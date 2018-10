101 Personas detestables (del 21 al 40)

Leer primeras 20

21- Me cae muy mal Hugo Torrente cuando baila y más mal toda la gente que lo llama por teléfono y le dice “Huguito” con voz de chimanga campoya cagada de hambre. Y si encima las minas le tiran los galgos, me cae peor aún.

22- Los vendedores de auto, que siempre sus vehículos son los mejores, manejados por “viejitas”, “jubilados” o “maestras” y el tuyo es un desastre, que no se lo vende a nadie, manejado por un camionero obeso y ciego. Son mediocres y cagadores.

23- Odio los depresivos que se viven preocupando por las cosas que pasan en el mundo, con los Pandas y con las cagadas que se manan los políticos, como si por lloriquear más los chinos putos van a dejar de matar ballenas o los políticos sucios dejar de robar.

24- Las estudiantes de psicología que se hacen las que están todo el tiempo analizándote cuando en realidad no existe nadie más virado que ellas mismas.

25- Los que siempre, para un examen dicen “no haber estudiado nada” y luego aprueban sobradamente los mismos… como por arte de magia. Les estamparía sus 10 en la jeta.

26- Las mujeres que hablan todo con diminutivo, ¿hace faltita de que todito sea chiquitito en tu maldita vidita yegüita mal paridita hijita de mil putitas? Culiadita.

27- Me caen muy mal los papás de todos los que pertenecen a alguna tribu urbana. La culpa no es del chancho la re puta que los re mil re parió.

28- Las ciclotímicas que no pueden mantener el mínimo tiempo su estado. Las combustibles, las inflamables. Prefiero una mina siempre idiota a una que no sabes como concha se siente.

29- Los fanáticos religiosos que defienden su culto férreamente sin interesarle el de los demás y que se creen superiores por ello. Son intolerantes y patéticos.

30- Esos silencios que se producen entre dos personas que no se conocen o se están conociendo. ¡Son tan espantosos! Tan cursis, tan repulsivos que me dan ganas de pararme e irme a la mierda.

31- Las y los que se operan la cara, desfigurándose y arruinando sus facciones naturales. El cerebro de deberían operar y ponerse uno de pez, a ver si tienen más lucidez mental luego de eso.

32- Los sindicalistas panzones que se escudriñan atrás de la imagen de Perón para hacer sus chanchullos y ocultar sus miserias. Si bajara Perón es a los primeros que fusila.

33- Las que se les escapa el “te amo” fácil o los que arruinan con un “yo también” la primera vez que la pareja enuncia enamoramiento. Yeguas mal paridas… andar ilusionando a pobres tipos.

34- Los que estornudan tapándose la boca con la derecha y después te saludan con la misma mano. Asquerosos de mierda, ¿Dónde aprendieron modales? ¿En el cotolengo Don Orione?

35- Odio tener que saludar a los vecinos cuando salís a la calle. No son mis amigos, no son mis compañeros de trabajo, no son mis familiares. No tengo la obligación de saludarlos ni de responder sus patéticos saluditos de compromiso.

36- Las mamás que no cuidan a sus hijos y los dejan todo el día en una guardería o una señora que se los mire. Minas del orto ¿para que tuvieron un pendejo si no se bancan criarlo?

37- Los que practican un deporte y están todo el día hablando del mismo, mezclando cada una de sus actividades con ese deporte y estudiando a fondo todo lo relacionado. Soretes. Cómprense una vida por el amor de algún Dios.

38- Los que odian a Maradona por lo que dice. Endiosémoslo por lo que fue, el mejor jugador de fútbol de la historia, pero no lo matemos por lo que es, un gordo falopero, ignorante, arruinado, bocón y desubicado. ¿A quien le importa?

39- Las viejas todas operadas y recauchutadas que se hacen las porteñas para hablar y se vanaglorian de la guita que les dan los maridos, creyendo que es mérito propio el haberla ganado. Viejas pelotudas que parecen de chocolate en pleno julio. Chupapijas.

40- Las que se hacen un facebook trucho para tirotear al novio y ver si pica. Minas mala leche mal paridas. Si tienen problemas de inseguridad, ¿probaron con un psicólogo? ¿probaron hablando con sus parejas? ¿Por qué no la cortan pelotudas?