La hermana de Thelma Fardín defendió a Darthés y dijo que ella "tiene problemas psiquiátricos"

Una entrevista radial a la hermana de Thelma Fardin siembra dudas sobre la veracidad de la denuncia realizada por la actriz contra Juan Darthés. Según expresó Carla, hermana por parte de madre de Thelma, está segura de que Juan Darthés no la violó y sostuvo que su hermana "tiene problemas psiquiátricos".

La relación entre ambas no es buena y Carla aclaró que no cree las palabras de su hermana. "La moda ahora es decir me violaron hace 10 años. Estuve un montón de días pensando si salgo a decir que esta chica está mintiendo y ayudar a Darthés, porque esta chica está mintiendo", sostuvo la joven.

Vive en el sur de la provincia junto con su tía y asegura que Thelma llamó en más de una ocasión para decir que se iba a suicidar. "Si esto es verdad lo hubiera contado antes para tener popularidad. Yo sé que Darthés no la violó", subrayó.

"No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicido. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. Cuando a mi me pasó, me hicieron todas las pericias médicas y mil cosas", sostuvo.

La entrevista fue realizada por Mario Thibault en Radio del centro 99.9.