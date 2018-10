101 Personas detestables (del 61 al 80)

Leer 20 anteriores

61- Los que tiran los papeles y la mugre por la ventanilla del auto. Desconsiderados del culo, sucios inmundos.

62- Los que fuman en lugares cerrados, chupándole un huevo si alguno no fuma o no tolera el olor a cigarrillo. Si no tenes amor propio, dejame que lo tenga por mí y mis pulmones suicida hijo de una gran puta.

63- Los mozos que atienden mal, como con cara de cansados. Si no te gusta verle la cara a la gente ¿Por qué no trabajas de telemárketer? Y si no te gusta atender gente ¿Por qué no trabajas de herrero? Paparulo.

64- Los padres que mandan a pedir monedas a los nenes. Mal paridos.

65- Los profesores que trabajan en la privada y hablan mal de los de la estatal y viceversa. También los que trabajan en la privada y vanaglorian a los de la estatal y viceversa.

66- Los que juegan compulsivamente a la quiniela y encima le dicen "quinela". Ludópatas endemoniados, pródigos infernales.

67- Los charlatanes de café. Si tan piola sos ¿Qué hacés mendigando cafes en este lugar del orto?

68- Los que le quieren copiar físicamente a sus ídolos. Idolatrar a alguien zafa, pero de ahí a imitarlo físicamente… pobres tipos, faltos de personalidad.

69- Odio a Ricardo Montaner. Me cae como el orto, él, sus canciones, su familia y toda la paparruchada que hace. Enano cabezón.

70- Los que en público se hacen los divertidos y los buena onda y en privado son una forrada asquerosa y mala leche, onda Tinelli. Caretas de mierda.

71- Los que nunca insultan al hablar. Educaditos cajetudos.

72- Los que rotan de amigos como yo roto de calzoncillos. Falsos, fratricidas, engaña pichangas, truchos, estafadores, traficantes de amistad. Chimenteros.

73- Las que se hacen grupos de “amigas” para abaratar las vacaciones en Enero y a partir de Febrero no se ven más la cara y encima hablan pestes las unas de las otras. Faltas de principios y ética moral.

74- Los policías gordos y bigotudos que te paran para romperte las bolas mientras pasan Ferraris a 3.000 kilómetros por hora y Renoletas sin luces. Tortuga, bigote de leche, ropaprestada.

75- Los que insertan palabras en inglés en su léxico cotidiano. ¡Oh my fucking god! Si sos un Huarpe, indio pelotudo.

76- Los que menosprecian cualquier trabajo artístico por no ser ni “abogado, ni contador, ni doctor ni ingeniero” y te preguntan “¿y haciendo ESO ganas plata?”. Como si los únicos que tienen derecho a ganar plata son ellos y sus profesiones pija. Envidiosos de mierda, máquinas capitalistas vacías de sentimientos y carente de sentido.

77- Los que por no pelear, prefieren no opinar, no tomar cartas en el asunto y hacer de grises o tibios. ¡Decidite hijo de una gran puta!

78- Los que tienen auto y no lo ponen nunca. Forros cómodos mal paridos.

79- Los que te tildan de “zurdo” o “facho” por cualquier comentario que exceda lo político. Sin tener una mínima idea del socialismo, el comunismo o el fascismo. Burros.

80- Los que te preguntan y se responden solos, por ejemplo “¿Cómo andas? ¿Bien?”, no la re concha de tu madre, ando para el orto ¿a que cajeta me preguntas si vaticinas el futuro oráculo maléfico del diantre?