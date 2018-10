101 Personas detestables (del 51 al 60)

Leer 20 anteriores

41- Los que fuman pucho o porro para hacerle los langas. No me molestan los porreros, pero hacerlo para chapear o tirar rostro… que onda penosamente apestosa y banal.

42- Las mujeres que se pegan al volante para manejar, como si el asiento les hiciera daño en la espalda.

43- Los cajeros de los bancos que hacen lento su trabajo a propósito, para sacarle canas verdes a todos y cada uno de las personas de la fila. Caras de putos.

44- Los que le ponen escapes ridículamente estrepitosos a los autos, más si el auto es una verga. Por ejemplo crees que viene un TC2000 y aparece un Fiat 600 con escape diabólico. Ordinarios de mierda.

45- Los que especulan permanentemente con sus bienes, sus sueldos, sus trabajos, sus autos, sus viajes y casas y envidian lo que tengas o no tengas. Preguntan cuantos ganas y viven sacando cuentas de cuanto podes tener. ¡Dormí en paz pescado tarado!

46- Las viejas chotas que cuando las familias se pelean saltan a defender lo indefendible, por el solo hecho de querer tener razón. Viejas desalmadas de mierda.

47- Los fanáticos políticos, que endiosan a sus dirigentes pasados, presentes y futuros, maximizando las buenas obras y minimizando los desastres. Lacras espantosas, esbirros del diablo, cerdos inmundos.

48- Los fieles a una sola marca de autos. Obsecuentes, chupapijones, cerrados. ¿Acaso comerían todos los días lo mismo?

49- Los tumbas que cuando van en grupo se hacen los picantes y bardean a medio mundo, pero cuando están solos son extremadamente maricones y sumisos. Cagones, maricones de mierda.

50- Los que se hacen los vivos con los vueltos en el kisoco con la excusa de que no tienen monedas para darte vuelto. ¿Por qué no me devolves en caramelitos pero al costo la re mil madre que te re parió?

51- Los dueños de los boliches. Apestan, son odiosos, caretas, chetos, cancheros, agrandados, drogones, mujeriegos y malos tipos. Al asador con todos y cada uno. Falsos del orto, oportunistas y cuenteros.

52- Los mendocinos que se esmeran por hablar bien y les sale como el culo. ¡Hacete cargo chuncano de mierda! Hablar como porteño te queda como el orto.

53- Los que necesitan estar borrachos o drogados para tener onda. Son los mismos que terminan teniendo una vida de mierda, familias de mierda, matrimonios de mierda y quedan solos y panzones por el mundo.

54- Los que dicen que no pueden salir porque tienen “mucho laburo” o están “todo el día estudiando” cuando en realidad son tremendos pajeros. Infelices especuladores.

55- Los que van al gimnasio a hacer sociales y se charlan la vida. ¿Por qué tenes que llevar esa “simpatía” asquerosa y aburrida a todo ámbito de tu vida? Choto del bosque.

56- Los que no escuchan una banda o no miran una película por ser considerada “comercial” y son muy “under” para eso. Me dan asco. Como me gustaría darles una paliza “comercial”, entre todos los matones más conocidos y malosos de Mendoza.

57- Los que todo lo ven positivo, todo el día y ante cualquier verga que te pase, alivianan la mala leche y se hacen los superados. Positivos del orto, la desgracias con suerte no existen imbéciles desalmados.

58- A los moralistas solemnes que no pueden hablar sobre algo sin entrar en formalidades ridículas y argumentos estudiados. Se ponen serios y se irritan. Fumapitos.

59- A los exfumadores que cuando dejan el cigarrillo se idiotizan si alguien les fuma cerca, como si ellos no hubieses echo padecer a la humanidad también. Egoístas mala leche.

60- Los ex religiosos que de golpe dejan de creer en todo y critican vehemente todo eso que antes creían. Pajeros, traidores de mierda, marranos, moros, forros.