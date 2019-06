Sonó un aplauso en el exterior de mi vivienda (la misma que no tiene timbre), me asome y pude divisar una cabeza con pelos dorados que aparecía y desaparecía intermitentemente en la oscuridad de la noche.

Intrigado salí decidido a saber quién era y para mi sorpresa, un amigo a quien no veía hace muchísimo tiempo vino a visitarme.

Mate por medio me contó de su desventura momentánea y emocional, estaba en medio de una separación, quizás, momentánea, por lo cual ahora vivía en casa de sus padres.

Me contó que como ya tenía 40 años no sabía qué hacer, se había juntado con su mujer desde los 18 años y tenía 3 hijos, los extrañaba pero por distintas circunstancias había decidido alejarse de su hogar.

Yo lo escuché y empecé a hablar como si fuese una especie de psicólogo del cuarto mundo, sin diploma y mucho menos psicología.

Le dije varias cosas que pudiesen aligerar el momento que vivía y al final me di cuenta que estaba listo para estos 10 consejos para un divorciado que no me pidieron y nunca los puse en práctica, pero igual los comparto:

1- Si la extrañas, debes luchar por ella.

2- Si te separas no te enganches al toque con otra mina.

3- Si vos la engañaste mil veces, porque ella te cuerneó una vez no te rasgues las vestiduras (mas si no tenés pruebas y son solos especulaciones).

4- Las salidas únicamente a cabarutes atentan contra tu dignidad e imaginación.

5- Buscale la vuelta a la monotonía del matrimonio (visita en pareja un sex shop, más salidas, cena romántica, etc.)

6- Vivir solo después de los 40 es maravilloso pero podría ser que te embargue un sentimiento de soledad al estar tan acostumbrado a una compañera tanto tiempo

7- El separarse y no haber quemado las etapas en tiempo y forma puede hacerte quedar como un viejo pelotudo haciendo cosas de pendejo (comprarte una moto, tatuarte una manga, aritos, exceso de cabarute, etc).

8- Seguramente si te separas vas a perder todos tus bienes.

9- Si te separas y volvés a la casa de tus viejos no te lo van a decir, pero sí, quieren que consigas un lugar y dejes de romperles las bolas.

10- Ojo con los tiempos, si dejas pasar mucho puede que tu esposa e hijos se den cuenta que viven mejor sin vos y pasen a no extrañarte, es más, no quieran que regreses.

Después de una amena conversación mi amigo se retiró y lo vi alejarse en el horizonte, ojala se arregle el pobre pelotudo, es un buen tipo pero tiene que solucionar el tema de sus celos.

Escrito por Jtorcuato26