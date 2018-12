Visitar Punta Cana: consejos para disfrutar del viaje

Visitar Punta Cana es descubrir un auténtico paraíso en la tierra, por lo que es muy probable que hayas pensado en pasar tus vacaciones allí. Sí es el caso, en este artículo te damos una serie de consejos que te serán de gran ayuda a la hora de organizar tu viaje a este precioso rincón de la República Dominicana. ¿Te animas a descubrirlos?



¿Cuándo es mejor visitar Punta Cana?



En verano es cuando más calor y humedad hace en Punta Cana. No es una mala época para viajar a este rincón de República Dominicana. Eso sí, también es cuando los precios son más elevados, tanto los de los alojamientos como los de los vuelos, a causa de la alta demanda.



Si quieres ahorrar, mejor elige otra temporada. Hay que tener presente que cualquier momento es bueno para viajar a los destinos caribeños. En esta zona las temperaturas tienden a ser constantes y sin apenas variaciones.



El mayor temor quizá es que se produzca algún huracán. La época habitual es entre principios de junio y finales de noviembre. En Punta Cana suelen azotar especialmente entre agosto y septiembre.



Reserva con antelación el alojamiento y el transporte



Viajar a un destino del Caribe muchas veces es sinónimo de hospedarse en un gran resort con régimen de todo incluido y que se encuentra a unos pasos de la playa. Se trata, pues, de elegir aquel que mejor se adapte a nuestras preferencias. Eso sí, conviene reservar con antelación para evitar precios más altos.



Al igual que el alojamiento, también se debe tener reservado el viaje en avión o las excursiones que se realizarán ya en Punta Cana. Todo esto permite saber con qué presupuesto se cuenta para gastar. Así, una vez allí solo habrá que preocuparse de disfrutar al máximo de la experiencia.



Decide qué vas a ver y hacer en Punta Cana



Con el fin de sacarle el máximo partido al viaje, lo ideal es saber de antemano qué lugares se quiere visitar. Imprescindibles son las playas paradisíacas de Punta Cana. Entre ellas destacan Playa Bávaro, de aguas turquesas y cristalinas y arenas finas; o Playa Macao, donde predomina la naturaleza.



En Punta Cana también se puede visitar Isla Saona, parte del Parque Nacional del Este. Otras opciones son la bella Isla Catalina, con diferentes playas para relajarse; el Hoyo Azul, un impresionante cenote de agua dulce; o la cascada Salto del Limón.



Pero hay muchas más alternativas. Para los amantes de la naturaleza es imprescindible la visita al Parque Ecológico Ojo Indígenas, compuesto por bosques subtropicales de tierra baja. Y si quieres ver algo realmente diferente, haz una excursión a la villa de Altos de Chavón, que parece traída de la Toscana.



Ten en cuenta una serie de trámites



No hay que olvidar que visitar Punta Cana supone ir a un país totalmente diferente. Distinto, por ejemplo, en la moneda. La oficial del lugar es el peso dominicano. El cambio de divisa se puede realizar en el banco o en el aeropuerto.



Asimismo, se debe pensar si interesa contratar un seguro de viaje por algún imprevisto que pueda surgir. De entrada, hay que tener en cuenta que la sanidad pública en la República Dominicana es precaria, mientras que la privada conlleva un alto coste. Para quien se decida finalmente, hay varias compañías que lo ofertan.



Lleva solamente lo imprescindible



Lo primero de todo, hay que asegurarse de llevar el DNI y el pasaporte en regla. También es aconsejable llevar un pequeño botiquín con medicamentos básicos como analgésicos o antiinflamatorios.



Después es el momento de preparar la maleta. Lo ideal es llevar solo aquello que se sepa que se va a utilizar. Eso sí, hay cosas que no puedes olvidar. Es imprescindible un adaptador eléctrico, repelente antimosquitos, protector solar, lentes de sol y ropa y calzado acorde al tiempo que haga cuando se viaje a Punta Cana.