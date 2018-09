¿Qué hacer en Portugal?

Portugal es un país de Europa, que esta ubicado en la Península Ibérica. Limita al norte y al este con España, mientras que al sur y al oeste con el Océano Atlántico. Destaca por su amplia historia albergada en sus distintos y reconocidos lugares y edificaciones que resultan de gran atractivo turístico.

Durante más de 700 años, el Castillo de San Jorge, que se encuentra en una colina alta, ha sido el principal símbolo de la ciudad. A partir del siglo XIII se utilizó como palacio real, hoy en día una de sus torres alberga un archivo con documentos importantes del nivel del país. Aproximadamente un tercio del castillo fue destruido durante el terremoto de 1755, por lo que solo la pared principal y un par de torres han sobrevivido hasta nuestros días. Mosteiro dos Jerónimos no es solo un famoso monumento religioso, sino también un importante objeto histórico. Muchos invitados famosos visitaron el monasterio en el pasado, por ejemplo, Vasco da Gama, que rezó allí antes de su famoso viaje a la India. Después del regreso del famoso explorador, se construyó una iglesia dedicada a la Virgen María cerca del monasterio. Mosteiro dos Jerónimos es también el lugar del entierro de la familia real, y uno de los edificios del monasterio se ha convertido en museos marinos y arqueológicos.



Al describir los puntos de referencia religiosos del país, no podemos dejar de mencionar la estatua de Cristo Rey. Fue construido en 1959 y es una copia exacta de la estatua ubicada en Río de Janeiro. La altura de la estatua es de 28 metros; hay una plataforma de observación cerca de la estatua, desde donde los visitantes podrán disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de Lisboa.



El Oceanario de Lisboa sigue siendo uno de los centros de entretenimiento más visitados en la capital, donde los visitantes pueden ver más de 15 mil criaturas marinas. Hay un acuario gigante en la parte central del complejo. La capacidad del acuario es de 4 millones de litros, y eso lo convierte en el segundo acuario más grande del mundo, con el acuario en Japón siendo el primero.



Interesantes monumentos arquitectónicos y museos también se pueden encontrar en Sintra, cuyo símbolo principal es Palácio da Pena. El palacio fue construido en 1939 sobre las ruinas de un monasterio y es conocido como el palacio más romántico y elegante de Portugal. El palacio fue construido de manera tal que unió una parte restante del monasterio y una pequeña capilla. La parte antigua de la ciudad alberga un hermoso edificio: el Castelo dos Mouros, construido hace 10 siglos. Si no se tienen en cuenta las paredes de protección masiva, el edificio se parece más a un castillo de un cuento de hadas en lugar de una antigua fortaleza. El castillo estuvo vacío durante muchos años hasta que fue restaurado en el siglo XIX. Hoy en día, es un museo al aire libre muy interesante.



Las primeras referencias escritas del condado de Portugal datan de 868. Solo en 1143, ganó el estatus de reino independiente. En el siglo XV, el Reino de Portugal vio los tiempos de la expansión colonial. El imperio floreció en la primera mitad del siglo XVI. Más tarde, el país estuvo bajo España y Gran Bretaña y luego sufrió una serie de guerras y revoluciones. Después de la revolución en 1910, Portugal ganó un estado de la república.



A pesar de que Portugal es visitado anualmente por cientos de miles de turistas de todo el mundo, incluso las grandes ciudades portuguesas ofrecen una atmósfera tranquila y pacífica. En medio de la temporada turística, puede caminar por las calles de las grandes ciudades, disfrutar de un ritmo de vida tranquilo y sentirse no como un huésped extranjero sino como uno de los nativos.



Durante muchos años, Portugal se ha vuelto más popular entre los fanáticos de las vacaciones en la playa. Las playas más populares aquí se encuentran en la Riviera de Lisboa. Algarve es un lugar perfecto para unas vacaciones románticas. Aquí, no solo podrá relajarse en hermosas playas de arena blanca, sino también admirar una arquitectura histórica única. En Portugal, también hay excelentes condiciones para el buceo. Los buceadores experimentados generalmente visitan Madeira.



Los entusiastas de las compras disfrutan de las vacaciones en las grandes ciudades. En los centros comerciales locales, puede comprar no solo ropa nueva y elegante, sino también maravillosos accesorios de oro. Los recuerdos populares aquí son artículos de cerámica. Mucha gente prefiere comprar hermosos conjuntos de vinos portuarios de la producción local como souvenirs. Las principales ventas en centros comerciales locales se realizan a mediados de enero y a fines del verano.



Durante el año, se celebran muchas vacaciones interesantes en Portugal. A principios de septiembre, se celebra el tradicional Festival del Vino. En el festival, las bodegas de todas las regiones del país presentan sus mejores vinos. Los principales eventos del festival son vinos y vinos de platos nacionales populares. En cualquier temporada, los huéspedes de Portugal tienen la oportunidad de participar en interesantes rutas del vino, visitar bodegas históricas y admirar los viñedos increíbles