10 Canciones de Rock Nacional dedicadas a los hijos

Hay cientos de artistas que le dedican temas a sus hijos, la diferencia de mi nota es que estas canciones son escritas y compuestas por cantantes bien nuestros, bien argentinos, bien nacionales y rockeros… salvo el “bonus track” que me lo pidió a gritos afeminados e histéricos el macho del Dr. Bomur.

Vos sabes – Los Fabulosos Cádillacs

La pongo primera porque es a mi criterio una de las más hermosas canciones dedicadas a un hijo. Los Fabulosos estaban en todo su esplendor y madurez, con la solidez de la experiencia y en la cresta de la ola. Flavio le dedica este tema a Astor, su hijo y al amor incondicional de un padre a su hijo. Se ve en las caras de todos los de la banda una misma alegría y felicidad, como si cada uno se lo dedicase a su hijo. Hermoso.

Era en Abril – Juan Carlos Balietto

Esta canción debe ser una de las primeras que le piantaron un lagrimón al pueblo, cuenta la historia de un embarazo perdido, todo lo que esperaba y sufrió la pareja, con un final drástico y fatalista. Baglietto estaba en un momento de éxito rotundo, con una banda de puta madre, una popularidad absoluta y una creatividad extrema. Verlo cantando con esa imagen cuasi jesucrística esta canción tan triste era devastador.

Cuando estés acá – La Renga

Con una letra profunda y una voz zarpada, el Chizzo entona esta canción y nos llena de música y esperanza. Una canción positiva, que va de la mano con todo el sentimiento que implica traer un hijo al mundo. Todo lo que espera un padre se ve reflejado en estas letras, sin dejar de tener el sello característico de La Renga, siempre poderoso y heavy.

Canción de cuna – Los piojos

Ciro le dedica esta dulce canción a su hija recién nacida Katja. Una melodía sencilla y hermosa, con una letra de las mismas características, sinceramente el tema encuentra lo que genera y hasta dan ganas de irse a dormir escuchándolo. Unifica pasado, contando cuando nación, presente, cantándole la canción y futuro, contando que sueña hacer con ella.

Cuchillos – Charly García

Siempre digo que a partir de “La hija de la lágrima” hay un antes y un después de Charly. Este tema lo escribió justo después, cuando su vida era un a tormentosa vorágine de sucesos caóticos. Entre líos de drogas, alcohol, policía, excesos y todo lo digno de un rocker, García baja un cambio y le dedica este temazo a Migue, su hijo. Una letra mu Say No More con una melodía muy Charly.

Día a día – Callejeros

Maxi, guitarrista de Callejeros, le dedica este triste tema a su ahijada. Entra en este post porque él la consideraba como una hija. También le dedica una parte a su hermana, la mamá de esta nena, cuando dice “igual decile a tu mama que cuando termine me mando para allá” vaticinando un futuro trágico y triste.

Para que me lleves – Gustavo Cerati

Una canción muy pop y pegadiza, con ritmos alegres y una letra sencilla. Gustavo le dedica este tema a su hija Lisa, cuando estaba en la panza Cecilia Amenábar, la ex esposa de Cerati. Si se la imaginan en la panza, pueden entender la mayoría de las frases de la canción y resulta muy justa y sincera. Un lindo tema.

Bienbenito – Iván noble

Esta letra se zarpa en grosa, junto con la de los Fabulosos es la que más me gusta. Es una poesía hermosa dedicada a Benito, el hijo de Iván Noble. La melodía es divina también, tranquila, pacífica, romántica. Además Iván canta emocionado y pareciese como si se le llenasen los ojos de lágrimas (ver el video oficial haciendo click acá). Gran gran canción del rock nacional.

Rey sol – Fito Paez

Pongo casi último este tema porque no me termina de cerrar. Fito se lo dedica a su hijo adoptivo Martín, junto con todo el disco que lleva el nombre del tema. Es un tema medio desganado y arrastrado, se presiente que Fito tenía casi la obligación de dedicarle un tema al hijo por todo lo que le costó tenerlo. No es malo, pero tampoco muy copado, personalmente no me gusta mucho, pero debe ser porque tampoco me gusta nada de lo que ha hecho Fito Páez los últimos 10 años.

Gigante Chiquito – Sergio Denis

Aclaro algo, cuando Bomur me pidió que ponga el tema este de su ídolo Sergio Denis le di un rotundo “no”, luego me obligó y me dijo que si no lo ponía no me subía la nota, por lo que me vi obligado a escucharlo y comentarlo. Sinceramente la voz y la melodía es como todos las canciones de Sergio Denis, pero la letra es hermosa, debo reconocer que esta vez el Doc tiene la razón. Canta la justa de todos los sentimientos que se le pasan por la cabeza a un hombre cuando tiene sus hijos. Un tema tremendo y que emociona hasta los huesos.