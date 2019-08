10 consejos de un sexólogo para ponerla en Mendoza

Todos sabemos lo difícil que es ponerla en Mendoza, por eso les dejo el resumen de los 10 tips que aconsejo seguir para poder fornicar en esta provincia cartucha. Quienes quieran aprender más, lo pueden hacer comprando mi libro “Te quiero abotonar, clases de costura con Alessandro” que salió a la venta en Mayo del año pasado. Sin más preámbulos, los dejos con los tips:

1- Tener y bucear las redes sociales

Es fundamental tener un Facebook, tanto para mostrarse al mundo, como para fisgonear minas. Las redes sociales son la chispa necesaria para encender un fuego. Hay que hacer bueno uso y no abuso de ellas, sino pasamos a ser frikis solitarios. Un par de buenas fotos de perfil, uno que otro comentario agudo y publicidad de los lugares que frecuentas. El espanto de una cita a ciegas queda abolido y las chances de que nos digan que “si” al ver que la figura de mamerto que portamos es la misma que la del perfil son elevadísimas.

2- Andar elegante

No hay que limitar la chance del coito únicamente al boliche el finde, sino que hay que estar preparado para cualquier ocasión, como la cola del banco o del supermercado. Esto no quiere decir que tenes que andar de camisa y perfumado todo el tiempo, sino que hay que huirle a la yoguineta y los cortos del Lobo, tener un chicle a mano e intentar no andar con olor a yuyo en el pelo o el sobaco.

3- Leer

Ya lo dijo Dolina, y si lo dice Dolina es palabra santa, “el tipo que lee tiene mejores posibilidades de levantar buenas minas”. Esto es por el simple motivo de que la lectura te entrena el cerebro, te enseña a responder rápido, a actuar rápido con las palabras. Además podes robar frases, citas, palabras, ideas y seguramente nadie te va a criticar por ello. Leer, leer y leer.

4- Tener en que moverte

No quiere decir que tengas que tener auto propio, pero cuando tengas la chance de salir con una mina, pedícelo a tus viejos, amigos, primos, o cualquier gamba que tenga uno. No da caer en bondi o a gamba a visitar a la mujer en cuestión (si lo que queres es llevártela a coger), o pretender llevarla al telo en taxi y que el mismo se quede esperando a que salgas. Robalo si es necesario.

5- Ser creativo a la hora de elegir un lugar

Es fundamental poner siempre primera a la hora de elegir un lugar donde salir, no cometas el fatídico error de decir “donde vos quieras” o “elegí vos”, por lo menos no en la primera cita. Así que tenes que ser creativo, salí de la Arístides o de los bares del centro, jugátela por algo más seductor o romántico. Estamos en Mendoza, tenemos ríos cerca, montañas, bares temáticos, restos copados. Rompé el molde gato.

6- Hacerse amigo

No hay nada mejor que hacerte amigo de las minas, porque una vez que confían en vos, seguramente se enamoran o te cantan la justa de cuál de las del grupo te la quiere sacudir. Te podes acostar con ellas, bañarte, franelearte y en una noche de borrachera la pones seguro. Las amigas son como las hermanas, con la diferencia que te las podes garchar. Te presentan más minas, te bailan, te invitan, te tiran flores y te dejan bien parado en todos lados.

7- Tener un bulín

Como con el auto, tampoco quiere decir que tengas que tener depto. propio o vivir solo indefectiblemente, pero sí es necesario tener un sitio en el mundo donde puedas meter quinta a fondo y llegar, sabiendo que nada te va a pasar. Como “bulín” no me refiero solamente a esa casa de la nona que está desocupada, sino que puede ser un lugar donde estacionar el auto sin que te jodan, un pedacito de bosque donde bajarte, un costado de montaña donde pararte. Cualquier lugar donde puedas desplegar tu magia sin que te enganche la cana o un chorro. Una fábrica abandonada donde colarte sin que un punga te inaugure el local del fondo, por ejemplo.

8- Saber cocinar

Punto que suma una barbaridad. Toda buena comida va acompañada de una buena bebida, así que ya tenes la mitad del camino allanado. Un hombre que sabe cocinar, sabe usar las manos según la fémina, cosa que excita y alucina. Hasta un asado en la montaña suma porotos, lo que sea, cuando sea y donde sea. Eso sí, ¡como poco cerdo!

9- Practicar algún arte

Música, pintura, literatura, cine, escultura, etc… algo. Si practicas algo, si haces algo, si sabes utilizar o hablar de algún arte, tenes muchos puntos a tu favor. El arte está relacionado con lo romántico, lo soñador, lo apasionado y esas tres cosas les encantan a las mujeres. No quiere decir que tengas que ser bueno, pero si por lo menos tener una vaga idea para no quedar como un gil.

10- Saber mentir

Si no tenes ninguno de los 9 puntos anteriores, parate frente a un espejo y aprendé a mentir. Tenes menos onda que una regla y estas más vacío que una caja de zapatos, pero siempre queda la chance de que seas un embustero.

A la brevedad les dejaré una nota a las mujeres titulada “consejos para que no te quieran garchar en la primera cita pero tampoco quedes como una frígida”.