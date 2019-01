Cómo hacer un voluntariado para viajar por el mundo

Pero antes unas cosas que debes tener en cuenta sobre lo que es y no es un voluntariado:



Qué es un voluntariado



Es una oportunidad: de aprender, de conocer y de compartir junto a otras personas.

Es una inversión: porque aunque te digan en otros sitios que tienes “alojamiento y comida gratis”, estás invirtiendo tu tiempo y ofreciendo tu trabajo.

Es una alternativa: para emprender tu viaje independiente sin agencias de viaje.

Es una responsabilidad: ya que se espera que cumplas con tus asignaciones y posiblemente otros dependan de tu eficiencia.

Es una experiencia: algo que quedará contigo en tu currículo de vida y que sin duda te brindará de nuevos conocimientos y habilidades.



Voluntariado en el extranjero:



Imagina pasar una temporada en una hacienda ecológica al lado de las montañas, haciendo amigos extranjeros y usando tu tiempo libre en conocer los alrededores.



O imagina trabajar en una granja en un país que no hubieras podido costear por tu cuenta y vivir la realidad del viaje en primera persona y sin el maquillaje del turismo. Conociendo la vida y a los locales por tu cuenta, sin tours.



Pero también es importante lo que haces por los demás: imagina estar marcando la diferencia y haciendo del mundo un lugar mejor.



Hay miles de distintos voluntariados para elegir y cientos de tareas diferentes en cada uno de ellos. Podrías estar colaborando en la recuperación de un área forestal, en la protección de niños abandonados, en la mejora de la calidad de vida de una comunidad, o incluso intercambiando trabajo por estadía en un hotel.



Manos a la obra. Guía para empezar AHORA MISMO.



La mayoría de viajes truncados y frustrados tiene origen al hábito de dejar las cosas para después. Si sigues esta guía habrás dado el paso más contundente: el primero.



De todos los sitios probados el que te vamos a presentar es el que más impacto esta teniendo entre viajeros hispanohablantes. Se llama WorldPackers y es un buscador que te conecta a miles de oportunidades de todo el mundo. Su catálogo de opciones es verdaderamente impresionante.



Al igual que muchas comunidades colaborativas de hospitalidad es clave que tengas perfil completo para postular a las oportunidades. Además es muy importante que verifiques tu perfil para ponerte en contacto con los anfitriones y acceder a oportunidades.



La ventaja de Worldpackers es que ofrece mucha confianza, recomendaciones y reseñas de los sitios que ofrecen el puesto. De esta manera puedes tenes seguridad de que no estas dirigiéndote a algún lugar de dudosa reputación. Además ofrecen asistencia y soporte 24/4 por si tuvieras cualquier inconveniente.



Paso #1: Registro



Hacerse miembro es gratuito, puedes hacerlo ahora mismo y ver cómo funciona todo el sitio así como las oportunidades disponibles.



No obstante para empezar a aplicar a los voluntariados, debes ser miembro verificado. La membresía anual no es tan cara.



Paso #2: Perfil



Tu presencia es clave. Sube tu foto, llena tus datos y deja que los anfitriones te conozcan. No temas en mostrar todas tus habilidades y competencias.



Cuenta aquello que te apasiona, lo que te motiva y lo que sabes hacer. Recuerda que nunca hay una segunda oportunidad de dejar una primera buena impresión.



Paso #3: La búsqueda



Ahorrarás decenas de horas de búsqueda con el gran catálogo de voluntariados abiertos en Worldpackers. Hay tanto por elegir que lo mejor es filtrar.



Para que tengas una idea puedes filtrar:



1 En qué continente trabajar



2. Qué tipo de proyecto elegir:



Intercambio de trabajo

Impacto Social

Proyectos ecológicos.



3. Qué servicio quieres ofrecer:



Jardinería

Granja

Bartending

Personal de Mantenimiento

Recepción

Administración

Desarrollador Web

Redes Sociales

Enseñar Idiomas

Pintura y Decoración

Tareas domésticas

Limpieza

Promotor de Fiestas

Guía Turístico

Trabajo Social

Fotografía

Música

Artes

Cocina

Mano de Cocina

Producción de Videos

Enseñar Deportes

Turno Nocturno

Cuidado de niños

Cuidado com mascotas



Dirígete a la pestaña “Anfitriones” y explora la gran cantidad de oportunidades vigentes.



Beneficios de hacer voluntariado con Worldpackers :



Anfitriones Verificados: Antes de que cualquier anfitrión pueda recibir viajeros(as) a través de Worldpackers, el equipo de Hosts Operations realiza un proceso de verificación que lleva en cuenta evaluaciones en otros sitios web, estándares de calidad y las evaluaciones hechas por viajeros(as). La gran mayoría son gente que viaja sola, y más de 60% de la comunidad está formada por mujeres. Seguridad es un punto importante.

Equipo de Soporte: Soporte 24/7 (in-app, email y teléfono) . Worldpackers cuenta con un customer service team que te asiste durante tus viajes.

Asistencia Worldpackers: Si algún voluntario tiene algún problema durante su experiencia y la responsabilidad es 100% del anfitrión, Worldpackes garantiza 3 noches en un hostal cerca del local del voluntariado y el equipo de soporte ayudará a buscar otro voluntariado en la misma región.

Comunidad: Voluntarios con experiencias previas están disponibles para que sean contactados por cualquier nuevo(a) viajero(a), siendo además autores de relatos en el sitio.