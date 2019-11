Dime que trabajo tienes y te diré que amante eres

El científico

Grupo compuesto por matemáticos, físicos, pero sobre todo ¡ingenieros!. Una sola palabra los define: “cuadrados”,y no hay vuelta que darle. Algo toscos y tímidos a la hora de la conquista, terminan siendo dedicados amantes cuando quieren serlo. Generalmente no cuentan en su haber con muchas historias amorosas, estudian demasiado, salen poco y la ponen cuando pueden. Pero cuando se enamoran, se enamoran. Son de pocas palabras y su lema es “todo de demuestra con actitudes” tal como si la vida fuera un complejo teorema comprobable por un sinfín de formulas, derivadas e integrales. A estos pibes no les van los tintes grises, todo es blanco o negro, te amo o no te amo, te busco o te dejo. Después de cortar, que ni se mencione una reconciliación ni mucho menos algún encuentro raro después de las diez de la noche -de esos que tanto nos gusta tener con los ex.

El bohemio:

Teñido con un tinte bohemio, mezcla de hippie y seductor, el músico, por ejemplo, es especialista en chamuyo. Suelen ser tipos interesantes, quienes siempre tienen anécdota loca para contar, tanto, tanto que pueden dejar calladas hasta a personas como yo. A veces saltan con frases como: “siempre tendrás el alma de 38 años” o “sos exótica” lo que te deja desconcertada sin saber si cagarlos a trompadas o refugiarte dulcemente en sus brazos. Con una guitarrita y una voz más o menos atinada conquistan los corazones de boludas sedientas de un poco de romanticismo en cada parte del planeta en la que ponen sus pies. Thanks god que existen! En este rubro podemos englobar también a personajes demasiado abocados a la lectura (que citan y citan sin parar escritores que en tu putisima vida escuchaste ni de lejos), o escritores que te dejan poemas dignos de releer con el mataburros al lado, o actores cuya vida es un drama constante.

El pibe cruz roja

Claramente, este grupo estaría compuesto por estudiantes de medicina cuya vida se reduce a 25 horas al día frente a sus gordos y aburridos libros. Ya están tan quemados que cuando se hacen de unas horitas para dedicar a su vida amorosa, meten cada dos oraciones alguna abreviación del tipo “neo”, “neuro”, “pato”, “fisio” etc etc etc. Y si se encuentra en alguna reunión con alguien del rubro, solo habla de medicina. Ud debe tener en cuenta que si su amante se encuentra en esta agrupación, sus posibilidades de concretar una relación sexual se verá reducida solo a los sábados por la noche, siempre que no halla parcial, siempre que se alineen los planetas, o siempre que justo haya terminado de rendir. Eso sí, nadie puede negar lo útil que es su conocimiento en anatomía!

El deportista

Tipos apasionados, meticulosos y competitivos, y gracias a estas cualidades suelen ver cada agujero que camine como un nuevo trofeo a conquistar. Cuidado, generalmente presentan elevada tendencia a la infidelidad. A veces suelen tener elevada autoestima, tornándose algo narcisistas y bastante pelotudos, lo cual podría tolerarse o no, si su cuerpo lo amerita. Sumemos también aquí, a los profes de educación física y mejor no hablemos de los “cabeza de guinda”. Punto a favor: gracias a su buen estado físico siempre están dispuestos a un partidito de a dos.



El tipo de leyes y/o números

He aquí el conjunto que reúne a abogados, economistas, contadores, etc., tipos destinados a pasar la vida en una oscura y diminuta oficina atestada de papeles, imagen que te deja la libido por el piso. Son personas rutinarias al extremo, los jueves cenan con amigos en pareja, los viernes salen de fiesta con lo`pibe y los sábados son para la novia: Religiosamente. El resto de los días estudian, estudian, estudian o laburan, laburan, laburan. Se debería analizar con anterioridad a comenzar una relación que haya definido claramente su inclinación sexual. Si son hetero, ¡dele para delante!



El indefinido

Finalmente citamos a los eternos adolescentes, al pibe que ni con una millón de brújulas puede determinar donde carajo está parado, el que vive con la mami, que le lava, le plancha y le cocina. Además de presentar claros signos de inmadurez, sale de lunes a lunes, no estudia, no labura y cuando de ponerla se trata, tiene disponibilidad horaria full time (dato no menor).