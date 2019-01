23 graves errores que te exponen al peligro en tus viajes

Si bien ninguna rutina de hábitos peligrosos garantizan que vaya a pasarte algo malo, te ponen en una posición de vulnerabilidad y exposición innecesaria. Aprendiendo cuáles son esos errores podrás tomas las medidas para evitarlo.



Bien sabemos que no es lo mismo caminar solitario por un lugar de alta criminalidad que ir con bajo perfil en un lugar lleno. Claramente nuestro comportamiento puede marcar la diferencia.



La manera cómo los viajeros nos dejamos ver como turistas inocentes, aptos para cualquier estafa, robo o agresión esta muchas veces en nuestras manos.



Por todo esto tener mejor conocimiento de los códigos, de la cultura y nuestra conducta puede ser preventiva. Estas son 23 maneras de hacer que viajar sea más peligroso para tí:





1- Caer ebrio con desconocidos en medio de tu viaje hasta olvidar la mitad de lo que pasó la noche anterior.

2- Dejar tu equipaje desatendido en cualquier lugar confiando en que todos son honestos y las energías del universo te protegen.

3- Caminar por grandes ciudades o barrios peligrosos ostentando objetos de valor.

4- Creer que nada malo te puede pasar porque por alguna razón misteriosa te ha tocado tener mejor suerte que los demás.

5- No dejar con candado el casillero o locker del hostel.

6- Entregar toda tu información personal, números de tarjetas y otros datos privados a cualquiera que te lo pida.

7- Creer que los seguro médicos no son para gente como tú porque no te puede pasar nada.

8- Usar drogas recreativas y para conseguirlas frecuentar gente y lugares peligrosos.

9- Ir a solas a lugares donde se sugiere constantemente no hacerlo, y sin decirle a nadie que estás allí. Bonus si vas por la noche.

10- Distraerte de todo lo que pasa a tu alrededor en las grandes ciudades y caminar mirando el cielo.

11- No cuidar los cierres de tu mochila ni tus bolsillos más expuestos en las estaciones y lugares populosos.

12- Llevar todo tu dinero en efectivo y guardarlo en un solo lugar.

13- Dejar a la vista objetos de valor en hostels, hoteles u otros lugares públicos.

14- Si tienes un seguro de viaje, no tener el número de tu póliza ni el de la compañía a la mano.

15- En caso de enfermarte, aguantar el sufrimiento hasta que el malestar sea irresistible intentando ahorrar algo de dinero.

16- Llevar una doble vida y que nadie sepa lo que haces en tu otro mundo.

17- Tener toda tu información privada expuesta en redes sociales y compartirla con cualquiera, incluyendo datos como tu dirección, teléfono y familia.

18- No tienes un plan B por si algo malo sucede.

19- Ir a lugares demasiado humildes usando ropas y accesorios que nadie allí podría pagarse o que representan gran parte de los sueldos de las personas.

20- Cruzar encomiendas de otras personas sin conocer el contenido; o peor aún, sabiendo que es ilegal.

21- Conducir un auto sin conocer las normas locales del país que visitas.

22- No cuidar la higiene de lo que ingieres ni la de tus manos antes de comer.

23- Faltar el respeto a las normas, leyes y cultura de un lugar porque en tu país no es así o simplemente porque no estás acostumbrado.



Extra: Haberte visto en alguno de casos mencionados de esta lista … pero al final dejar que todo siga exactamente igual.



Recuerda que viajar no es peligroso por sí mismo. El peligro es parte de lo cotidiano y a veces depende de la casualidad. Otras veces se estimula por nuestra imprudencia.



Ojalá esta lista te sirva para reducir los riesgos, alejar la nube negra y pensar cómo hacer tus viajes un poco más seguros.



Ante cualquier emergencia o situación de riesgo no dudes en llamar de inmediato a tu asistencia o seguro de viaje. Un seguro puede ayudar a los viajeros en las peores situaciones incluyendo equipaje perdido o robado además de otras emergencias.