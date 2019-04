10 negocios sarpados e inéditos para hacer en Mendoza

Hoy por hoy está muy difícil hacer guita en Mendoza, sobre todo en esta época de crisis y recesión económica, dólar infinito e inestabilidad. Por eso, desde El Mendo, hicimos un estudio exhaustivo por redes sociales y recolectamos las 10 mejores ideas para emprender un negocio y hacerte asquerosamente rico en la provincia:

Restaurante con juegos para niños

Antes que nada vamos con tres preceptos: Uno; en Chacras existe uno que está bárbaro, pero es el único. Dos, MacDonalds es una mierda y no es catalogado como restaurante, así que no sirve como ejemplo. Tres, un lugar llamado “Cahipúm”, “Mundo juegos”, “Locos Bajitos” o “El barquito de la alegría”, no sirve tampoco como ejemplo, porque te la bajan como restaurante.

La idea es que los que tienen peloteros (que generalmente tiene ese nombre) utilicen una parte para abrir un restaurante con otro nombre después de las 22 (que es cuando cierran como pelotero) y los niños puedan acceder a las instalaciones del recinto lúdico. De esta manera podes comer tranca en un lugar decente mientras los guachos juegan.

Boliche laburante

Los laburantes de entre 25 y 45 años que queremos salir a bailar no tenemos dónde. Muchos trabajamos los sábados o queremos salir un jueves y no queremos esperar hasta las dos o tres de la mañana que “se ponga”. Es lógico, si abre a la 1, mínimo se pone a las 3, pero esto lleva a que termines saliendo a las 5 y te acuestes a las 6, para tener que levantarte a las 7 e ir roto a laburar.

Mendoza tiene que tener un boliche bien oscuro, sin ventanas al exterior, sin ruido desde la vereda, que abra a las 19, para que “se ponga” a las 20 y a las 12 de la noche no des más. Así a la 1 de la matina estas torrando y al otro día re lechuga para el laburo.

Carreras de motos

Entre Ríos tiene el Moto GP… ¿porqué en Mendoza no podemos usar el autódromo para hacer carreras de motos de diferentes cilindradas a las que pueda acceder cualquiera con los mismos cuidados que los profesionales? ¿Se imaginan la categoría 150, la 250, la 350? ¿O una street, café racer, pistera, choper, etc? Música, boxes, bardo, minas, motos, comidas… sería un espectáculo mucho más divertido que el Súper Speedway.

Pelotelo (Por Cari Sdrigotti Cartechini)

Un albergue transitorio con pelotero dentro. De esta manera podes coger con tu pareja o amante mientras te cuidan a las bendiciones en un entorno seguro y controlado. Entras al telo, estacionas, dejas a las bendiciones dentro y accedes a la habitación una persona altamente capacitada te las baja del auto y las lleva a los jueguitos. Desde la misma habitación, poniendo un canal específico en el tele, podes ver a los chicos jugar. Así, entre polvo y polvo, controlas que esté todo ok.

Recolector de materiales para la construcción

La construcción en Mendoza ha crecido mucho y suele pasar que los arquitectos y constructores fallan en los cálculos de materiales y cuando terminamos de construir nos sobran muchísimos que no sabemos dónde meterlos. Sabemos que cuestan caro, así que tampoco nos da para tirarlos. Así como el cansador que compra baterías viejas, lavarropas, etc a cambio de huevos, podría pasar uno comprando materiales a un precio módico y luego vendiéndolos a precio real.

Librería con café

Hay varias librerías en Mendoza, incluso Antü en la Barraca tiene un espacio con mesas y sillas para sentarse, pedir un café enfrente y leer. Pero no hay ninguna librería con café, dónde poder acceder a servicios completos de cafetería mientras hojeas un libro para comprar. En Buenos Aires hay un montón y están re copadas.

Telaraña de tetas (Por María Almodovar)

Hacerse las tetas sale 90 lucas. Es un gusto bastante caro que todas o casi todas quieren. El negocio está en buscar 20 chicas que paguen una cuota de $4.000 por mes, durante dos años (contrato de por medio). En el transcurso de esos dos años, mes a mes, sale una sorteada y se le hacen los implantes mamarios (luego tiene que seguir pagando).

Cada 20 minas te levantas 120 lucas en esos dos años y todas felices.

Aserrín de caucho

Nadie sabe qué hacer con la cantidad de cubiertas que usamos los mendocinos. Son un problema, una mugre y no hay tantos piquetes como para quemarlas a todas. Además contaminan y tardan siglos en degradarse. Bueno, si una empresa las hacer aserrín, las puede vender como relleno para muchísimas cosas: colchonetas, colchones, bolsas de boxeo y mucho mejor aún: para hacer caminos deportivos, bicisendas y senderos.

Mendoza: capital mundial de la “escondida”

La escondida es uno de los mejores juegos de la infancia de todos los tiempos, mezcla astucia con ansiedad, deporte, destreza, capacidad para mimetizarse con el entorno, agilidad, rapidez, solidaridad, trabajo en equipo, etc. A cada grande que le pregunto, se re coparía con jugarse una escondida en algún lugar abandonado, cementerio o bodega.

Toda esta mierda de etiquetar como “capital” a un lugar garpa, capital del vino, capital del salame, capital del mate, capital de la chongota… ¡no hay capital de la escondida! Con los miles de lugares geniales que hay en Mendoza para esconderse, ¿se imaginan los torneos que se podrían hacer?

Boliche con guardería (Por Ali Acquaro)

Si la abuela no está como para cuidarte la bendición y queres a salir a perrear con las chicas o a bailar con tu pareja o a mover un rato el esqueleto, ¿porqué no sumarle una guardería al bolo y que te cuiden al pendejo mientras agitas la burra? Una sala acústica donde le hagan bailar el “Croqui croqui” mientras se toman una mema on the rocks.

Vos los podes mirar desde tu celu con un sistema parecido al del telo, pero mediante una app para descargar. ¡Golazo de idea!

En Mendoza, ¡si sos pobre es porque queres!