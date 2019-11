Como salir del hippismo con Osde

Mi reflexión parte de un estado trasnochado que subí el domingo de madrugada y decía así…

“Pierde toda legitimidad tu manifiesto progresista y anticapitalista cuando vivís en lo de tus viejos, no laburas, te farreas la guita de tu papito, te bancan el celu y los viajes, llevas nueve años en la facu y les usas el auto para ir al boliche. Tu único fin es dártela de romántico y levantarte minitas.

Si tenes convicciones y dignidad, abandona la comodidad de tu hogar yéndote a vivir solo, conseguite un laburo, viví de ese laburo sin pedirle biyuya a tus viejos y ahí si hacete el comunista, careta.”

No hay mucho más que explicar sobre esto, cualquier persona que caiga en esta bolsa, merece ser etiquetado con el infame título de “hippie con Osde”. Pero ojo… no es culpa de esa persona haber nacido con los beneficios del capital que sus padres le brindan. Tiene derecho a renegar contra la realidad en la que le tocó vivir, como el hijo de un paisano tiene derecho a renegar del campo y añorar ciudad, o como el hijo de una familia humilde que tiene derecho a procurar una vida material y renegar de su pobreza. Esta en nuestra genética la inconformidad, la incompletud, la búsqueda de otra realidad, por lo que su inconformidada es totalmente válida.

Lo que no es válido y roza la indignidad, es que se queje del sistema, que atente contra la realidad política y social del país, cuando él mismo goza ampliamente del mismo, sin descaro, sin tapujos y de una manera desmedida y sin siquiera practicar el mínimo esfuerzo que la obtención de estos beneficios demandan, relegando esta tarea a sus papitos. Ahí es cuando se diluye su queja intelectual y cae la ficha que el único fin es mostrarse empático hacia la sociedad que lo rodea, al círculo íntimo con el que se codea, el cual percibe en su queja una idea romántica de la vida, pero ajena a su realidad. En fin… levantarse minitas dándola de intelectual.

Pero se puede realmente trascender, ¡si señor!… querido careta, usted puede salir de su comodidad de “nene bien” quejoso, de hippie con osde, de hipócrita, de dos maneras concretas: rechazando por completo su realidad o aceptando lo que le toca y modificándola.

1- Rechazando la realidad

Si tanto te disgusta el estilo de vida de tus viejos y la manera que tienen de manejarse respecto a lo político y social, renunciá a la vida que te han dado y armate la tuya. Conseguí un laburo, el que sea, por la guita que sea, en el estado o en lo privado. O si sos bueno en algo, hacelo, jugátela. Andate a vivir solo a una pocilga si no tenes plata, cultivá tu vida despojado de lo material que tanto te molesta, alejate de los lugares caretas, que son caros y frívolos, así como los gustos paquetes y la ropa de marcas capitalistas. Mirá tele de aire, escuchá música en la radio y disfrutá los paisajes de Mendoza, a un bondi de distancia. Si tanto te molesta el capital, sacate de encima lo material, vivir con lo justo es barato y ahí si, tirale con todo al sistema desde la resistencia. Viviendo con sencillez y disfrutando las cosas simples de la vida. Ganate la vida solito, sin pedir refuerzos en tu casa, lavate la ropa, cocinate, pagate el celu, ayudá a los demás con lo que puedas y cultivá tu espíritu. De esa manera tu reclamo va a ser justo, real y sincero.

2- Aceptando la realidad

En este punto tenes varias alternativas. Por un lado podes hacer uso de todo el capital que generaron tus viejos para transformar la realidad de quienes te rodean. Si tomas las riendas de la empresa familiar, mejorale las condiciones laborales a todos los empleados, hacelos sentir parte, dejate el mismo sueldo que ellos y doná el resto, hacé caridad o invertilo en proyectos sociales, se un practicante de RSE a pleno, intentá ser el mejor. Demostrales a tus empleados tu concepción de laburo y dales paz y tranquilidad. No incurras en los gastos astronómicos de tus viejos, como casa en barrio privado, autos lujosos y viajes por el mundo a cinco estrellas, sino que destiná ese dinero a fines sociales, a gente carenciada o a generar más puestos de trabajo dignos. También podes construir espacios sociales, culturales y deportivos, como bibliotecas, gimnasios y polideportivos. Armá cooperativas y sacá a gente de la calle, para darles una oportunidad de trabajo digno y real.

Si no tienen empresas familiares, o no te da ganas de hacer lo mismo que ellos, la otra alternativa es que te formes profesionalmente al palo, ya que tenes tiempo y no tenes la necesidad de ganar plata rápido. Hacete un maestro de tu carrera y dedicá tu vida al estudio de las maneras de modificar la realidad o jugátela por alguna causa social y dedicá tu tiempo a ello, sin pretender grandes ganancias y de una manera filantrópica y de corazón. Siempre se necesitan mentes pensantes en todo proyecto social. También podes usar su guita como impulso para un proyecto artístico o social y luego cortar las riendas.

En fin… lo que quiero que se entienda es que no está mal que hayas nacido bien parado, no es culpa tuya, ni está mal que te quejes, que estés disconforme y que no te sientas a gusto con tu vida, lo que es hipocresía es que goces de todos esos beneficios que tanto odias y que no hagas absolutamente nada para cambiar tu realidad, es ahí donde caes en el onanismo mental y sos un hippie con Osde y es así como podes salir, rechazando o aceptando lo que te toca.