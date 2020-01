40 cosas que no vas a hacer en 2020

Los primeros días del año solemos imaginarnos una serie de promesas o fijar un abanico de metas, exacerbados por la onda de fin de año, fin de ciclo, fin de etapa. Los más afortunados flashean ideas desde la paz de una reposera, con vista al mar; los del medio con vista a algún río de montaña o sierra y los que no tuvieron suerte bajo el split con una Talca con hielo. Los unos y los otros elucubran maravillosos objetivos y hasta se ponen fechas y se imaginan en ese momento, en esa situación… pero debo decirles que nada de esto es cierto.

¿Se han dado cuenta que los días domingos en vacaciones no suelen ser ese anaranjado atardecer que tienta al suicidio? ¿Se han preguntado porqué? No deja de ser un domingo… pero lo que sucede en torno a ese día nos hace que parezca distinto. Bueno… los primeros días de enero no son un día especial, son igual a cualquier otro , así que no creas que esta sensación de omnipotencia es real… se realista… porque casi nada de esos que estas flashando va a pasar:

1- No vas a empezar la dieta.

2- No vas a bajar 10 kilos.

3- No vas a entrenarte para correr una maratón a fin de año.

4- No vas a ser mejor padre, ni hijo, ni esposo.

5- No vas a cursar religiosamente todas las materias que te tocan.

6- No vas a estudiar las dos horas por día que te recomiendan.

7- Estas de vacaciones… pero no te vas a leer dos libros por mes como en enero.

8- No vas a dejar de tentarte con ese chongo prohibido.

9- No te vas a recibir en diciembre.

10- Te vas a farrear toda la guita que pretendes ahorrar para irte el año que viene a Europa.

11- No le vas a poner todo el huevo que imaginas al laburo.

12- Casi seguro que no te van a ascender.

13- Es bastante difícil que planees tener un hijo y lo tengas el mismo año, si es así andá a ponerla ya mismo.

14- No vas a cambiarte el auto si no arreglas primero el que tenes.

15- No te vas a gastar 40 lucas en arreglar el auto y dejarlo listo para la venta.

16- No vas a dejar las drogas.

17- Mucho menos el cigarrillo.

18- No vas a comer menos el 24 y el 31 del año que viene.

19- No te van a dejar de gustar los fuegos artificiales.

20- No vas a dejar de usar un poco el celular priorizando el contacto real con la gente.

21- No te vas a sentar a escribir el libro que pensas.

22- No la vas a perdonar.

23- No te va a perdonar.

24- Mágicamente tus compañeros de laburo no te van a caer bien.

25- No vas a meter todos esos goles.

26- No vas a aprender a cocinar.

27- No vas a madrugar todos los días.

28- No vas a llegar a Roma.

29- Tu club no va a ascender ni cagando.

30- Vas a seguir escuchando "AAEEEEEAA yo soy sabaleeero" todo el año.

31- No vas a dejar de comer carne.

32- No le vas a tirar los filos a esa mina que te vuelve loco.

33- No te vas a juntar con tus ex compañeros de la primaria.

34- No vas a pagar tus deudas con los bancos, o afip, o rentas.

35- No vas a tener la tarjeta de crédito “limpia”.

36- No vas a poder ser reflexivo y tolerante.

37- Tu psicólogo no va a terminar con vos este año.

38- No la vas a poner dos veces por semana con tu pareja.

39- No vas a vivir “cada día con intensidad, como si fuese el último”.

40- No vas a dejar de leer esta mierda llamada Mendolotudo.

Pero tranquil@… quizás que si te sinceras con vos mism@, apoyás los pies sobre la tierra y realmente te porponés al menos una cosa con coherencia y voluntad, sin dudas lo vas a lograr… no esperas a enero de 2021.