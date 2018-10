Crecen los viajes entre mujeres que no se conocen

Viajar sola a veces no resulta atractivo, ya sea porque no va con la personalidad de la viajera, o porque no se siente lista para tal desafío. Y no siempre uno encuentra un acompañante, debido a los distintos dilemas laborales y familiares de la gente a su alrededor. Y uno quiere salir de lo convencional, y animarse a una aventura diferente, que sea distinta a lo que uno viene haciendo desde que comenzó a reunir sellos en el pasaporte.

¿Y por qué no viajar con desconocidas? Otras mujeres que compartan los mismos gustos, o la misma sed de aventura... Esto podría parecer extraño, pero es una de las nuevas tendencias en viajes que se puso de moda alrededor del mundo. Se trata de los viajes de mujeres –jóvenes y no tanto- en comunidad, que se sienten identificadas entre sí por su apego a cierto lugar, o a ciertos intereses.

Hacer buceo, ir de shopping, conocer museos, ir de boliche en boliche en ciudades remotas... las posibilidades son infinitas. Los viajes en comunidad –que no son lo mismo que viajar en grupo- proponen vivir experiencias compartidas con otras chicas que quieran hacer lo mismo, en países y destinos remotos, o a la vuelta de la esquina.

Según Trivago, existe una creciente tendencia a los viajes de amigas o a viajar solas. En este sentido, existen diferentes blogs, aplicaciones o redes sociales que ayudan a conectar diferentes usuarios con intereses similares. Internet y las redes sociales ayudan a romper esta barrera, y logran unir a estos grupos con ansias de viajar y les da un marco de seguridad dentro de lo desconocido. Compartir experiencias, saber qué esperar, tener un contacto al llegar que te espera son asuntos que les permiten moverse a las mujeres en viajes más seguros, más entretenidos y no las obliga a tener que viajar acompañadas.

Nada mejor entonces que animarse al viaje personalizado, armado a la perfección por un experto que conoce todos los secretos de determinado lugar. Y en Argentina esto es cada día más popular.

La idea es viajar en grupo pero no sentir la necesidad de estar todo el tiempo juntas, sino de recorrer una ciudad como una quiera, a su ritmo, y compartiendo momentos y experiencias con otras personas que tengan las mismas ganas e inquietudes que una. Una verdadera aventura.

“Ellas viajan a La India & Dubái” Programa Exclusivo para Mujeres

Salida: 15 Febrero Por 18 Días/15 Noches

Incluye los siguientes servicios:

Vuelos Emirates:

EK 248 15FEB EZEDXB 2130 2245 16FEB

EK 510 17FEB DXBDEL 0420 0855

EK 517 27FEB DELDXB 1615 1835

EK 247 04MAR DXBEZE 0710 1945

INDIA:

Servicios privados exclusivos para el grupo

Todos los traslados

Vuelos domésticos ( Delhi/Jaipur + Delhi/Varanasi/Delhi)

Alojamiento en Hoteles 4* y 5*

Guía coordinador de habla hispana

Visitas guiadas con entradas a los monumentos según itinerario.

Visita en Delhi combinando medios de transporte locales ( tuk tuk, metro, rickshaw.)

Desayuno diario + 9 Cenas

Cena especial en Restaurant 1135 AD de comida típica del Rajasthan

2 botellas de agua mineral + 2 latas de bebidas suaves por pasajera por día en el bus.

Te en casas de familias locales.

Demostración de Saree y Mehandi.

Sesión 50 minutos de masaje Ayuvèrdico de Kerala.

Tours de compras a tiendas de diseño y bazares.

Cine Bollywood en Raj Mandir, Jaipur.

Servicio de Wi-Fi en el bus durante el recorrido (en ciertos lugares puede haber escasa señal)

DUBAI:

Servicios privados exclusivos para el grupo

Todos los traslados

Alojamiento en Hoteles 4*

Desayuno + 1 Almuerzo + 2 Cenas + Capuccino en Emirates Palace

Guía de habla hispan

Visita Dubái Clásico con paseo en Abra

Dia completo a Abu Dhabi

Tarifa Final: u$d 6.205.- Impuestos Incluidos.-

* Tarifa por pasajero en habitación base doble.-

No Incluye: City tax Dubái (Usd 3 aprox por pasajera por noche).

Bebidas y comidas no mencionadas. Propinas.

NOTAS:

El recorrido requiere de una condición saludable por parte de las pasajeras debido a ciertas exigencias que incluyen caminatas de diferente duración, subidas de escalinatas, etc.

Salida garantizada con un mínimo de 10 pasajeras.

IMPORTANTE:

Para visitar India es requisito obligatorio el certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla. La misma no debe tener más de 10 años o menos de 10 de aplicación.

Es obligatorio tener Visa para India. La misma la debe tramitar la pasajera en la web de la Embajada: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html ( e Visa Application)

Mujeres menores de 25 años, que no viajen acompañadas por su madre deberán tramitar un permiso especial para poder ingresar a los Emiratos Árabes Unidos. Consultar requisitos con la Embajada .

Algunas medicinas que se venden con o sin receta médica en Argentina pueden ser sustancias restringidas en Emiratos Árabes Unidos. Para más información consultar con la Embajada Emiratos Árabes Unidos.

CONSULTAS: [email protected]