Consejos para elegir un buen seguro de viajes

A veces, contratar un seguro de viajes es muy recomendable, por los posibles imprevistos que puedan surgir. Es una forma de disfrutar plenamente de la aventura sin miedo al coste que pueda implicar cualquier incidencia. Por ello, a continuación te damos una serie de consejos que te serán de utilidad a la hora de contratarlo. ¿Te animas a conocerlos?



Elígelo en función de dónde vayas



Cada país tiene riesgos a distintas enfermedades, distintos valores de internación y medicinas. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, Tailandia o Brasil es conveniente tener algún tipo de cobertura sanitaria contratada. Y el coste de la atención puede dispararse en caso de necesitar atención hospitalaria.



Por poner un ejemplo, en Estados Unidos un día de hospitalización puede sobrepasar 3000 dolares. Por ello, no está de más cubrirse las espaldas ante lo que pueda pasar.



Asimismo, asegúrate de que el seguro tenga cobertura de repatriación en caso de urgencia o de incidencia sanitaria. De esta forma podrás regresar a tu hogar sin que implique ningún coste adicional. O un familiar podrá desplazarse al lugar donde te encuentres para que te acompañe en tales circunstancias.



Asegúrate de todos los imprevistos que cubre



Cuanto más cobertura tenga el seguro de viajes, mejor. Por eso, además de la asistencia sanitaria se deben tener en cuenta otros imprevistos. Puede tratarse de la pérdida o robo del equipaje o la posible cancelación del viaje. Esto último significa que te reembolsarán los gastos en caso de que no puedas disfrutar de tu aventura.



Por tanto, antes de decantarte por uno, presta especial atención a las coberturas que ofrece, pero también al precio. Y es que no es lo mismo un seguro de 25 dolares con una cobertura médica de 15 000 dolares que otro que, aun siendo 500 pesos más caro más caro, tenga una de hasta 40.000 dólares.



Tiene que adecuarse a tu viaje



El seguro de viajes debe elegirse según el tipo de viaje que se va a realizar. No es lo mismo hacer turismo cultural que practicar deportes de aventura. El riesgo no es el mismo, por lo tanto, las coberturas tampoco deben serlo.



Lo mismo ocurre si tienes pensado disfrutar de un crucero. En este caso, te cubrirá las circunstancias excepcionales que puedan sucederte durante el mismo, como la anulación en la salida debido, por ejemplo, a una huelga, o la pérdida de enlaces por retraso del crucero.



Debe agrupar a todos los miembros del viaje



Si se viaja en pareja o en grupo, lo ideal es contratar un seguro que cubra a todos los miembros del viaje. Hay una gran variedad para elegir, por lo que se trata de que te decantes por aquel que mejor se adapte a tu viaje, como hemos expuesto en los consejos anteriores.



Por otro lado, y volviendo a las repatriaciones, si los miembros del viaje están en diferentes pólizas, estas solo cubrirán al afectado. En cambio, una conjunta permite que todos regresen sin ningún coste, más que el que se haya pagado por el seguro.



Escoge un seguro de viajes con el que te atiendan en tu idioma



Aunque parezca una oviedad o algo sin importancia, no lo es, pues lo ideal es que en caso de necesitar algún tipo de cobertura te entiendan en tu propio idioma. Esto se traduce en que seas tratado correctamente y en el lugar adecuado, pues explicar alguna dolencia en un lenguaje diferente al nuestro puede ser complicado.



Además del idioma, es conveniente que la atención telefónica sea totalmente gratuita. Es decir, que se pueda llamar mediante cobro revertido en los países que lo permiten o solicitar el reembolso de la llamada.



Esperamos que estos consejos te sirvan para encontrar y contratar el seguro ideal para tu viaje. De esta forma no tendrás que temer las posibles incidencias que puedan suceder y el coste que conllevan.