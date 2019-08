10 consejos del “Vampiro” para los moteros

NDR: Antes de que los policías ortográficos salgan a rasgarse las vestiduras por los errores en los textos, aclaramos que están copiados exactamente igual del Facebook del Vampy. Este es el estilo de él, su manera, sus formas y su dialecto. Si le pasamos el corrector, le quitamos parte de su esencia. Al que le guste bien, y al que no ¡que se haga ortear!

Sobre las publicaciones diarias . Consejos para propietarios de motos, no voy a responder preguntas pelotudas, si a usted no le pintan mis concejos , haga lo que se le cante el culo, Yo no soy propietario de moto, soy Motero y solo escucho sugerencias de Moteros, y si a mi edad lo sigo siendo es por qué nunca cuestioné los concejos de quienes saben más que yo, por lo tanto si prefiere andar en pelotas sobre su moto, hagalo y de paso póngase un consolador en el asiento así gozará más el viaje.

N° 1 | ¡Que no te roben la moto!

Y ante la gran proliferación de propietarios pelotudos de motos me veo en la obligación de publicar por este medio un consejo diario, sin calentarme una mierda si le ponen me gusta, yo solo cumplo con transmitir mis pensamientos para el que lo sepa escuchar. Consejo N 1… Si tenés un garage de mierda, inseguro o mal serrado o de fácil acceso, sácale la llavé del contacto a tu moto y coloca una cadena con candado o traba rueda, luego tomas ambas llaves y te las escondes en el orto, si las dejás colgadas a la vista no estás asiendo más que comunicarle a los choros, aquí están las llaves , llevense la moto, me gusta ser deficiente, y cierren el portón cuando se vallan .

N° 2 | Cero alcohol sobre la moto.

Moto y alcohol, mono y revólver,peluquero e ipo, hay cosas que no se mezclan ni se juntan, imayini … Un pelotudo como vos, nene de mamá, que el único esfuerzo que iso en su vida fué cuando estuvo estreñido, de repente se sube a una moto, chupado, lo mejor que puede pasarle es que lo pare la yuta y le quite la moto al infeliz, Jil hijo de puta, no sabes manejar sano, no sabes manejar consciente, pensas que lo podés aser en pedo?, Guanaco ignorante cara de chota muerta que chupas y te subís a tu moto para que el aire te refresque tus cuernos recuerda que tú Moto no es culpable de tu deficiencia. Mañana otro consejo, imbéciles.

N° 3 | ¿Vestimenta de cuero?

Los cueros en su vestimenta son total mente imprescindibles, no para lusirlos ni para que se les note el orto,ni para estilizar su figura, Los cueros tienen dos propósitos escensiales, cortar el aire y proteger tu humanidad si te pegas un palo, ya que sin cueros en una deslizada por el asfalto te limaras asta los pelos del culo,. Nooo el cuero es muy friooo,. Mejor uso campera de plumas ., Cretinos, con una camiseta primera piel deja de ser frío, y si se pegan un palo arrastrado con la campera de plumas, en la guardia del central van a sacar las plumas de las heridas con un rastrillo o los derivarán a avícola Luján para que los limpien. Mañana otro consejo Cretinos.

N° 4 | Las botas.

¿Es necesario usar botas?, Siiiiii chotos, en el 95 por cierto de los choques, con la inercia el cuerpo se contrae y los sapatos o sapatillas salen despedidos de los pies por ende quebraduras de tobillos y o huesos de los pies, la parte superior amén de cubrir protegen la tibia y peroné,Los guantes.. obligatorios para los viajes, largos que cubran la manga de la campera, para que no entre aire por la misma y se infle como un globo, con protecciónes en los dedos,lo primero que uno pone por delante al caer son las manos,sin guantes no podrá pajearse más, a su vez protección del frío,. Flecos.. para que sirven?, No para aserse el Comanche, son para que tu silueta quieta en la ruta tenga movimientos ,el flameo de los flecos de día se ven de lejos y si viene un gorriado más pelotudo que ustedes, distraído y a gran velocidad los vean y no se los yeven puestos.me olvidaba, los guantes de cuero con forro por dentro, forro como ustedes, mañana más consejos , Cretinos.

N° 5 | Uso de auriculares.

En la ruta debes tener todos tus sentidos puestos en lo que ases, en una moto comer, tomar, fumar, teléfono, escuchar música pueden distraer tu poca capacidad de manejo, en la ruta debes escuchar el ruido del motor, si no lo escuchas podés andar en tercera o en quinta y ni te darás cuenta infeliz cuernudo, si vas con otras motos por escuchar música no te darás cuenta si alguno de ellos se pegó un palo o decidió otro camino para ir a garcharse a tu novia mientras vos vas la la la la por la ruta, los Cretinos como vos qué van con la música por el medio de la ruta son esos que cuando paso por su lado le doy un cachetón en el casco y se creen que les pegó una paloma. Como son tan Abiles los culiados, entre que no saben manejar, ensima le mandan música,. Cretinos imbesiles deben pararse para eso. Mañana otro consejo para los pelotudos.

N° 6 | Bolsillos, portallaves y alforjas.

Son necesarios los bolsillos, porta llavés y alforjas?, Positivoooo chotos.. con un parche de cuero y un cierre te fábricas un bolsillo para el teléfono, si bien no es muy estetico, menos lo es que se te caiga el teléfono por yevarlo en el bolsillo del pantalón, infeliz, después andas yorando por que se te rompió, Jil ,. Si sos un pelotudo perdedor de llaves, cosete un porta llaveros en el pecho, y así no las perderás más, llévalas colgadas como tus pelotas, que hagan ruido, así te darás cuenta que cuando no sentís el tilín tilín te las metiste en el orto, las sacas y las colgas, imbechile, y las alforjas, imprescindibles en cualquier viaje,equipo de lluvia, botiquín, ropa, repuestos,tire pando herramientas y mil cosas más, también podés yevar un manual que venden en las librerías del centro intitulado Soy un Mamerto que pierdo todo, mañana más consejos ,salchichones.

N° 7 | El casco.

Si bien los pelotudos propietarios de motos creen que deben usarlo para que no los pare la policía, el casco es fundamental para la ruta,no debe quedarles grande, porque en un palo saldrá despedido, siempre abrochado por el mismo motivo, con visor si es integral y con antiparras si es abierto como vuestro orto,.en Estados Unidos no es obligatorio, saben por qué? Giles?, Por que allá no se moquean como aquí, el que anda en moto se tomó el tiempo y escuchan respetan y no ponen en tela de juicio al que les enseña., Aquí los babosos se pegan palos, se parten el cráneo y cuando están en el suelo se ponen el casco que yevaban en el brazo para que la cana no los cagué a pedo el cráneo echo bosta y el casco ni una ralladura, infelices, y caen al hospital y los pobres médicos tienen que coserlos ,grampas tendrían que ponerles a los imbesiles, no se ponen el casco para que les vean la cara de chotos que tienen, . También están los que lo usan y te saludan, y te dicen.. Soy Yoo huevón, saludame ché,. Claro si soy vidente , también están los que le asen dos agujeros al casco para poder sacar los cuernos por allí, y los pelotudos que usan cascos de albañil para que la cana no les diga nada y no se dan cuenta que esos cascos no sirven ni para juntar los pocos sesos que tienen en un palo,. Ignorantes usen casco,. Mañana otro consejo, chau estúpidos.

N° 8 | Colores de la campera y el casco.

Para los soberbios y Sabelo tuti propietarios de motos… Los colores en campera y casco son necesarios?… Siiiiiiii, Giles,.si bien el negro es mi color favorito, para moto y vestimenta, me e visto obligado a colocar colores,leyendas y cromos a mi atuendo y a mi Moto, por una sencilla razón… Para que me veaaaaaan, y no me atropellen cuando se rompa mi moto en una banquina de noche ,en la ruta y a oscuras,gorreados,. Vas por la ruta, noche,se para el motor, bankina, al no tener motor, no tenes luz, no hay balisas, la única baliza sos vos y tu moto, y la luz de tu teléfono,. Mi puto consejo para los pelotudos es.. se hizo de noche, pare, no siga, imbechile, de lo contrario pintese como piñón fijo y si es posible metase un ojo de gato en el orto, para dos funciones, una, para que no lo atropellen y la otra, para que lo encuentren sus puntos amigos cuando lo vallan a buscar,. Mañana el N9 y penúltimo consejo, chau gatos culiados.

N° 9 | Revisión previa a salir a la ruta

Antes de salir a la ruta revisar.. nivel de aceite y todos los líquidos, aser una lista de lo que debes yevar,para no olvidar nada,.Si piensa viajar solo déjele su número de teléfono a alguien y avísele que si usted no lo yama es por qué le pasó algo . Si lo ase con más boludos como usted, antes una reunión para planificar el viaje, El que conozca el recorrido irá adelante,el más experimentado irá atrás por si se queda alguno, siempre en fila india, pegado a la banquina, velocidad cómoda 100 kmtros x hora, si a alguno le pinta el corredor que se valla, Si quieres llegar a tu destino aslo lento y llegaras, para más velocidad te falta experiencia y conocer a tu moto, imbesil, Si salieron juntos,deben volver juntos, si se rompe una moto, se paran todos asta solucionar el problema, si chupan,se drogan o se los culean dejarán de hacerlo 12 ha antes del regreso. Si ven que es muy complicado todo esto vaya en bondi con un casco y cuando esté en el encuentro diga que dejó la moto por ayaaa, total Ai muchas, varios lo asen ,.Yo no voy, hay muchos pelotudos como ustedes y es letal para mí inteligencia. Mañana el último y más importante consejo, el N10, si no les sirvió y no aprendieron nada seguirán siendo unos estúpidos propietarios de motos, mientras si asen un viagesito llevense este paquetitoooooo.

N°10 | Consejos entre moteros

Ningún Motero le daría Consejos a pelotudos principiantes,es algo Anti natural, . Yo lo Ise como parte de un experimento personal pensando que si a alguno de ustedes esto le sirvió como prevención de accidentes o malos momentos mi meta estará cumplida en su totalidad. El futuro MOTERO me entenderá, el que no lo será nunca me criticará y pondrá en tela de juicio, espero con esto que sientan y traten a sus motos como una extención de sus cuerpos , la cuiden , no la mal usen ni maltraten y que tengan por seguro que como tratas a tu moto ella te tratará, si le pones lo mejor ella no te dejará a pata nunca, y lo más importante..asta que no conosca totalmente a su moto y no se reconozca usted cómo MOTERO No lleve a nadie, saque el asiento trasero, El cementerio está lleno de acompañantes de motoqueros, hagase y hágale un bien a todos, No lleve a Nadie, piénselo tan solo un minuto y me dará la razón. Gracias por su atención y en lo posible agansela plantar en un futuro inmediato.Chau.me olvidaba.. no necesito ningún agradecimiento, solo dejen de moquearse imbesiles.

