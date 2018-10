Un relato, todos los destinos

De Argentina al mundo.

Este no es un relato de una solitaria que viaja por el mundo, pero se parece mucho.

Soy Natalia, tengo 29 años, una familia hermosa, tres títulos, hablo 4 idiomas, y para mis amigas “mi vida es un 10”.

Pues bien, déjenme decirles que no.

Soy rebelde, caprichosa, inconformista, desapegada, terca, desobediente y quiero siempre, siempre, un poco más.

Tenerlo “todo” despertó mis ganas de saber qué se siente carecer de algo. Así, a mis dieciocho comencé mis primeros viajes al Norte del país, a la selva chacosalteña, donde junto a la ayuda de los verdaderos humildes – los desconocidos y los NN- logré juntar un camión doble chasis y acoplado lleno de mercadería, ropa, útiles y juguetes para las comunidades aborígenes tobas y wichies. La experiencia fue desgarradora.

Agua con arsénico y una nulidad absoluta de colegios, hospitales y presencia del estado.

Ésa fue la semilla que vino a germinar entrados mis veinte.

Comencé a hacer montaña. Ahí supe lo que es tener frío, pasar hambre y carecer de oxígeno. Pero paradójicamente, en la búsqueda por conocer la soledad y experimentar situaciones extremas que el calor y comodidad de mi hogar no iba a proporcionarme jamás, conocí el respeto y el compañerismo de la gente en los campos base, me cansé de contar estrellas fugaces, vi atardeceres increíbles y experimenté la gloria de estar en una cima, que durante días me pareció imposible.

Con la suerte de mi lado, sola y cumplidos mis 23, dejé todo para irme a subir Everest. Pero antes pasé por España, Francia y Noruega. Oh Noruega! Jamás voy a olvidar esos fiordos…Perplejidad absoluta.

No llegué a la cima, pero vi desde una avioneta todos los Himalayas, conocí el hospital, el aeropuerto y el templo budista más altos del mundo, sobreviví a la cola de una pequeña avalancha, sentí congelarse cada célula de mi cuerpo con 38 grados bajo cero a 7500 msn, y lo más importante; conocí una cultura increíble. Vi caras felices en cuerpos con hambre, me enamoré del curry soy fanática de la cultura sherpa y cambié radicalmente mi alimentación.

Estar tanto tiempo sola, con una diferencia horaria que dificultaba la comunicación, y tan, tan lejos de casa, me obligó, con sutileza a veces, y otras con mucho dolor; a cambiar mi personalidad. No tenía a mami, ni a mi mejor amiga, ni siquiera una embajada argentina. Eramos yo y mi peor versión, tratando de superarme.

Cuando me preguntan porqué viajo, mi respuesta es porque quiero continuar en este aprendizaje. Transformar viejos hábitos a medida que voy adquiriendo nuevas formas de vida, abandonar prejuicios para hacer lugar a nuevas creencias, sumar al paladar sabores nuevos, pero nunca, jamás, para contar sellos en el pasaporte, competir por una checklist o ser la primera en un asado a la que le consultan “y? cuál es tu próximo destino?”

En fin, mientras más viajaba por el Oriente Medio, más quería conocer el Sudeste Asiático. Y cuando sellé mi pasaporte con la entrada a Tailandia, más quería conocer África.

Puedo relatar mi espectacular paso por Sudáfrica, Kenia, Zambia, Simbabwe, Botswana… pero esa, ésa es ya otra historia, y este es solo un breve relato de mi paso por el mundo.