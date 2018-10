10 frases populares que usan los ex para dejarnos

Todos y todas tenemos un ex (y si no es así, seguro lo vas a tener, a menos que seas superarchimegahíper incomible y en ese caso mi más sentido pésame) que se cagó en nosotras y nos pegó una patada nuestro hermoso culo. Pero no se desesperen, porque seguro fue esa cantidad inagotable de testosterona acumulada más precisamente en la zona baja de nuestros queridos ex (llámese también: huevos, testículos) junto a su pene (que generalmente da pena) lo que los obligó a tomar la peor decisión de sus vidas.

Y aunque debería estar estudiando “importación” decidí hacer una lista de las frases más “populares” que utilizan los hombres para dejarnos, ahí van:

1- No sos lo que esperaba: Y no pelotudo elevado a la décima potencia, ¡¡¡gracias a Dios si lo único que vos esperás es el bondi!!! Salame.

2- No me dejás salir con los chicos: Ahhh (suspiro), ésta es una frase de esas que me suben literalmente la bilirrubina. No te dejo salir con tus amigos ¿sabés por qué? Porque son todos unos giles que evidentemente no pueden decir la palabra “culo” sin reírse por menos de 10 minutos como pajeros y que además te contagian lo boludo. Y porque además, aun sabiendo que tenés novia, te incitan a engañarla con cualquier amiga, hermana, prima o cualquier semejanza con una culisuelta. Diuuuu.

3- Me ahogas: ¿Te ahogo? Ojalá vos hubieses intentado ahogarme a mí en el verano así me hacía me auxiliaba el bañero que era lo único que estaba bueno que había en el balneario pedorro al que me llevabas.

4- Te pones densa: ¿Qué soy boludo, una gelatina? ¿Tengo que andar blandita por la vida para poder estar con vos? Ojalá vos la hubieses tenido densa.

5- Necesito tiempo para pensar: Si no pensó absolutamente nada a lo largo de su corta y delgada vida (aprovecho para hacer la descripción de su miembro) por qué tenemos que creerle que durante ese tiempo lo hará. Si coger no era lo suyo, mucho menos pensar.

6- Bajá un cambio: ¿Qué ironía no? 4 años juntos y nunca pudiste meter bien un cambio en el 147 de tú viejo y me pedís a mí que baje uno.

7- No sos vos, soy yo: frase pedorra y trillada si las hay… ¡pero los hijos de puta la siguen usando! ¿En serio que alguna cree que dentro de varios años, cuando el atolondrando en cuestión “madure” nos va a volver a buscar porque ahora él está centrado? Naaaa mamu… ¡verso!

8- Estoy con la cabeza en otra cosa: los ilusos pretenden hacernos creer que están enfocados en el trabajo o el estudio, ¡cuando lo que tienen en otra cosa es la cabeza de la poronga! Y esa otra cosa se llama “otra concha”.

9- Vamos muy rápido: dos años de novios y aún no me presentas a tus viejos ¿y te da la cara para cortarme porque “vamos rápido”? ¡Cuidado compadra no vaya a ser que te equivoques! Hijo de una camionada de travestis ¡tene huevo y córtame como un hombre racional!

10- Siento que ya no es lo mismo que antes: Estuviste implorando porque te entregara la cachufleta más de tres meses, que era lo mejor que te pasó en la vida, que era la mujer de tus sueños, que querías casarte conmigo y tener trillizos… garchamos como salvajes ¿y ahora que te aburriste de mí decis que no es lo mismo que antes? ¿cómo puede cambiar una persona en cinco meses? ¿sos boludo o tus papas son hermanos?

Y si no te sirvió nada de lo que leíste te dejo unas imágenes con ideas geniales para vengarte de ese boludo.

La llamo algo así como la “cream de la cream” pero roja y proporcionada mensualmente.