas oportunidades por las que hace tiempo vienen trabajando. Se concretan inversiones y proyectos. Es un gran año en términos económicos, financieros y laborales.

Sagitario: Siguiendo un poco con la energía de Escorpio, van a tener muchos planetas en el área económica. Aprovechen en la primera parte del año, porque a partir de Mayo se aquieta un poco ya que la atención va a estar puesta en otras áreas que van a requerir mayor atención.

Para terminar, acá les dejo el link de mi blog en donde está todo detallado, para los que quieran ver más temas y la razón de estas influencias.

¡Feliz 2020!

