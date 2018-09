Por qué los asientos de los aviones son azules

El sector de la aeronáutica suele despertar curiosidad entre los viajeros. Son muchos que se preguntan cuál es el motivo por el que las ventanas de los aviones son redondas, por qué siguen habiendo ceniceros en los baños de las aeronaves si está prohibido fumar, o por qué no dura lo mismo el vuelo de ida que el vuelo de vuelta, entre multitud de otras cuestiones.

Pero una de las realidades más obviadas es el color de los asientos. A pesar de que el asiento es uno de los grandes responsables de la comodidad del trayecto, muy pocos recuerdan cómo es en realidad y menos que muchos de ellos -la mayoría- son de color azul. La elección de esta gama cromática no es una casualidad, sino que tiene una explicación lógica.

Como es bien conocido, muchos pasajeros tienen miedo a viajar en avión. Para poder acabar con esta sensación, la mayoría de las compañías aéreas apuestan por vestir de azul los asientos, en una decisión tras la cual hay un gran componente psicológico. Y es que, como argumenta a The Telegraph Angela Wright, autora de The Beginner’s Guide to Colour Psychology, “es una coloración que tiene cualidades positivas para la persona, ya que transmite confianza, serenidad, reflexión y calma”.

A pesar de que son muchas variedades de azul, la mayor parte de aerolíneas se decantan por tonos oscuros. Estos producen una sensación de tranquilidad ya que se relacionan con componentes terrenales y del hogar.

Además de estas cualidades, el color juega un papel fundamental en la imagen corporativa de una empresa. Esa idea se reafirma con un estudio que demuestra como el 90% de los juicios que se establecen sobre cualquier producto es a través del color. El azul, en este caso, es un tono que demuestra confianza y seguridad, valores que todo el mundo espera de una empresa.

Pero no solo las compañías aéreas están comprometidas con los pasajeros. Las empresas dedicadas al diseño de interiores de las aeronaves también quieren que viajar se convierta en un placer. “Nuestra principal preocupación es ofrecer una cabina que maximice la comodidad para crear un ambiente agradable”, declara Nigel Goode, diseñador de la empresa Priestman Goode.

La iluminación es asimismo un componente fundamental en este campo. Muchas aerolíneas están reemplazando las luces intensas por sistemas LED mucho más suaves para lograr que el usuario no sufra durante el trayecto y pueda gozar de una experiencia plácida y reposada.

Fuente: La Vanguardia