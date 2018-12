12 juguetes que destruyeron a grandes figuras

Bueno, se acerca navidad y todos recordamos ese juguete que nos trajo Papá Noel (que en realidad son los padres) envuelto en papel barato y casi siempre re utilizado. Pero para quienes son de mi camada, incluso + - 5 años, afortunadamente no vivimos la explosión del capitalismo liderada por corporaciones a nivel mundial y megaempresas como “El Arca de Noé” o “Rayuela”, y que hoy en día no les interesa defenestrar una figura, una imagen o un nombre con tal de vender.

Aunque si de vender se trata, a quienes se les ocurrieron estas ideas de marketing, realmente deben haber sufrido varios trastornos de laringe cuando su cuerpo se terminaba de desarrollar.

El juego de la Vida, Carrera de Mente, Pictionary, eran las vedettes a fines de los 80 y principios de los 90 si de entretenimientos de mesa se trata. Después teníamos las figuras de acción, lideradas por toda la colección de Rambo, Terminator, los clásicos Superman, Batman y algún otro que no recuerdo. Aparecieron los primero jueguitos electrónicos portátiles que eran píxeles grises moviéndose, pero para esa época eran un gol. Ni hablar del Family y si tenías un buen pasar económico tanteabas el Sega. Y para las chicas, las clásicas Barbyes, bebotes, Nenucos y demás.

En fin, la gama de juguetes era amplia pero seguía una línea de “calidad” o innovación.

Pero esa era terminó, y creo que para siempre.

A medida que transcurrían los 90 y acercándose la nueva era del 2000 en donde todas las computadoras iban a colapsar llevando a un inminente fin del mundo, las compañías de juguetes comenzaron a quemar cartuchos a más no poder.

El cine no ayudaba mucho ya que arrancaban las remakes, asi que más que un Spiderman, Shrek y Harry Potter no había. Asi que imagino una reunión de directorio de todas las jugueterías en donde quedaron de acuerdo en comenzar a “re inventar” personajes y material ya existente.

Y es así como, increíblemente, juguetes como los que les voy a mostrar, salieron al mercado.

Arranquemos con Spiderman, que sin lugar a dudas es del cuál más se han colgado de su repentino y corto éxito. Y quizás fue ese corto éxito que hizo a las jugueterías reflotar los cientos de miles de juguetes, pero con leves modificaciones que pasan totalmente desapercibidas.

Primero tenemos a Spiderman futbolista. Pero no cualquier futbolista, sino uno tan groso que fue convocado para la selección mexicana.

Pero del fútbol no vive el hombre dicen, asi que los fines de semana apaga incendios. ¿Colgándose de los edificios con su habilidad? No. ¿Apagando el fuego con su tela de araña? No. Lo hace como cualquier mortal: como un verdadero bombero.

No nos olvidemos del Señor Cara de Spaparman.

Pero Spiderman no es solo un traje bonito, sino también es una representación cúbica que puede adornar tu mesita de luz. O un soldado que va a la guerra y necesita su ametralladora como cualquier otro para combatir al enemigo cuerpo tierra.

Y si creíste que no era suficiente agarrárselas con Spiderman, viene el turno de Batman en donde queda claro que no importa cuanto dinero tengas, siempre alguien se va a burlar de vos y se encargará de destruir una imagen que te llevó tanto tiempo formar.

Arrancamos con uno de los batmovil, que a mi entender ha sido el mejor de la historia fílmica de Batman. Quién haya creado el diseño, dudo que se le informara el paso de Batimovil a Pottermovil. Al fin y al cabo, las cosas se comparten, ¿o no?

Acá no estoy muy seguro de cuál es la más grande humillación, si que te monten en un caballo plateado teniendo increíbles vehículos de todo tipo y con todo el armamento necesario para derrocar a Bin Laden, o que te claven una peluca amarilla y te llamen "Batichica". Opto por el segundo. Creo.

En el caso del Increíble Hulk, claramente muestra que en su proceso de transformación TODO se le agranda.

Muchos pensarán que la gran figura acá es el actual presidente Barack Obama, que cómo alguien puede hacerlo luchador de espada samurai, que es una falta de respeto, etc. No señores, acá al que lo han humillado en este diorama es a Darth Vader. Cómo puede ser que uno de los personajes más malignos de la historia, quien creara un ejército, un pseudo planeta-nave, y una imagen aterradora con voz de ultratumba, lo hagan pelear con Obama. Quizás si no hubiera aparecido en esta secuencia no lo hubiera citado.

Superman no podía faltar. Por un lado tenemos a una figura de acción que al parecer su traje lo hizo la misma costurera que la de Spiderman. Y por el otro lo tenemos en algo que no logro entender. Primero porque su cara tiene una boca esperando cualquier miembro fálico, y porque además lo sostiene un niño. ¿WTF?