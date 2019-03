Les voy a dejar un pequeño listado (junto con mis lectores) de 15 cosas que los hombres no debemos hacer en las redes sociales a la hora de querer levantar, conquistar y/o socializar con las mujeres. En algún momento escribimos sobre 10 Estados de Facebook totalmente indignos, pero ahora vamos a hablar de actitudes y acciones. Voy a sacar lo obvio de: “Mandar fotos en pija por privado”, el “ola bb, km staz?”, putearlas cuando nos clavan el visto o pedirle nudes apenas empiezan la conversación, porque esos son mansos enfermitos y seguro tienen algún problema mental. Estas son las cosas que NO debemos hacer los hombres:

15 cosas que los hombres no debemos hacer en las redes sociales

1- Enviarle solicitud de amistad a media población femenina de mujeres, y mucho menos agregarlas sistemáticamente a “todas” nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.

2- Mearle todos sus estados con un Me Encanta.

3- Comentarle todas las fotos de perfil a la misma mujer con frases desmesuradamente onanistas, ¡eso es mucho muy importante!

4- Responderle cada vez que sube una historia a instagram, ellas no lo hacen para que vos le hables cada vez que sube una foto yendo al trabajo y que le digas “que lindo árbol, pero más lindo la flor de mujer que saco la foto”.

5- Ese chamuyo de “Pásame tu WhatsApp que no me anda bien el chat de face” es casi tan viejo como el bostezo en el cine para estirar el brazo y abrazarla. Créanme que así no funciona para que te den su número de celular, ya lo intenté.

6- Agregar todas sus amigas a los 3 minutos de haber subido una foto con ellas. Porque primero quedas como un virgo precoz, y segundo porque quererse chamuyar a un mismo grupo de amigas no funciona. Las chicas hablan entre sí, y solo se van a cagar de risa mandándose capturas entre ellas de los mismos 3 piropos que usas con todas.

7- Sacarse fotos sacando piquito y/o en el gimnasio.

8- Poner foto de perfil del auto, camioneta o cualquier tipo de vehículo de cuatro ruedas. ¿Qué tan feo sos para clavar una foto de tu auto? Además recuerden que el tamaño de camioneta es inversamente proporcional al tamaño del pito, y ellas lo saben. Y si encima el vehículo no es tuyo… no tocas más fondo.

Sugerencias de los lectores/as/xs:

9- Dudo de la heterosexualidad de un hombre que use Snapchat, y sobre todo los que usan el filtro del perrito. Gente, no garpa, quedas como un virgo, a menos que lo que busques sea levantarte a una mina de 13 años e ir preso, no os recomiendo.

10- Estados como “¿alguien para hablar?”, “MG y hablamos”, “Pasame tu wsp al privado y charlamos”, o peor dejar el wsp esperando que la mina te va a hablar de la nada.

11- Acuérdense que si le clavan MG a 783 fotos de ella, por ende le van a llegar 783 notificaciones que “Fulanito de Tal” le puso me gusta a todas tus fotos. Y además de quedar como un pelotudo lo más seguro que también piense que sos un tipo recién salido del Sauce o el loquero más cercano de la zona.

12- Si se van a hacer el “master chef”, “Ariel a la parrilla”, o un “Matias Chacho Sosa”, traten que sea algún plato bien elaborado y no uno de fideos todos pegoteados, hechos un mazacote incomible porque el haber cocinado vos no quiere decir que sea irresistible, ni siquiera es comestible.

13- Si van a mirar la foto eviten dejar rastro, sobre todo clavar el “me gusta” de su foto allá por del 23 de julio del 2009, porque se va a dar cuenta que le stalkeaste hasta el alma, y lo más seguro que te termine borrando o bloqueando, con motivos de sobra, claro está.

14- Está bien que por lo general tenemos que remar esos “hola”, “Bien”, “me alegro”, pero traten de evitar someterla a esa ametralladora de “¿qué hacías ?/ gracias por aceptarme / ¿qué contas? / ¿De dónde sos? / ¿Qué es de tu vida? / ¿Cuál es tu número de obra social? ¿Estas solita?/ ¿Cuál es tu signo?/ ¿Te gusta respirar?/ ¿No tenes nudes para mandar?” Que solemos hacer bajo desesperadas circunstancias por querer sacar algún tema para hablar, porque a ella no le interesa responder un cuestionario de un tipo que no conoce. Cuenten algún que otro chiste, los memes pueden servir a veces, pero por favor no la sometan al test.

15- Y por favor, sobre todo no le hablen a los 10 segundos de que ellas les aceptó la solicitud, porque quedas como un boludo que no la pone hace meses. Virgin precoz detected.

Y bueno, eso creo que es todo. Pero si tienen alguna sugerencia las dejan en los comentarios, se le agradecerá su aporte a esta humilde causa. Gracias, vuelvas prontos.