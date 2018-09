El Parque Nacional Tsingy de Bemaraha fue establecido en 1997, aunque desde 1927 había sido un espacio protegido como Reserva Natural. En 1990 entro a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad . Tiene una superficie de 1.520 Km², teniendo en cuenta los 854 Km² de la Reserva Natural Extricta adjunta al norte del Parque. Se encuentra a una altitud de entre 150 y 934 metros sobre el nivel del mar.

Tsingy de Bemaraha, que significa "pináculos de Bemaraha", toma su nombre de las formaciones karsticas de caliza, de hasta 30 metros de altura, que se extienden de sur a norte, en una franja de unos 8 kms de ancho, sobre la Meseta de Bamaraha. En el norte, dentro de la Reserva, se encuentra la Garganta del Rio Manambolo con acantilados de hasta 100 metros de altura. El clima presenta una estacion seca de mayo a octubre y una estacion de lluvias y mas calurosa, de noviembre a abril. Las precipitaciones anuales son en la Meseta de entre 1.000 mm y 1.500 mm, mientras que en el bosque occidental descienden hasta entre 500 mm y 1.000 mm. La temperatura media anual está entre 26° C y 28° C, con máximas de 38° C en diciembre y mínimas de 9° C en julio.



Con respecto a la vegetación se han registrado 430 especies diferentes de plantas, de la cuales el 85% son endémicas de la región. La vegetación dominante es típica de las zonas calcáreas karsticas del oeste de Madagascar: Dahlbergia-Commiphora, Hildegardia, Diospyros perrieri, Delonix regia, Musa perrieri (el único banano silvestre de Madagascar), Adansonia digitata, Aloe, Euphorbia, Kalanchoe, Pachypodium, Flacourtiaceae, Orchidaceae, Annonaceae, Bombacaceae y Moraceae.



La fauna de la región no ha sido estudiada exhaustivamente por lo que pudieran descubrirse nuevas especies, aun no inventariadas. Se han catalogado 11 especies de lemur, 13 animales anfibios y 50 reptiles. Entre los lemures presentes en el Parque pueden verse sifaka coronado, lémur ratón de Coquerel, lemur mano gris, lémur de orejas ahorquilladas, lemur pardo, lémur juguetón de Milne-Edwards, lemur enano de cola gorda y lemur raton gris. Otras especies incluyen a la mangosta de cola anillada y el roedor endémico Nesomys rufus lambertonid que solo es conocido en este Parque Nacional. Se han visto algunos ejemplares del camaleon Brookesia perarmata, que solo se conoce aquí y que esta en peligro de extinción por la destrucción del hábitat y su caza furtiva para su venta. Se han catalogado 90 especies diferentes de aves, incluyendo el pigargo malgache, aguilucho malgache, aguilucho de Reunion, azor chico malgache, azor de Henst, cua gigante, cua de Coquerel, cua rojocapsulado, falculea palida y Rascón Kioloide.



Su patrimonio cultural reside en que hay algunos antiguos cementerios en la meseta y en una caverna en la Garganta del Manambolo que tiene petroglifos dudosamente atribuidos a los protomalgaches Vazimba.



La mejor época para visitar el Parque es durante la estación seca, de mayo a octubre. Solo se puede visitar el Parque Nacional. La Reserva Natural Extricta solo está abierta con fines científicos. Hay una buena red de acceso y pistas en el interior del Parque. Solo pueden visitarse de día la zona de los pináculos y las cavernas. Puede hacerse recorridos en canoa a lo largo de los ríos Manambolo y Tsiribihima. Los hoteles grandes próximos están en Morondava, 150 kms al sur del Parque, que cuenta con aeropuerto. Hay también aeródromos hasta donde se puede llegar en avionetas ligeras, en Antsalova (a menos de 10 kms de la Reserva Natural) y en Bekopaka (a 2 kms del Parque Nacional). Hay casas de huéspedes y campings en Bekopaka y Andoany, y bungalows en Manambolo.