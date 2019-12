Dínamo en estado primitivo presenta a la Doctora Juliana Primera y a DXGX

Desde Dínamo en Estado Primitivo decimos que EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA, NO A LA MEGAMINERÍA CONTAMINANTE, LA LEY 7722 NO SE TOCA. Ahora vamos a lo nuestro.

Bienvenidos a una emisión más de Dínamo, siempre a favor de la cultura. En esta ocasión les traemos a la Doctora Juliana Primera ya DXGX.

DXGX

¿Qué es DXGX?

DXGX nació y convive con 2 proyectos angulares que me formaron durante años: Desde 2011 Pablo Primero, dúo explosivo de Postrock/Nugaze que acaba de sacar un video en vivo zarpado y que después de varios singles se encuentra grabando su primer álbum y el Conjunto Anti, banda afrobeat, dub triphop que sacó éste año 3 singles y está por estrenar videoclip de su tema homónimo. Además trabajo como productor como DXGXB3VTZ en varios proyectos diferentes: Juliana I, DXGX o In_DMT son algunos representativos de éste 2019.

¿Cuáles son tus influencias?

Actualmente me siento muy inspirado por la música clásica romántica y moderna, por el hip hop actual (que viene cada año más revolucionario) y el dance hall de la nueva escuela. Desde Chopin, Gurlitt, Cáceres a Future, Tyler the creator, Death Grips, Roots Manuva o Vibz Kartel.

Para el 2020, más precisamente el 3 de Enero se viene el estreno de Slow, primer videoclip de DXGX recién terminado. Y en febrero se estrenará el de Fvck Pxserz con una mixtape de 4 temas. También se aproxima 'Mujer' de Juliana Primera y los discos antes mencionados.

¿Cuál es el leitmotiv de DXGX?

Venimos inmersos en un conjunto de músicas a las que apuntamos explorar sin prejuicios. Con DXGX encontramos como unir estas sustancias en el hip hop con matriz, como columna vertebral, sin necesidad de definir sino proyectar a la experiencia sonora siempre potenciando un mensaje con responsabilidad.

Por ese motivo la respuesta del público viene muy sujeta a esa desconstrucción sobre género, estilo de público o artista. El mensaje trasciende edades y clases para llegar porque lo proponemos de una forma muy contundente, sin tibiezas. Y hoy es el momento de romper y despertar nuevos esquemas.

A continuación les dejamos un poco del material de DXGX.

SPOTIFY

Doctora Juliana Primera

¿Cómo interactuás con tu profesión de terapeuta de Jung y música?

La interacción es mutua, tanto de la medicina hacia la música como de la música hacia la medicina. Jung decía que la música debía ser parte de la terapia. A mis pacientes les incentivo a que se comprometan artísticamente, desde cualquier disciplina. El arte es un medio para expresar todo aquello que no se puede decir con palabras, pero tiene que haber un compromiso profundo para transformarse y para transformar a través del arte.

¿Tú búsqueda interior tiene que ver con las letras de tus canciones?

Si, las letras de Juliana Primera y algunas que escribí para Conjunto Anti están basadas en mí experiencia y vivencia de lo que Jung denominó "proceso de individuación", que es la toma de consciencia de la propia personalidad. Demian habla de la alquimia, de los opuestos y su conjunción, del Dios Abraxas un dios antiguo que unifica el bien y el mal en sí mismo. La casa vacía es una canción que habla del principio de sincronicidad o coincidencia significativa, leiv motiv de la obra de Jung. En el sueño habla el propio sueño, sobre su importancia, sentido y significado. Ahora estoy terminando Mujer que habla sobre la revalorización de lo femenino o energía yin.

¿Por qué Juliana Primera?

Juliana Primera es porque retomé la música junto a DXGX con la banda Pablo Primero en la cual soy baterista y canto.

¿Cómo ves la actualidad del rock en Mendoza y la actividad femenina en la misma?

Mendoza es una ciudad difícil para el arte. La gente no tiene la costumbre de ir a un museo (hay muy pocos igualmente), al teatro, o de ir a ver a bandas que los sorprendan, prefieren escuchar la misma canción que vienen escuchando hace años, es muy de la idiosincrasia mendocina, lo conservador. Tampoco hay espacios para tocar, cada vez ponen más trabas desde el gobierno porque no quieren "ruidos molestos". Vivimos una época de mucha individualidad y egoísmo, la gente está muy sola y perdida en esa soledad, es un buen momento para hacer arte aunque por ahora no se lo pueda exhibir como quisiéramos. La resistencia está en pequeños espacios, casas, en los que nos juntemos a crear.

En cuanto a la actividad femenina las mujeres estamos ocupando espacios que son muy importantes. Cuando yo tocaba hace muchos años era raro ver una mujer en el escenario, hoy somos muchas y eso es una hermosa satisfacción. Es una pena que tenga que existir una ley de cupo para que nos elijan por obligación pero creo que es un momento de transición y que en un tiempo ya no va a hacer falta, se va a equilibrar solo.

Acá abajito les dejamos un link de la Doctora Juliana Primera

