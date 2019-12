El agua como mercancía

Los defensores del agua son muchos más que los que salieron a las calles. Hay gente que estudia y que trabaja para cuidar el agua. Hay gente que la cuida con matrícula; con actas de inspección en la mano; con conciencia individual de su uso; con el ejemplo diario a hijos, familiares y vecinos. Gente silenciosa y anónima que se manifiesta desde la vida cotidiana, los verdaderos custodios.

La semana pasada, una persona a la que me une un vínculo de confianza y amistad, me contó lo que estaba viviendo con sus compañeros de trabajo. Les llegaban mensajes a sus teléfonos para extorsionarlos a renunciar a sus trabajos si no querían recibir un escrache público. No son científicos, no son activistas, no trabajan en empresas mineras ni viven en Malargüe, son artistas de Vendimia. Esa Vendimia que se defiende a capa y espada, la que celebra a una industria que le da a Mendoza más pérdida que ganancia pero es un ícono cultural y turístico; una actividad que le provoca a la Provincia el desperdicio de la mitad de su recurso hídrico.

El eslogan “sin 7722 no hay Vendimia” tomó fuerza a costa de un virulento acoso virtual a los artistas involucrados en la fiesta. Los mismos que defendieron su integridad cuando una grúa casi los aplasta, los estaban obligando a parar la fiesta y ponían en riesgo la continuidad de su trabajo futuro.

También se usó la extorsión para amedrentar legisladores. A ellos no los voy a defender porque se prestaron al juego de los intercambios. Sabido es que la oposición nacional no quería sentarse a legislar sobre la solidaridad y la triple emergencia, sabido es también que el PJ provincial no le iba a votar tan obsecuentemente a favor una ley a un gobernador radical. ¿Hubo sobres por debajo de la mesa? Sí, y mucho más que eso. ¿Hubo intercambio de votos entre la Nación y la Provincia por las leyes que a cada cual le interesaban? Sí y también cargos para “su gente” en los organismos nacionales.

No todos los legisladores estaban contentos con las directivas orgánicas del partido a cambio de los favores porque tenían que volver a sus casas. Pero Cornejo y Fernández son buenos amigos, cerraron hace años un pacto que puso a Cobos en la Vicepresidencia de Fernández de Kirchner; un par de leyes no iban a frenar las aspiraciones de uno y otro.

El tema de la crisis de representatividad tiene que ver con los aportes de campaña, que son caras y las pagan los empresarios, quienes ponen billetes en todas las listas como si fuera el casino y trascienden varios períodos de gobierno. Entonces los gobernantes y funcionarios no ejercen sus cargos en representación del “pueblo” que los elige, eso es lo que dice la Constitución; pero la verdad es que representan al pueblo cuando este no está en conflicto de intereses con quienes pusieron el dinero para comprarles un lugar en las listas y pagaron el sillón en el que se sientan. El café y los asesores se los pagamos nosotros. Vila no se apropió de un arroyo ni su padre de terrenos, los compraron con aportes de campaña a precio de oferta. Cuando los políticos no cumplen, saben cómo viene la mano: aprietes por un lado y por el otro, negociaciones cruzadas, escraches, denuncias.

Empezaron a despegarse los que no habían levantado la mano pero habían negociado igual con quien los llamó desde Buenos Aires. Quedaron como “panqueques” ante los propios, pero eso es mejor que quedar como asesinos ante la mayoría; así que, aprobada la Ley en Buenos Aires, salieron a marchar con la gente en “defensa del agua de Mendoza” y le pidieron al gobernador que vetara una ley ya promulgada. No se podía, así que tuvieron que volver sobre sus pasos y levantar la mano para derogar la misma ley que aprobaron.

¿Perdió el gobernador? No. ¿Perdieron los legisladores? No. El silencio sobre la plata de Mendoza y la deuda tomada, que su antecesor puso en la bicicleta financiera en vez de invertir en, por ejemplo, sistemas de ahorro hídrico, está a salvo. Y todavía falta discutir la reforma de la Constitución Provincial.

Hubiera sido más fácil oponerse de entrada, pero estaba en riesgo la caja nacional que ya empezó a engrosarse con el cobro del impuesto al dólar turista que también pagan los defensores de los recursos naturales para ver Chernobyl en HBO, La Lavandería en Netflix y escuchar a Axel por Spotify, con tarjetas de bancos extranjeros y por teléfonos fabricados en China comprados por Mercado Libre.

En tanto unos y otros cruzaban la acequia (valga la metáfora) y surtía efecto el hostigamiento a los artistas, se avanzó a los intendentes que, también, fueron violentados con las maldiciones de la Pachamama, la leyenda huarpe, el deseo de que los hijos mueran de cáncer y el pasaje de ida a Jáchal. No sólo eso, sino que les recordaron el expediente que duerme en la Corte y que le pone límite a sus indefinidas reelecciones.

Mientras la gente decía que “el agua no se negocia”, “el agua es vida”, los operadores negociaban, con el agua y la vida a precios internacionales, con moneda extranjera y cash. Los extractivistas no se van a quedar quietos y ahora se viene una campaña que desnuda la otra cara de la moneda: la cantidad de agua que usa el agro mientras a los particulares les cobran multas por lavar el auto con la manguera y el derecho a tener una pileta en su casa.

Van a salir a la luz las acciones en empresas agroindustriales, los terrenos en los valles fértiles, la incidencia en la salud de los habitantes por el uso de pesticidas, y demás cuestiones sobre las que nadie quiere hablar. ¿Qué va a pasar con la Vendimia para entonces? Habrá que pensar.

Mendoza defiende su agua, la de los arrecifes de Australia y la de los glaciares de Chubut, pero a los malargüinos les dicen asesinos mientras la provincia se sostiene con las regalías del petróleo extraído de su suelo y La Pampa denuncia que las represas mendocinas sobre la cuenca interprovincial del Atuel le produce pérdidas económicas y desastre ambiental.

Hay que cuidar el agua pero, por respeto a los que de verdad la cuidan y no la derrochan ni la usan como cheque de cambio y extorsión, no digan que no se negocia; porque sí se hace y bastante más de lo que se debiera.

Pero la lucha no es por el agua como bien de valor común y público, sino por el porcentaje de la torta en la matriz productiva de una Mendoza que tiene que optar por alternativas a un modelo agrícola que ya es insostenible.

No se queden con lo que yo digo, lean mucho y escuchen a todos. Los medios dicen desde hace tiempo cosas que, al parecer, son ignoradas o malentendidas. Abajo les dejo algunos links.

Escrito por Bety Mármol para la sección Mendoza Escribe

Ojalá que la Pachamama no sea tan cobradora como la Difunta Correa porque, en esa lucha de leyendas, el vientito andino va a volar el manto de la Virgen de la Carrodilla hasta el mismísimo río Grande, sí, en Malargüe; y habrá que buscarlo entre las piedras.

Aníbal Catania, Argentina Wines, 12 de febrero de 2012: http://argentinewines.com/anibal-catania-el-escurrimiento-de-los-rios-no-cubrira-la-demanda/

Ignacio Zavala Tello, Los Andes, 20 de agosto de 2014: https://www.losandes.com.ar/article/mendoza-lidera-en-el-pais-el-riego-de-cultivos-con-liquidos-cloacales-tratados-805883

Fiscalía de Estado de Mendoza, Agosto de 2015: http://fiscalia.mendoza.gov.ar/datos-abiertos/mendoza-elevo-su-respuesta-ante-la-corte-suprema-en-el-conflicto-por-el-atuel

SuperCampo, entrevista a Cosme Argerich, 18 de febrero de 2016: http://supercampo.perfil.com/2016/02/el-tomate-que-rinde-60-mas-con-riego/

Agriculturers, 26 de abril de 2016: https://agriculturers.com/5-sistemas-riego-innovadores-ahorro-agua-debes-conocer/

VitiViniCultura, 26 de noviembre de 2016: http://www.vitivinicultura.net/necesidades-hidricas-de-la-vid.html

Oscar Tapia, El Sol, 24 de enero de 2017: https://www.elsol.com.ar/el-derroche-diario-de-agua-en-el-gran-mendoza-equivale-casi-al-lago-del-parque

Alejandro Iglesias, Bonvivir, 26 de febrero de 2018: https://www.bonvivir.com/2018/02/26/abc-del-vino-la-magia-del-riego/

Diario La Ventana, 23 de mayo de 2018: http://diariolaventana.com/articulo.php?id=178872

Gustavo Laurnagaray, Clarín, 27 de diciembre de 2018: https://www.clarin.com/sociedad/conflicto-fin-pampa-denuncia-mendoza-respeta-fallo-corte-rio-atuel_0_1B7T50B1c.html

Carla Romanello, Los Andes, 9 de enero de 2019: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cada-mes-se-hacen-1000-multas-por-derroche-de-agua-en-mendoza

Departamento General de Irrigación, 1 de julio de 2019: http://www.irrigacion.gov.ar/dgi/noticias/malarg%C3%BCe-irrigaci%C3%B3n-constat%C3%B3-derrame-de-agua-de-producci%C3%B3n

Diario San Rafael, 30 de octubre de 2019: https://diariosanrafael.com.ar/conflicto-por-el-rio-atuel-una-cancion-contra-mendoza-genero-una-nueva-polemica-205915/

Mario Simonovich, MDZ, 22 de diciembre de 2019: https://www.mdzol.com/sociedad/2019/12/22/el-agua-destinada-la-mineria-vs-el-agua-que-se-derrocha-en-mendoza-56974.html

Agritotal, 23 de diciembre de 2019: https://www.agritotal.com/nota/41339-el-50-del-agua-de-los-mendocinos-se-pierde-por-riego-a-manto/

Ecocuyo, 23 de diciembre de 2019: https://ecocuyo.com/las-cosas-como-son-el-50-del-agua-de-los-mendocinos-se-pierde-por-riego-a-manto-solo-el-1-va-a-la-mineria/