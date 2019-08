20 momentos tecnológicos por los que hemos pasado los millenials

Si naciste entre el 81 y el 95 seguramente no sepas, pero en ese rango de edad se considera que sos de la generación millenial, y seguramente seas uno, aunque no lo admitas o creas que tus hijos/as lo sean (ellos son centennials). Y Si no estás seguro he aquí un pequeño test de momentos tecnológicos por lo que hemos pasado los millenials. Toma nota y suma un porotito por cada uno de los que has vivido o hecho, al final las conclusiones. Y estos son:

1- Tuviste Fotolog como tu primera red social, sabes quién fue "Cumbio" y conoces el baile lisérgico con la manito en la oreja como escuchando el celular.

2- Ibas al boliche con la cámara digital y subías las fotos al Facebook a la semana. Luego no sabes en qué momento las comenzaste a sacar con el celular y las subías el mismo día. De locos.

3- Alguna vez tuviste un mp3 con por lo menos 128MB de memoria.

4- Pasaste de chatear por Windows liveMesenger a Facebook, y luego a WhatsApp. Recordas con exactitud el aviso de messenger cuando tenías nuevo chat.

5- Alguna vez usaste el CD del Encarta para hacer tus tareas.

6- Descargabas música desde el Ares.

7- Pasaste de tener un mouse con una pelotita en el medio a los de laser rojos sin darte cuenta.

8- Alguna vez usaste un discman y te diste cuenta la porquería que era moverse lento para que no salté el CD.

9- Mandaste o te mandaron alguna canción por bluetooth. No podías creer el tema de la transferencia de datos de esa manera.

10- Pasaste de usar cabinas telefónicas a tener tu teléfono fijo, y luego por celular o mandar mensajes de audios. Viviste el furor de Nextel, luego la locura del BlackBerry hasta que llegaste a los cientos de grupos de WhatsApp.

11- Enviaste mensajes de texto (abreviados para que no te cobraran más de uno). Y te importaba mucho los paquetes de la compañías con 100, 200 o ilimitados SMS.

12- Ibas a un ciber a chatear, enviar emails y jugar a los videos, luego tuviste tu propia computadora Pentium 4 con fullzero o keko (usuario keko, contraseña keko), y ahora tenes Speedy o banda ancha (seguramente con notebook o Tablet).

13- Jugaste en la play 1, pero antes al Sega, Nintendo o Family. Los videos son un eje importante en tu vida.

14- Flashaste con el mp4, donde podías ver videos al alcance de la mano.

15- Usaste el Yahoo como buscador predeterminado, o usabas el “Yahoo respuestas” y te ponías a responder las preguntas que habían ahí para sumar puntos.

16- Escuchabas música con el Winamp en algún momento de tu vida, y ahora lo haces por el celular con Spotify.

17- Pasaste de estar tres horas en el video club (ponele el Blockbuster si eras topísimo) viendo qué película llevarte, a pasar tres horas en el menú de inicio en Netflix viendo que película ver.

18- Pasaste de la autosatisfacción consumiendo revistas de Avon o Playboy (si tenías un hermano mayor o ibas al canillita a comprarla de pechera) a tener "a una mano de distancia" xvideos o pornhub en tu celular y finalmente la carpetita de "porno" con lo mejor de WhatsApp.

19- Pasaste de discutir en foros sobre política, religión y música de manera fervorosa, a debatir eternamente en redes sociales, de la misma manera y con el mismo resultado.

20- Te cansaste de bajar música y películas en Taringa!, fuiste un princeso, un lince de la descarga por Megauplad y padeciste cuando salió la ley SOPA y todo se fue al carajo.

Resultados:

1 a 8: Naciste en la era de los millenials pero te sentís más identificado con otra generación. Tenes ligeros rasgos de millenial pero no perteneces a este espécimen.

9 a 15: Seguramente te dio risa muchos los ítems mencionados anteriormente porque te pasó y se te vinieron muchos recuerdos, varias cosas las viviste. Dejame decirte que sos de la época millenial y seguramente seas uno de ellos, aunque no lo reconozcas o no te diste cuenta antes de leer esta nota.

16 a 20: Sos un millenial de pura cepa. Naciste, te criaste y experimentaste todos los cambios tecnológicos por lo que pasamos los millenials, seguramente ya lo sabes pero sos más millenial que Del Caño zurdo.