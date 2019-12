¿Está bien/mal reírse del accidente de los motochorros?

Vivimos en una sociedad de naturaleza judeocristiana que encuentra en la muerte un suceso relativamente trágico, más allá que la declara como el "paso hacia la vida eterna, en un paraíso hipotético donde nos reencontramos con nuestros seres queridos". Otras sociedades son teñidas por religiones que creen en la reencarnación, por ende consideran a la muerte, sólo como una etapa. También hay culturas que la festejan, ya que consideran que "el infierno" es en la tierra y al desaparecer físicamente de este plano infernal, pasamos a un plano superior, por ende se ponen contentos.

En fin, a nosotros nos tocó sufrirla, transitarla como algo triste y penoso. Cierta lógica tiene, porque extrañamos al ser ausente, porque no está más con nosotros y porque sabemos que esa condición es humanamente irreversible. Entonces toda muerte acarrea a un núcleo de gente que sufre ese acontecimiento. Familiares, amigos, conocidos de la víctima lamentan su ausencia.

El pasado martes por la tarde tres delincuentes intentaban escapar después de robar una moto, en la localidad de José León Suárez (Buenos Aires) y en plena persecución fueron embestidos por un móvil policial que los perseguía. Uno de ellos falleció en el acto, mientras que los otros dos fueron aprehendidos y siguen internados.

A raíz de esto surgió una catarata irrefrenable de chistes, memes, videos, humor de todo tipo, con la más punzante creatividad argentina para tal asunto. Creo que en esto, estamos entre los mejores del ranking mundial. La elocuencia de los memes fue impresionante.

En un instante se generaron en mi sensaciones encontradas... he sido víctima de robos varias veces en mi vida, como toda persona normal. En dos ocasiones se metieron en mi casa, una de ellas, de adolescente, con mis viejos y hermanos durmiendo dentro. El mismo día encontraron a los ladrones (dos pibes de mi barrio) y a la semana estaban libres amenazando a mi familiar por haberlos metido presos unos días. Debo reconocer que todas las veces, sobre todo aquella, les he deseado una muerte lenta y dolorosa a los malvivientes. Pero en esta ocasión me saltó una alarma... "pará chabón... ¡nos estamos riendo de un accidente terrible que se cobró una vida en serio!". Personalmente les tengo terror a los accidentes de tránsito, me generan un miedo increíble, "¿porque esta vez no me estaba pasando esto?" me pregunté... esto no está bien. Si en esa moto hubiesen ido los papas de un adolescente que llegaba tarde a la escuela y pasaba esto, hoy el país estaría de luto... pero no, el país está de joda porque los tipos eran delincuentes violentos. "Pero es una muerte, Bomur" me replanteé... entonces fue un sinsabor, una sensación extraña, un hipotético "está mal... pero no tan mal", me sentí en una encrucijada.

Me resistí a opinar en público, a compartir opiniones y me dediqué a leer. Fue sorprendente la cantidad de gente que avalaba y festejaba la muerte (más abajo pongo opiniones), entonces... ¿somos una sociedad enferma que se ríe de un suceso trágico o estamos hartos de la impunidad reinante y encontramos en este siniestro una "pequeña venganza"? Dejé pasar las horas y reflexioné más profundamente, traté de ir más allá del momento. Pensé en ese tipo que se murió... ¿y si tenía hijos?, ¿y si una esposa lo esperaba?, ¿y si su mamá le estaba haciendo la cena?... ¿qué culpa tenían ellos?, quizás ahora había un niño sin padre, una mujer sin pareja o un padre sin hijo sufriendo... ¿daba entonces para reírme? No... definitivamente no, ahí me terminó de caer la ficha. La "justicia divina" a la que hacen alusión es un sentimiento vacío, cargado de oscuridad y efectos negativos. La verdadera justicia debería ser que el tipo cumpla una condena justa, pague económicamente por los daños y no goce de la libertad de un ciudadano común. Ahí estaría la venganza genuina y valedera.

Me hubiese encantado reírme de él al verlo tras las rejas, sin poder correr una tarde jugando a la pelota con los hijos, sin poder coger con su pareja, sin poder almorzar con su mamá, estando encerrado tres o cuatro años en un lugar inmundo, frío y sólo. De eso me encantaría reírme, no de lo que pasó. Porque él me chupa un huevo, los que la pasan mal son los que quedan, él está muerto, pero seguro hay mucha gente que hoy lo llora. Por esa gente es que no me da para reírme, más allá de los sentimientos encontrados internos. Entonces no... reflexionando no me puedo reír. No está bien.

Esta es mi humilde opinión, ahora les expongo la del público en general (transcriptas tal cual fueron emitidas, sin siquiera retoques ortográficos o gramaticales).

Esta bien reirse de cualquier tipo de desgracia que sufran estoslacras hijos de una camionada de putas (Ignacio Schamis)

Esas ratas se ríen del Gil laburante! Hay que reírse y seguir haciendo memes! (Marianito Bordon)

Ellos no nos tienen pena a la hora de pegarnos un tiro por un celular.. Hay que gozarlo cuando alguno muere,festejar a full.. (Maria Luz Constantino)

Habría que haberlos pisado con la camioneta y listo. Todos son irrecuperables (Perotti Germán)

Tenemos una duda con los pibes .... El estado tiene que pagar este tipo que perdió la vida y a sus amigos o el mismo seguro de la camioneta se hace cargo o ambos?????? (Cristian Palacio)

Hay que reirse de todo...para llorar está el bolsillo (Mac Flais)

Yo creo que el Karma actuó 10 p (Gabriel Lepe)

Los chistes no tienen ideologia y de tenerla no tengo porque compartirlas por el solo motivo de reirme de algo (Matias Belardes)

Son un par menos y ME ENCANTÓ la forma en que murieron. Una chica (hna del chico al que le robaron la moto) dijo que le querían pegar un tiro al hno para robarle. Todos los moralistas con su "no tuvieron las mismas oportunidades" se pueden ir a la mierda. (Belen Bena Gardino)

Si es cruel reírse de cualquier muerte. Sea justa o injusta a alguien le debe doler la pérdida. Demuestra la falta de empatía de nuestra sociedad. (Edith Tarcaya)

Cuando le roban a una persona y la matan por unas zapatillas o un celular acaso no es un trofeo para ellos eso?, Está bien q hay q ser mejor q ellos y no rebajarse pero creo q la sociedad está cansada porq se nos ríe la justicia, se nos rien los chorros, se nos ríe el estado...creo q el pueblo se canso de llorar y empezó a reír... (Guillermo De Menezes)

Ellos estan muy confiados que debemos tenerles miedo , mientras roban y matan se cagan de risa de un laburante. No esta mal .que se caguen y se mueran todos parásitos. (Sarasvati Maya)

Ellos se ríen de las víctimas a las que roban, matan o hacen cualquier tipo de daño...xq no reírnos de ellos!!!??? (Jenni Maldonado)

Me parece perfecto que la policía haga su trabajo , estos tipos iban rapido y podían causar un accidente o muertes a 3ros en la huida o incluso a la policía , pero a reírse de una muerte o publicar memes con la foto del caco muerto me parece que la sociedad es una mierda, sean chorros no chorros siguen siendo personas y tienen familia , asi estamos como país (Pablo Martín Jofré)

Si me rio y me rio de los que llevan la banderita de rr hh porque nunca les toco! estos ya no tienen vuelta...queres inclusion? de aca para adelamte! muy pocos de estos tienen solucion (Rodrigo Medina)

Hay que ser bastaante sadico y cabeza de tarro para reirse/festejar la muerte/asesinato de una persona. (Gonzalo Grassi)

Que se caguen.vos viste como le pegaron al pibe para robarle? Tienen lo que merecen....es más se tendrían que haber muerto los tres. (Mariana Grimalt)

Que se cague el negro hijo de puta ese que no me voy a reir si ellos se rien de toda la gente que le.roban y le hacen daño (Valentin Pieranni)

Ninguna muerte debe celebrarse...independientemente de las causas hay gente sufriendo por esto....hay una falta de empatía importante (Lauri González)

Tengo sentimientos encontrados, me causa gracia porque los odio y por ellos me da miedo salir a la calle, pero pienso también que como persona por más que seas un ladron en tu trabajo o un gorreador o abandonador de hijos o mierda de alguna manera en tu vida, no da que salga por todo el país tu imagen muerto. Hay un par de cositas excesivas ahí. (Julieta Vernengo)

Yo creo que sus derechos terminaron cuando salen a robar y deciden ser delincuentes! Tienen lo que se merecen y la gente que salga a decir "no tienen las mismas oportunidades" que salgan ellos a mantenerlos o entregar sus cosas el Karma actuó de manera efectiva (Reynoso Marcos)

En realidad no está bueno reirse de la muerte de ningun ser humano. Pero en este caso reirse del que se cree "el vivito" y mas si es un chorro, está perfecto. (Leandro Matías Alvarado Verducci)

Nos estamos olvidando de las cosas que realmente importan y nadie habla, como quedo el paragolpes de la hilux?? Avisen si se enteran de algo algunos estamos preocupados. (Marco Sin Ese)

Pienso que detrás de ellos hay una familia (puede ser buena o mala) y que mas allá de que estuviera mal lo que hicieron, está mal reirse así. Pero es lo mas fácil que se puede hacer ya que si hay marchas o movilizaciónes para pedir mas seguridad, nadie va. Es como los que se ríen del video de las chicas cantando, se enojan, se burlan, pero no los veo haciendo algo para que no haya violaciones o abusos. Es mas fácil compartir cosas por fb. (Anabella Carrera)

No sé si está bien o mal.. pero que es un alivio que vayan desapareciendo estas lacras.. lo gracioso son los memes, pero indigna como se manejan estos tipos, pero me alegra que terminaran así.. quien mal anda mal acaba (Nahuel Guajardo)

Los que matan por nada a niños jóvenes adultos e incluso ancianos que a veces lo hacen de la forma más sádica y uno dice con que necesidad matar si te dio todo lo que tenia.....gracais a dios a ese chico que le robaron no paso a otra vida pro no todos corren la misma suerte....comparto que no hay que se menos pro estoy totalmente de acuerdo que son tres mierdas menos ....Hoy Cómo se maneja la delincuencia que te matan ante todo haría la misma justicia de mis propias manos es el o yo .... aplaudo a estos policías. .... (Jesica Brizuela)

No creo que se deba festejar si bien son gente que no sirve en la sociedad seguramente roban matan no es bueno burlarse .....aunque admito que muchos de los memes me arrancaron carcajadas (Gabriel Lamanuzzi)

Me parece patético reírse de una persona muerta o gravemente herida, sea quién sea. Ante todo es un ser humano. De la misma manera me parece espantoso que difundan las fotos y videos de como quedaron estas tres personas luego del choque. Riéndote o festejando su muerte te convertís en la misma mierda que estás juzgando... En mi humilde opinión! (Lau Bianchi)

Si señores! La gente ya está cansada de tanta lacra .. (Pailas Pailas)

Reímos de la desgracia o infortunios de otros lo hacemos todos, pero dependiendo de la situaciones y gravedad tiene que ver con el grado de psicopatía y sadismo que tenemos, y esto tiene relación directa con que tan egoísta somos y la falta de empatía que sentimos hacia otros. Es lo que el director de Joker experimenta con el espectador, hay un personaje que abusa y se burla de sus compañeros, Randall, el payaso gordo, cuando Arthur lo mata en su casa y Gary el ananito intenta escapar, nos reímos porque no alcanza el pasador, a todos les da risa, menos a Arthur, que amablemente se levanta y le abre la puerta a su compañero, se compadece porque le recuerda al viejo Arthur y al igual que él es un raro, un excluido de los estereotipos aceptables del sistema. (Eme Jaime)

No se si esta bien o mal.. Pero hay gente que dice que es falta de empatía hacia la familia. Ahora, yo me pregunto, y la empatía que tendría que tener la familia con la gente a los que estos negros del orto le roban y hasta matan por un celular, en dónde está? Dejémonos de joder, no esta bien reírse de la muerte de una persona, pero piensen que el que podría haber muerto es el chico al que le roban y pegan, y que, por suerte, hoy la está contando, porque estas lacras no perdonan a nadie. (Mili Espinoza)

El solo hecho de que se plantee esta discusión me da vergüenza. Obvio que está bien reírse, son criminales, no eran unos niños robando pan para comer, le pegaron a un vago para robarle la mochila. Es karma lo que les pasó. Ojalá los organos vayan a parar a alguien que los necesite. (Federico Varetto)

Creo que el nivel de orfandad que padecen los ciudadanos sin ningún poder para cambiar nada encuentra formas de sublimación como esta, y es mejor eso que lincharlo públicamente. (Kerim Alak)

Me pasa algo raro, se que esta mal burlarse por que, pese a que eran personas de mierda, al fin y al cabo eran personas... no cuestiono para nada el accionar policial ni nada por el estilo, de hecho creo que fue correcto, trato de ser humano nada más! Pero los memes me parecen demasiado ingeniosos así que reirme es algo que simplemente sale por inercia!! (Migue Tapia)

Lo veo tan perverso como cuando un chorro mata por un celular .. ambas partes estamos jodidos ... (Marilu Giaccio)

Lo veo perverso y patético reírse de la muerte de cualquier persona (Barbi Arce)

Hablando en serio, a los que no les robaron, en serio se compadecen de estas mierdas? Entre 5 me quisieron agarrar el finde a plena luz del día, mirá si no voy a festejar que se mueran estas ratas. (Agus Suarez)

Se que esta mal, pero no tan mal, los memes son lo mejor, la verdad me importa 3 hectáreas lo que le pase a un chorro (Horacio Almaraz)

No me río!!! Me da impotencia de que quedaron 2 vivos ellos no se ponen en lugar de la gente honesta!!! Le pegaron al chico que le robaron cruelmente no se les movió un pelo!!! (Gisela Altamirano)

Obvio, siempre está mal reírse del sufrimiento de otro (Daniela Fernanda Gonzalez)

El que apoya a esta manga de malandrines que salgan con remeras: "Robame, cagame a palos y pegame un tiro que entiendo que sos un marginado social". Se tienen que morir todos, por eso este pais es una mierda... (Seba Araujo)

O te reis de todo O no te reis de nada . El humor negro selectivo me da por las pelotas (Fabricio Chaler)

Cuando se trata de estas basuras pedazos de mierdas q en un segundo te pueden cagar la vida .....esta muy bien y q pena q los otrs dos quedaron vivos (Javier Valentin)

Mi opinión: si, me re contra re mil cagué de risa, tengo memes, fotos, gastadas y muchas cosas más, me molesta lo que piensen los demás??? No me interesa, está mal reírse???? No lo sé, me volvería a cagar de risa de otro caso igual????? Si, olvidate!!!!!! (Ricardo Sosa)

Claro que esta mal! Estaba delinquiendo, pero era el hijo de alguien.. Que su cara haya sido utilizada para meme nos deja en una enorme grieta social en donde las "víctimas" de delito se ríen por un ladrón menos, cuando afuera de sus casas, de su red social hay más! Cargando con odio sobre toda la sociedad restante. Un poco de empatía gente! Si hubiera sido al revés y mataban al chico que le robaron la moto, se hubiera viralizado otro tipo de imagen, porque, "cómo van a hacer chistes sobre la muerte de un pibe al que le robaron y lo mataron" pero como es el chorro si se puede no? (Ricardo Sosa)

Está mal reírse de cualquier muerte, pero la mayoría de la gente no se ríe, sino que hasta que tiene un "pequeño goce" por la muerte de un chorro. Ya que eso significaría muchos menos víctimas por cada ladrón muerto. Pero a su vez, el chorro usa redes, y al ver que tanta gente se "alegra" ante la muerte de uno de ellos, ellos también disfrutan del robo seguido de muerte, como que eso les da "chapa" de chorro o poronga o no se como se diga en juerga tumbera. Y a esto, si le sumamos la justicia, los jueces y abogados que apelan a la seguridad, bienestar y garantías del chorro. La sociedad, en su gran mayoría, los prefiere muertos, antes que presos... (Emilio Montaño)

Yo soy de jorobar con todo y me río de todo en lo personal. Tomo el humor como tal, hago humor negro y me río con el humor negro. Ahora, en lo particular no comparto lo que está pasando. No reenvío imágenes de este tipo ni las festejo, sí considero que cada uno es libre. Lo mismo me pasa con otros temas sensibles (Fede Nardi)

En lo particular cada vez me voy acercando mas a la idea de que uno puede reirse de todo. Tenía muchos temas sobre los que no aceptaba reirme y el paso del tiempo ha ido cambiando considerablemente esa concepción. El tema está en la forma en la que uno se ríe de algo. Desde el momento en que uno es capaz de reirse de uno mismo es capaz de reirse de todo lo demas. Es solo mi opinión (Sergio Ontivero)

Yo creo que es un tema sensible que fue bastante fuerte por ahí muchas veces manejados por la bronca que da que nos arrebaten todo lo construido con esfuerzo y trabajo y por esos sentimientos sentimos un poco de justicia aunque sea de una mala forma por eso podemos reírnos o fomentarlo (Germán Espert)

Acerca de reírse o no de la situación del accidente de cualquiera, creo que no es lo esperable. Al menos si la situación es in- situ, deberíamos esperar ayuda más que risa. Si es en oportunidad de un vídeo como los que han circulado por WS estos días, creo que lo moral es que esperamos que se haga justicia y ante la presunta carencia o demora de ésta, creer que un accidente es algo así como justicia divina aplicada, puede resultar morboso pero a la vez te ríes diciendo en tu interior, uno menos que ocasione daño a inocentes. Pero indudablemente no es lo mismo ver un vídeo que estar en el lugar en el momento de los hechos. Seguramente ayudaría a los accidentados a qué reciban atención médica (Luis Cuagliarella)

Esos pibes roban un celular q despues venden en 2000 pesos y arriesgan su vida x 2000 y pueden terminar como los del video... en conclusión su propia vida para ellos vale 2000, cuanto pensás que para ellos vale la tuya? Y si les sale bien se re cagan de risa y suben fotos de perfil c un fierro... ojo x ojo.... jejenta y cuatro dijo el gangoso (Abel Pécere)

La grieta se hace cada vez grande con estas cosas .Cada día estamos peor (Alejandra Morgani)

¿Y vos? ¿Qué opinas?