7 países increíbles que deberías visitar una vez en la vida

París, Roma, Nueva York… Son algunos de los lugares más visitados del planeta. Sin embargo, nuestro mundo se compone de miles de rincones maravillosos. Es imposible visitarlos todos, por eso, te sugerimos algunos países increíbles. Pero recuerda, lo importante no es tanto el destino como disfrutar de la experiencia de viajar.



En cualquier caso, si estas pensando en hacer un viaje y no te acabas de decidir por un destino, no te preocupes. Con esta lista de siete países increíbles tienes por dónde empezar. Seguro que te enamoras de todos ellos y sueñas con hacer las maletas enseguida. ¿Preparado?



1. Países increíbles: China



Encabezando nuestra lista de países increíbles se encuentra el más poblado del mundo, China. Su cultura, tan diferente a la occidental, hace de él un destino muy atractivo para los turistas. Y todo sin olvidar lugares maravillosos que atrapan a quien los visita.



Su gran atractivo, sin duda, es la Gran Muralla. La mayor frontera del mundo construida por el hombre, con casi 9000 kilómetros de longitud. Una gran obra que forma parte de las maravillas del mundo moderno.



Pero China esconde otros muchos tesoros, desde los Guerreros de Xian a la Ciudad Prohibida de Pekín. Y además, cuenta con paisajes fabulosos, como los de los campos de arroz o las montañas de Zhangjijie.

2. Emiratos Árabes Unidos



Este exótico destino es uno de los más aclamado en los últimos años. Su riqueza, sus construcciones imposibles y su lujo desmedido llaman a millones de turistas cada año.



De todo el territorio, los emiratos con más turismo son Dubái y Abu Dabi. Las compañías que nos llevarán a nuestro destino, Qatar Airways o Emitares Airlines son solo un adelanto de lo que nos vamos a encontrar. Edificios imponentes, elegancia y ostentación mires donde mires…. Sin duda, un viaje único.



3. Turquía



Este país, situado entre Europa y Asia, cuenta con lugares inolvidables. Estambul es una ciudad maravillosa, llena de historia y con edificios espectaculares. No te pierdas Santa Sofía, la mezquita Azul, el palacio de Topkapi o el Gran Bazar. Y son solo algunos de sus atractivos.



El otro gran punto turístico de Turquía es Capadocia. Sus singulares paisajes, llenos de cañones, valles y extrañas formaciones rocosas, la hacen especial. No dudes dar un paseo en globo, será una experiencia única y una gran oportunidad de admirar toda la belleza de esta región.

4. Tailandia



Las idílicas islas de Tailandia la convierten en un destino paradisíaco. Ko Phi Phi, la bahía de Phang Nga, Krabi… Este país esconde auténticos espectáculos de la naturaleza.



El destino más turístico son las islas Phi Phi. Este archipiélago se compone de varias islas y, junto con el parque natural de Railey, son los lugares más visitados de Tailandia.

5. Alemania



Nos vamos al corazón de Europa en nuestro viaje por países increíbles. De Alemania destaca su capital, Berlín. Una ciudad animada y multicultural. No hay que perderse en ella la Puerta de Brandenburgo, el Muro, el Reichstag o la catedral. Y, por supuesto, hay que recorrer la Isla de los Museos.



Pero a lo largo y ancho del país se descubren ciudades inolvidables. Merece la pena hacer parada en Múnich, Colonia, Dresde, Heidelberg o Hamburgo. Y son solo algunas sugerencias, porque igual que hay urbes increíbles, también hay pueblos de auténtico cuento.

6. Italia



Sin duda, Italia debía estar en esta lista de países increíbles. Roma, Florencia, Pisa, Venecia…. Italia está llena de lugares increíbles. Tantos, que necesitarás varios viajes para descubrirlos todos.



Este país ofrece actividades para todo tipo de turistas. Podemos hacer visitas guiadas por Coliseo de Roma, pasear en góndola por los canales de Venecia, subir a la imponente catedral de Milán o descansar en la paradisíaca isla de Sicilia. Sin duda, un país para todos los gustos.

7. Grecia



La capital del país es un destino muy visitado en los últimos años. Atenas, cuna de la civilización occidental, conserva decenas de monumentos que reflejan la historia de un tiempo pasado. Merece la pena visitar el país simplemente por pisar la fabulosa Acrópolis.



Pero si eres de los que busca un destino para descansar, Grecia también tiene lugares maravillosos. Las islas griegas son perfectas para descasar y tomar el sol. Y hay muchas para elegir: Creta, Santorini, Mikonos, Corfú…



Estos son solo algunos países increíbles que merece la pena descubrir. Por supuesto, hay muchos otros. España, México, Francia, Australia o Canadá son algunas sugerencias más. Todo dependerá de lo que busques en tus vacaciones y también de tu presupuesto.