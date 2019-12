Dínamo en estado primitivo presenta a Tres tipos furgoneta y la locutora Deloyer

Tres tipos furgoneta

¿Quienes integran la banda?

Nicolás Gabardós en guitarra y voz, Facundo Montes de Oca en batería y coros, Diego Mangione en bajo y coros.

¿Cuánto tiempo tiene la banda?

Estamos juntos desde principio de 2019 o sea casi un año.

¿De dónde proviene el nombre Tres tipos furgoneta?

Después de varios meses proponiendo nombres, salió casi sin querer al ver estacionadas en el lugar donde ensayamos a nuestros vehículos que son utilitarios entonces buscamos como se los suele denominar en la tarjeta verde y figura que son TIPO FURGONETA y de ahí salió el nombre de Tres Tipos Furgoneta. Fue una charla muy cómica que desembocó en el nombre de la banda.

¿Cuáles son sus influencias?

Soda Stereo, Virus, Spineta, Papo, Cerati, Charli Garcia, Depeche Mode, Simple Minds, The Cure, U2, Bowie, Pixies, Van Halen, Aerosmith, GnR, Led zeppelin, Foo Fighters, Oasis, REM, Muse, Blur, Dire StraIits.

¿Algún toque para el olvido?

Aún no podemos decir cuál ha sido un recital para el olvido ya que sólo llevamos cinco presentaciones, pero tuvimos un toque donde rompimos cuerda de guitarra y además resfriados, pero lo sacamos adelante.

¿Y alguno que les haya gustado mucho?

La Primera presentación fue genial ya que fue el comienzo y queríamos mostrar al público lo que Tres Tipos Furgoneta hacía . El favorito fue por ser el de mayor concurrencia La presentación en el Aniversario del Parque Gral San Martín ciudad de Mendoza al aire libre.

¿Alguna anécdota que quieran compartir?

Es aún poco tiempo para una anécdota puntual entre los tres como banda pero creo que La búsqueda para llegar al nombre de la banda fue y será un lindo recuerdo entre los tres.

¿Cuáles son los objetivos de Tres tipos furgoneta?

A corto plazo grabar algunos temas para mostrar nuestro arte en distintos medios de difusión. A largo plazo nos gustaría que nos empiecen a recordar con nuestras canciones y poder hacer grandes conciertos.

¿Cómo ven el panorama de la música en Mendoza?

Muy prometedor, con muchas bandas nuevas sobresalientes de estilos muy variados, hoy en dia se ve a la provincia desde otro punto, musicalmente hablando, que quizas hace un par de años no imaginábamos.

¿Dónde les gustaría tocar?

Nos gustaría tocar en festivales donde se comparte escenario con otros músicos y, además, el público que te escucha es muy variado.

¿Qué estilo de música no les agrada?

No se si se trate de gustos o de bandas que no nos agraden, si creemos que los estilos musicales en la actualidad o modas musicales como por ejemplo, trap, reggaeton , no nos llaman la atención.

Deloyer

Les presentamos a una gestora cultural, un ser de radio, una voz que llena los aparatos emisores todos los jueves de 16 a 19hs en la FM UTN 94.5

¿De dónde viene el apodo Deloyer?

El apodo viene del 2007, cuando fui por primera vez a la radio. En ese entonces, teníamos (con una psicóloga- artista y un pintor), un centro cultural en el que yo pasaba ciclos de cine, se llamaba Casa de Arte. En ese entonces, trabajaba en la radio una directora de teatro, que hacia un personaje que se llamaba Lucrecia, y me invitó a hablar del proyecto del microminicine. Ahí conocí al Bocha, y me preguntó si me interesaría estar todos los jueves, y hacer un bloque de cine, y dije que si de una. Como soy abogada, me hice llamar Deloyer, que es una deformación de “The lawyer” en inglés, que significa, abogada.

¿Cómo es tu labor de gestora cultural en Mendoza?

Hace tres años hice una Diplomatura en Gestión Cultural, dado que siempre mi trabajo, en el campo de la cultura mendocina ha sido más bien informal. He recorrido muchos espacios tales como teatro, música, fotografía y, obviamente, el radial. En algunos he participado como productora (festivales por ejemplo), en otros como artista (teatro) y en otras he estado como asesora legal. Mi labor es de hormiga, de a poco y con paciencia.

Comentame algunas gestiones

Las gestiones que más satisfacciones me dieron, fueron aquellas donde se movía un gran caudal del gente, como por ejemplo un Festival del Teatro donde se logró la comunicación entre Nueva York y Mendoza (I love Mendoza). Otra gestión que me gustó mucho, fue ser manager de bandas, en épocas donde se salía a repartir flyers en la calle, a la vieja usanza. Otra gestión que disfrute mucho, fue dar talleres de fotografía, ahí sentí mucha satisfacción.

¿Cómo haces para dividir los tiempos entre abogada, gestora, conductora radial y madre?

No duermo y me alimento de basura.

Comentame acerca tu desempeño radial

Empecé con 15 minutos en Dinamo, y ahora estoy tres horas al aire. Al principio era muy fácil y divertido, estaba el Bocha como conductor, y él llevaba el ritmo del programa. Luego, con el paso del tiempo, tuve más tiempo al aire, hasta el momento, donde el Bocha, en un acto de suma solidaridad, humildad, y grandeza, me cedió la conducción de Dimano.

¿Estás conforme?

No, claro que no. Me gustaría crecer más, contar con más recursos y que esta bola que empezó hace tantos años, explote y llene el ambiente de felicidad radial. La radio es lo más.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

En primer lugar, estoy enfocada en poner todos mis conocimientos y energía en la radio, en Dínamo. Sueño con que sea El Lugar, de difusión de todas las bandas y proyectos que se generan en Mendoza. También me gustaría, hacer un festival con el Bocha, convocando a todas las bandas que han pasado por la radio.

Amo los pequeños proyectos, y algunos no tan pequeños, que se gestan en nuestra provincia. Hay gente muy grosa haciendo cosas increíbles. Quisiera poder crear un espacio donde esto se muestre y genere movimiento. En Mendoza hay muchos artistas que nos sacan de la mediocridad y merecen tener un espacio de reconocimiento y de expresión. Ese es mi gran sueño/proyecto radial.

Y por último, conquistar el Universo.

Esto ha sido todo queridos amigos, si se quieren comunicar con nosotros por una nota en el segmento pueden mandar un mail a chuchoychechoz@gmail.com.

Dínamo en estado primitivo es realizado por:

Fernando Bocha Monetti en Producción Periodística y galletitas de agua con picadillo y mates.

Adrián Toto Monetti en Producción, edición y sánguches de chorizo colorado con manteca.

Richard Bomur en Edición final y pizza de ayer como desayuno

nicolas@vinoslunaroja.com