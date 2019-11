¡Yo lo banco al Diego, señores! Quien no tenga pecado, tire la primera piedra

“Quien no tenga pecado, tire la primera piedra”, frase que no sólo nos trae la imagen viva de Jesús, cerrándole el orto a todos los pistola que acusaban a María Magdalena de puta, sino que también apareja una gran realidad no solo para el creyente católico. Muchos critican al Diego desde la soledad de ser un “Don Nadie”, que jamás tuvo que lidiar con un ápice de fama o exposición pública, que se pone nervioso porque publican una foto de él en las redes sociales sin su permiso… entonces, acá te traigo algunos puntos de porque pienso que el Diego es como es:

1 – Imaginate esto… sos un pibito de la villa, no de las villas de ahora, sino un mugriento que no tiene ni para hacerse un arroz. Tus 16 hermanos, más grandes y pequeños que vos, se pasan la ropa unos a otros con miles de bordadas hechas por la mamá (¡Grande Tota!). Tu futuro es tan prometedor como tu presente, o sea… una mierda total. De pronto pasan los días, años y meses. Sos un crack y con el primer contrato le compras una casa para los viejos y tus hermanos. Tu viejo se mete con ropa abajo de la ducha diciendo “el agua sale calentita” (Don Diego).

De la absoluta pobreza a crack mundial. No tenes ni el primario completo tal vez, menos educación que un esquimal. Se te acerca gente buena y fea también. No tenías ni para un salamín con pan, y ahora andas en Ferrari y encima para vos jugar a la pelota es como tirarse un pedo para un gordo. ¿Cómo lidias con ese cambio vertiginoso de vida sin que el mundo te pase por encima?

2 – La gente fea y los vividores te ofrecen de todo. Y cuando digo “todo” es todo, desde travestis a comer caviar sobre el lomo de un caballo criollo en Tailandia. Tenes lo que se te ocurra al alcance de la mano… la droga no tarde en presentarse, y vos sos un erudito de la pelota, pero un bruto de la literatura. Un bruto en el sentido de la palabra. No sabes qué carajo es y encima te dicen “confiá en mí”. Sabe a dioses. Muchos dirán que eso ayuda a jugar, pero te desgasta psicológicamente y motrizmente, a Diego no le sucedió, al menos no al principio.

3 – Se te regalan minas, se te regalan drogas, comida, líderes políticos y demás, todos hablan de vos, todos quieren estar con vos. Tenes una isla al sur de Italia donde varios millones de personas darían desde su casa hasta el culo de la mujer por vos. Culos, drogas y demás son llamativos. Más para alguien que no sabía si mañana comía durante el trayecto de toda su infancia.

4 – Tristemente no todos tenemos la capacidad del gordo 10 para saber que haríamos de nuestras vidas si mañana tuviéramos una cuenta llena de euros.

No sabemos que si con guita seriamos iguales. No sabemos si lo aguantaríamos mentalmente. La sensación de ser un Dios, de que te digan Dios, de que te apoden Dios. Tampoco si sobreviviríamos a tal nivel de fama, donde no solo le daríamos de comer a varias generaciones nuestras, sino que tampoco nos deja ir a la plaza a jugar con nuestros nietos.

¿O somos el dedo acusador que con el diario del lunes opina? Porque opinar desde la comodidad sobre lo que debe ser o hacer otra persona que vive en un universo completamente diferente al nuestro es bastante irrisorio.

Las cagadas se las mandó, y es un tipo de vida podrida. Las referencias futbolísticas fueron vanas y pocas, pero ¿quién no podría descarrilarse si estuviese subido a ese vertiginosos tren de vida? Tal vez tuvo pinceladas de humildad, que la gloria jamás le pudo quitar. Tal vez se vivió la vida que soñó o la que le impuso el mundo a sus pies. De salir de Villa Fiorito a recibir un premio en Harvard… que se yo, es mucho poder para un pibito de barrio que jugaba con pelota de trapo el cual le dio un techo digno a su familia, a sus viejos y hermanos, pero que el techo de él nunca fue demasiado y en algún lugar fundió motor.

La idolatría hacia el Diego, de mi parte, es futbolística. Para lo demás debería estar la justicia, porque la sociedad nunca fue justa. ¿Y porqué meto a la justicia como único ente capaz de juzgar?:

Porque tarde, pero se hizo cargo de sus hijos.

Se drogó con guita bien habida.

Si el gordo habla de política lo hace con la misma capacidad sobre el tema que Guido Kacska o como chora se escriba, pero es libre de opinar.

Supo hablar ligero e iluminado, pero se le empastó la bujía y se le apagaron las luces.

El mejor jugador de todos los tiempos no hizo un gol con la mano solamente, hizo uno con la mano, y al rato el mejor gol de todos los tiempos en los mundiales.

Muchos tienen vidas de mierda, pero él por sus exabruptos es un tipo hijo de puta… ¿es justo esto?

No tengo mucho más que decir, aquel que sea libre de pecado, gane un mundial saliendo de una villa miseria.

Abrazo de gol.