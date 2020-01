Que te re contra a los contra

Siempre quise y siempre voy a querer lo mejor para Mendoza, pero me da por las bolas la gente que se pega a una causa cuando ni siquiera sabe de qué se trata. No voy a entrar ahora en tecnicismos ni si conviene votar favorablemente o en contra de una ley. Quiero que sepan que simplemente estoy en contra de las personas que sólo están para estar en contra. Porque vamos a ser sinceros, gran cantidad de participantes a ciertas marchas ni siquiera saben para que van, sólo asisten porque es estar en contra de algo.

Si usted es de esas personas que no van a una marcha sin antes saber su connotación, ésta nota no se dirige a usted, pero le pido que se sincere a sí mismo, si alguna vez se metió en una manifestación sin tener al menos una mediana idea del reclamo, a hacer presencia, bulla o peor aún, a hacer quilombo, acepte que fue pelotudo, pero un pelotudo útil, porque al menos hizo bulto y ayudó a los organizadores a juntar más contras de los contras que ellos imaginaban.

Por ejemplo, nadie quiere que nos falte el agua en Mendoza, es un recurso muy necesario, y en verano más aun para llenar las pelopinchos, ¿cuántos asistentes a las marchas a favor de cuidar el agua tienen piletas de lona en sus casas o en las de un familiar cercano? muchísimos, y ¿cuántas de estas personas tienen un sistema de reciclar dicha agua, para no tener que vaciar y llenar una o dos veces por semana?, creo que no muchos... vayan sacando la cuenta.. y eso que no estamos incluyendo a los contras que usan la manguera para lavar autos cuando hay restricciones a esa práctica, las doñas para limpiar la vereda, o las mega doñas para regar la calle y bajar "la calor" en la casa. Ni tampoco sumemos a los que se lavan los dientes con el agua abierta, los que lavan los platos sin cerrar la canilla o los que se bañan durante horas.

Ponemos banderas en nuestros muros de Facebook, de Francia, del Amazonas, de Bolivia, etc, etc., dando la impresión que vivimos en un país excelente, que aquí estamos bárbaro, viviendo en el país de Alicia, subiendo solidariamente a alguna de nuestras redes sociales la foto o emblema del problema que nos está rompiendo el corazón, tremendo aporte. Como si nos interesara las calamidades de otros, ¡cuando algunos ni siquiera saben adónde está el Amazonas! y además, para colmo, ellos no reconocen que son contras crónicos, que siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. Pero los contras no se pierden manifestación alguna, no tienen nada que hacer, sus vidas son aburridas y al meterse a marchar al menos salen de su parsimonia y se codean con otros colegas contras y contras de otras latitudes.

Otros odian el capitalismo y lo hacen saber en Facebook con sus Iphones, por sólo mencionar otros contras. Pero muchos lo hacen, entonces yo también tengo que hacerlo, es el pensamiento, es una tendencia. Hay contras para todo. Estuve haciendo una pequeña y fácil investigación, una pileta pequeña de lona de 1,55mt x 1,07mt y 30cm de profundidad, se llena con 500 litros de agua, la llenamos un lunes, la vaciamos el domingo y esa misma noche la llenamos nuevamente, son 1000 litros.

Si en Mendoza hubieran 1000 piletas de lona (hay muchísimas más y más grandes) se gastarían 1.000.000 de litros de agua por semana. Todavía no hemos contado las zambullidas, los pesos corporales de los bañistas es más que decisivo, mientras más robustos, más líquido se desperdicia saliendo de la pileta y por ende tendremos que rellenar poniendo la manguera nuevamente.

Ahora pregunto, ¿¿¿cuándo es la marcha en contra de las Pelopinchos??? Me avisan.

Escrito por G.G. para la sección "Mendoza Escribe"