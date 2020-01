Tincho Test: el test del verano para medir tu nivel de Tincho

¡Llegó el Tincho Test! te dejamos 33 preguntas para que respondas con total sinceridad. Anotate por ahí tu respuesta y después suma las A, las B, las C y las D. Al final las respuestas precisas... Pero antes que nada, aclaramos...

TINCHO TEST

1- ¿Tu nombre de pila es?

A- Nombre lince o bien gato, como Martín, Agustín, Hernán, Ramiro, Lucas, etc.

B- Nombre patricio, como Isidro, Lautaro, Federico, Ismael, Lisandro, etc.

C- Nombre chombi, como Enrique, Manuel, Ernesto, Roberto, Horacio, etc.

D- Nombre rocho, como Kevin, Brayan, Ayrton, Yonatan, Ozuna, etc.

2- ¿Tu apodo es?

A- Diminutivo de tu nombre, onda Tincho, Agus, Rolo, Herni, Fran, Juanma, etc.

B- Adjetivo calificativo, como Negro, Gordo, Turco, Cabezón, Flaco, etc.

C- Tu nombre de pila completo.

D- Nombre de animales, como Laucha, Rata, Sapo, Perro, Gato, etc.

3- ¿A la playa vas de?

A- Crocs de colores

B- Ojotas

C- Zapatillas

D- Descalzo

4- ¿Tu traje de baño es?

A- Bien corto, al cuerpo, con muchos colores

B- Malla arriba de la rodilla de un solo color

C- Malla estilo pescador noventosa

D- Pantalón de fóbal

5- ¿Tu novia practica?

A- Hockey

B- Crossfit

C- No tengo novia

D- Perreo

6- ¿Tenes tattoos?

A- Colorinche bien top o de frases motivacionales en otro idioma

B- Uno que tiene significado personal y profundo

C- No tengo tatuajes

D- El nombre de mis viejos / hijos / novia, los cinco puntitos y "muerte a la yuta"

7- ¿Comida favorita?

A- Cualquier cosa al disco o sushi

B- Comida gourmet

C- Pastas

D- Asado y alto guiso

8- ¿Boliche preferido?

A- Nikki en verano, Jagger en invierno

B- Bares o Grita Silencio

C- No salgo a bailar

D- Picasso y Patio de Tango

9- ¿Tu música favorita?

A- Electrónica y cachengue

B- Rock internacional

C- Escucho la AM

D- ATR

10- ¿Qué estudias?

A- Ciencias económicas o abogacía en la de Mendoza o Aconcagua

B- Ingeniería en la de cuyo

C- Ingeniería en la UTN

D- Sexto grado completo.

11- ¿Tu auto favorito es?

A- Jeep o Camioneta 4x4... ¡flasheo RAM blanca!

B- Cualquier hatchback blanco

C- Renault Logan o sedan espacioso

D- Bora Turbo con nitro y silen completo, chipeado para las butaqueras

12- ¿Tu look facial ideal es?

A- Babyface o bigote solo

B- Sombra

C- Buena barba

D- Cejas afeitadas

13- ¿Tu deporte favorito es?

A- El Rugby

B- El polo o el tenis

C- No miro deportes

D- El fútbol

14- ¿Bebida favorita?

A- Jagermeister o Jack Daniels Honey

B- Whisky

C- No tomo alcohol

D- Uvita o Ternuva

15- ¿Vacaciones ideales?

A- El Caribe

B- Europa

C- La montaña o las sierras

D- El carrizal

16- ¿Tu moto favorita?

A- Una Harley o una pistera Kawa, Suzu u Honda

B- Una BMW onda touring

C- No me gustan las motos

D- Zanella, Mondial o Guilera bien planchada con escape y al corte, kpo!

17- ¿Cómo usas el pelo?

A- Semi largo con rulos o largo arriba y bien rapado a los costados

B- Me gustan los cortes onda futbolista

C- Corto

D- Cresta, claritos, teñido, cubata o todo junto.

18- ¿Qué te generan los homosexuales?

A- Nada, pero prefiero no tenerlos cerca

B- Nada

C- Me dan miedo

D- ¡Venga!

19- ¿Qué te generan las personas de color?

A- Los negros son pobres y tienen olor feo

B- Nada

C- Miedo a que me roben

D- ¿Qué te pasa gil culiado?

20- ¿Te gustan las peleas?

A- Me encantan y si es de muchos contra uno, mejor.

B- Me gustan los deportes de contacto y las peleas deportivas

C- Me dan miedo

D- ¿Qué te hacé el vago? ¡Te rompo la chupi pa!

21- ¿La mejor inversión?

A- La herencia

B- Agronegocios industriales que exporten productos terminados

C- La seguridad de ser empleado estatal o de una multinacional

D- Planes sociales

22- ¿Dónde vivís o te gustaría vivir?

A- Barrio privado o Chacras.

B- Zona céntrica

C- Barrio del IPV o institución Estatal

D- En la villa

23- ¿Cuál es tu red social favorita?

A- Instagram

B- Twitter

C- No tengo redes sociales

D- Los grupos de compraventa del Feis

24- ¿Quién es tu héroe?

A- Ricardo Fort o Serafo

B- Cualquier prócer Argentino

C- Mi mamá

D- El Diego

25- ¿Cómo usas la gorra?

A- Con la visera bien plana o de costado

B- Uso boinas en invierno

C- No uso gorra

D- 45 grados papa bien piola ameo

26- ¿Vas a misa?

A- No, pero mis viejos van todos los domingos y está bien, cuando sea más grande voy a ir

B- Voy en ocasiones especiales

C- Todos los domingos

D- Naaaa, tengo tatuado al Gauchito Gil y a San La muerte en el pecho papa ellos me cuidan

27- ¿Está mal pegarle a una mujer?

A- Algo habrá hecho

B- Si

C- Si, qué horror

D- Estaba hasta la pija

28- ¿Está bien burlarse de los demás?

A- La vida es risas, así nos forjamos los machos

B- Hay que reírse de uno mismo

C- No me río nunca

D- A veces si, a veces no

29- ¿Dónde pasas más tiempo en tus días?

A- En el gym

B- Consumiendo cultura

C- Trabajando

D- En la esquina con los pibes

30- ¿Cuál es tu sitio de humor favorito en Mendoza?

A- El Mendolotudo

B- Chapanay City

C- Diario Los Andes

D- Los grupos de compra venta del feis

31- ¿Tu remera favorita es de?

A- Tommy o Gucci

B- Lacoste o Pato Pampa

C- Las de Falabella

D- Naik, Ribuk o Lacos

32- ¿Si te tiran un vaso de vino en la remera?

A- Lo moles a trompadas con tus compañeros de Rugby

B- Lo puteas, te pide disculpas y pasa

C- Salís corriendo

D- Le compras un vino y te pones a escabiar con él

33- ¿Por quién votaste?

A- Mau

B- Espert

C- Lavagna

D- ¡Cristina papa!

RESULTADOS TINCHO TEST

Mayoría de respuestas "D": Sos casi cero Tincho, tenes muy muy poco de Tincho en tu genética. Es más... guachín, ¡sos el anti-tincho cumpa!, la antítesis de este cheto pelotudo, sos por el que se cruzan de vereda cuando van solos, al que le pegan cuando andan en patota y del que se burlan en sus reuniones sociales. Manso antagónico, pero... dudo que hayas elegido el 100% de respuestas "D", así que hay un porcentaje de ese cheto choto en vos.

Mayoría de respuestas "C": Es poco perceptible lo TIncho en vos, casi que no se nota, gricesito diríamos, pero estimado... ¿es usted humano o una planta? ¡hágase culiar un poco buen hombre! No tiene vida, no se... ¡pida una prestada!, ¡pruebe un poquito!, ¡anímese a vivir! En su caso, sería ideal tener más de Tincho en usted, así por lo menos genera algo en el resto de la humanidad.

Mayoría de respuesta "B": ¡Esaaa! ¡esa faceta Tincho en vos si se puede ver! Sos casi un Tincho, pero zafas. Tenes gustos tinchísticos pero no es toda tu vida así, a veces usas la razón y sos coherente con lo que te toca. Sofisticado en su punto justo, así que tené cuidado de no pasarte de la raya, estás jugado y al límite. Podría decirse que sos un pseudo Tincho.

Mayoría de respuestas "A": Sos el típico tincho, bro. Llevas la etiqueta con gusto, man, perro, kpo. Estas todo el día re flama tirando posturas para las pics de insta, perri. Generas tipo cosas a la popu, pero vos sos top y no te cabe ni ahí, gor.