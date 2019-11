Caniche: el peor perro del mundo

Caniche, una de las razas de perro más detestadas y al mismo tiempo más compradas de la tierra. El pichicho en cuestión, tiene el don de producirte tanto odio como tu suegra, y ni hablar si es el caniche de tu suegra.

Pero mi odio no resulta ser sin fundamentos, y por esto decidí tomarme el tiempo de escribir esta nota, para que de una vez por todas, se erradique de nuestra provincia hasta la última pulga de estos lanudos caninos.

Si nos remontamos en el tiempo, el caniche o poodle era un perro perteneciente a la Aristocracia allá por el siglo XV. En esa época, se dedicaban a recuperar presas cazadas, como patos y cisnes. También, por su tipo de pelaje, fueron el centro de las miradas en miles de exposiciones caninas alrededor del mundo.

Ahora bien, si no vivimos en el siglo XV, y ninguno de los putos que tiene estos perros es un Aristócrata ¿Porqué hay tantos de esos horribles chocos en Mendoza? El caniche ha pasado de recoger presas, a tener una presa (dueño), que recoge su caca del pasto, lo cual me resulta totalmente detestable.

El 99% de estas madejas de pelos ladran como hijos de puta, pero jamás en la vida han mordido a nadie. El 1% restante no ladra porque encima son perros tímidos, una cagada. El 70% de sus amos son mujeres (viejas solitarias) con hijos emancipados y el otro 30% son las madres de algún tranza que llegó tarde y cree que todavía son cool y connotan riqueza.

Tienen un don que los diferencia de cualquier raza canina, y es el don de llorar como chancho que lo cagan a escobazos cuando su amo sale de la casa, no importa si es por un segundo o tres años, el perro va a llorar como un marrano hasta que el tipo vuelva.

Un caniche te cuesta entre $2.000 y $4.000 mangos, y desde que lo compras hasta que se muere tenés que andar bañándolo y llevándolo al peluquero al menos una vez al mes, porque de lo contrario le metes un palo en el orto y ya es un lampazo viejo. Tienen la panza más sensible que rocha menopausica, cualquier cagada que coma fuera de su dieta le va a hacer mal. Se enferman todo el tiempo y el veterinario te arranca los ojos. En fin, perro caro al pedo.

Son perros mañosos, quizás la culpa no la tengan ellos y si la tengan los boludos de sus amos. Algunos, mejor dicho algunas, confunden el término “Caniche Toy” y lo usan de juguete literalmente. Aparenta ser un perro que podés llevarlo en la cartera, pero creeme que podés llevar miles de juguetes mucho menos insulsos y desabridos como uno de estos perros fieros.

Otro fuerte motivo, es el odio repulsivo de cualquier otra raza existente hacia los caniches. Me ha tocado estar corriendo (caminando rápido mirando culos) en el parque y ver como cada perro se lo quiere morfar. Y claro, ¡Si son unos mimados caretas! Si los caniches fuesen humanos, claramente serían unos pachanos pobres, comparado con los villeros callejeros y los musculosos rottweilers.

Burro como el mismo, el caniche no te da un cuarto de pelota en nada de lo que le digas. Ni siquiera te mueve la cola como un perro normal cuando le das de comer o le hablas. No juega, no cuida la casa, no te hace reír. Es ideal para las abuelas que viven en depto chiquito y no quieren quilombo.

Mimados, feos, sobrevalorados, cagones, insulsos, aburridos, enfermizos, depresivos y caretas, los caniches no deberían llamarse perros. Un caniche no es más que un cuadrúpedo ruludo, de dueños pelotudos, que buscan un compañero en el producto del incesto de dos ovejas.

Recuerden, sin cliente no hay caniches…los amigos no se compran.

PD: ¡Canicheenme essssta! jajaja