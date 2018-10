101 Personas detestables (del 1 al 20)

Hola público Mendolotudo, la verdad es que soy un tipo de pocas palabras y mucha furia. No me gusta escribir, tampoco leer. No leo el Mendolotudo ni lo voy a hacer, no me gusta, no me interesa, no me parece gracioso, ni divertido, ni entretenido, ni nada. No me simpatizan ninguno de los cuasi-escritores baratos y panfleteros que aquí participan, no me siento incluido ni me interesa serlo. No vitoreo su evolución ni me parece correcto que se les de lugar a estos bochornosos personajes, carecen de rigor profesional, no tienen ni idea de lo que escriben, no cuentan con fundamentos y ni siquiera su espontaneidad y su verborragia me llaman la atención. Son pésimos escribiendo, son un papelón.

En fin, solamente voy a escribir sobre las personas odiosas en esta vida y ni siquiera sus comentarios me interesan. Esas personas odiosas que día a día nos topamos en todo lugar y ámbito, esas personas que merecen el calvario eterno, la furia infernal, el pozo con fuego, una muerte lenta y dolorosa o la marginación total por parte de la humanidad. He concentrado a estas personas odiosas en 101 ejemplares y espero no quedarme corto. Voy a ir publicando 20 por día durante una semana y no les hablo más y vamos con los 20 primeros:

1- Los que quieren ser el centro de atención en una reunión social careciendo del arte natural de serlo. Gritando e inventando anécdotas estúpidas que son siempre mentira.

2- Los que deben ostentar con el dinero para sentirse integrados en un grupo. Hablando siempre de plata y llorando a escondidas su miseria.

3- Las minas bolicheras que creen saberlas todas y se refieren a la “gente de la noche” cuando hablan de imbéciles como ella.

4- Los ignorantes que ante la inseguridad piden “que vuelvan los militares”. Desconociendo profundamente de política e historia.

5- Los tacheros que cuando llegan a buscarte, en vez de bajar a tocar timbre, revientan a bocinazos sin importar la hora y el ruido.

6- Los empleados públicos que atienden mientras comen y más aún si hablan mientras comen, bañando todo el tramiterío o tu cara de comida y baba.

7- La gente que hablan finito y mucho. Que no dan respiro para hablar, que son como un martilleo eterno infernal y despiadado a tu cerebro.

8- Los que “te cuidan el auto” a plena luz del día por solo estacionar, sin siquiera habérselos pedido y si después no les das guita te miran mal o te gritan groserías.

9- Los imbéciles que no saben ubicarse y se agrandan en todos los ámbitos, hablando como idiotas o alardeando y vanagloriándose de sus hazañas.

10- Los choferes de bondi que te tiran ese dinosaurio encima para pasar. Gorriados.

11- Los que se hacen los que te están escuchando pero en realidad están esperando que termines de hablar para vomitarte todo lo que piensan mientras hablás. Careta estúpido.

12- A los que siempre les pasa lo que a vos, con tanta suerte o mala leche, te acaba de pasar, quitándote la emoción de lo acontecido y superando ampliamente tu suerte o castigo.

13- Los que aluden a su edad para quitarte la razón. Referenciando a la experiencia por los años vividos, cosa que vos no contas por pendejo. Viejos chotos.

14- Los conductores de moto que pretenden meterse por todos lados, tocando espejos y golpeando puertas. Motorratones del orto.

15- Los que ponen cumbia al palo en los celulares sin importarle que quizás a nadie le guste esa música berreta o tal vez no tenga ganas de escuchar un sonido diabólico a las ocho de la matina en un bondi yendo a laburar. Cumbiero del culo.

16- Los que defienden a muerte a una universidad, desconociendo de que “en la cancha se ven los pingos”. Ignorante infeliz.

17- Odio ver parejas viejas cenando sin hablarse. Que asco. Me da terror terminar con mi mujer en ese estado aletargado.

18- A los que se levantan con pilas, ganas de hablar y enérgicos. ¡Con lo que duele levantarse hijo de una camionada de travestis en celo!

19- Los relaciones públicas de los boliches de moda, que pasada la moda, te tienen que pedir por favor que entres o vayas. Mientras el boliche esta de moda se hacen los importantes y denigran a los que no dan con el “target”… apestan.

20- Las que calientan tanto la comida que pierde sabor y al comerla quema el paladar, llenándome de ira y furia toda la ingesta.

Continuará...